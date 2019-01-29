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Пропагандисты США заставили Иран "воевать" с Россией в Сирии - эксперты

29 января 2019, 05:39  •  115 • В мире
Ряд СМИ неожиданно огорошили своих читателей "сенсационной новостью" о том, что в Сирии якобы воюют между собой "пророссийские" и "проиранские" силы сирийской армии. При этом ни одно издание внятно не называло своего источника. Между тем, как утверждают эксперты, все эти "источники" информации сидят в соцсетях. Кому выгодно раскручивание таких "правдоподобных" историй, хорошо известно: заинтересованные лица сидят в США. А всю грязную работу делают пропагандисты, на них работающие.
В понедельник, 27 января, несколько СМИ одновременно опубликовали на своих страницах "сенсационную новость" о том, что в Сирии происходят столкновения между "пророссийскими" и "проиранскими" частями сирийской армии.
Сообщая немало подробностей о месте столкновения и даже о "многочисленных жертвах", ни одно издание не назвало источников полученной информации. Более того, не смогли они и опубликовать каких-либо фото- или видеосвидетельств этой "эпохальной битвы при Хаме". Хотя обычно таких материалов у журналистов бывает в избытке.
Тем не менее из этой довольно сомнительной информации уже раздули "сенсацию", сделав выводы о том, что "в Сирии началась война между Ираном и Россией" и "Россия выдавливает Иран с сирийских позиций". Основанием для этого стал тот факт, что одну бригаду снабжает Россия, а другую - Иран.
В этой странной истории решил разобраться военный эксперт Борис Рожин. Ему не составило труда выяснить, что первые сообщения об этой "битве" появились 18-19 января в Twitter. И распространялись они с нескольких антииранских аккаунтов, таких как "Коалиция иранской оппозиции". Авторы аккаунтов в своих публикациях не скрывают враждебности к существующей в Иране власти.
О том, что разные столкновения между частями сирийской армии внутри проасадовского лагеря случаются, не секрет. И дело тут в том, что на стороне Башара Асада воюют самые разношёрстные вооружённые формирования, отмечает Рожин. Причём конфликты возникают по меркантильным и даже полукриминальным причинам. Никакой политики в этом нет.
Так что, если конфликт в Хаме, о котором раструбила пресса, и произошёл, то это говорит об имеющихся внутренних конфликтах в армии. Что, безусловно, служит удобным материалом для пропаганды боевиков и их спонсоров.
Почему же в данном случае, описывая конфликт внутри армии, европейская и израильская пресса сделала такой заметный акцент на том, что в Сирии происходит "выдавливание Ирана из Сирии при помощи России"?
Борис Рожин напомнил, что ещё пару лет назад некоторые аналитические центры, связанные с Пентагоном, прямым текстом указывали, что "в интересах США и Израиля необходимо разрушить смычку России и Ирана". Объяснялось это тем, что такое сотрудничество уже разрушило американскую стратегию по свержению Башара Асада. А теперь ещё мешает антииранским планам Вашингтона и Тель-Авива.
Поэтому подобные попытки вбить клин между Россией и Ираном как предпринимались, так и будут предприниматься дальше, раздувая действительно существующие противоречия между двумя странами, но лежащие совершенно в другой плоскости, констатирует военный эксперт.

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