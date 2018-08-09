«Пропагандистский шаг»: что стоит за заявлением Порошенко о разработке проекта резолюции по Крыму к сессии ГА ООН

Президент Украины Пётр Порошенко дал поручение подготовить проект новой резолюции по Крыму для следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По мнению главы государства, документ должен будет «остановить любые спекуляции относительно статуса» полуострова. Эксперты полагают, что такая резолюция, скорее всего, будет принята, так как подобные проекты поддерживают Соединённые Штаты, оказывая влияние на остальных участников голосования. При этом в Госсовете Крыма отметили, что текст резолюции никакого влияния на реальный статус полуострова не окажет.

Президент Украины Пётр Порошенко дал поручение дипломатам разработать новую резолюцию по Крыму. Она должна быть подготовлена к новой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма», — написал президент в Facebook.

Он также высказался о положении крымских татар, которые якобы «живут в условиях российской оккупации и терпят притеснения и издевательства». Порошенко отметил, что Генассамблея уже поддерживала позицию Украины.

«Мы делаем всё, чтобы приблизить час, когда коренной народ — крымские татары — будет и дальше оберегать уникальные традиции своих предков в свободном украинском Крыму», — сказал он.

Однако на полуострове права человека не нарушаются, сказал глава Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.

«Все эти резолюции носят заказной характер. Мы уже давно это поняли и не обращаем на них особого внимания. В Крыму всё нормально с соблюдением прав человека. Пора прекратить спекуляции на международных площадках на эту тему», — сказал он РИА Новости.

Ниметуллаев также добавил, что на данный момент обсуждается вопрос его поездки в ООН, чтобы мировая общественность «услышала голос крымских татар».

«Я готов рассказать о нарушениях прав крымских татар на Украине, которые происходят сегодня. Лично на мою оставшуюся там собственность исключительно по политическим мотивам наложен арест, осуществляется преследование моих родных», — сказал он.

Порошенко реагирует на крымских татар так же, как это было при Украине, когда они не имели возможности сохранять свою культуру, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, европейской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. В беседе с RT он отметил, что Киев на протяжении десятилетий не решал проблемы крымских татар.



«А на сегодняшний день, когда Крым вернулся в состав РФ, сразу же были приняты ряд федеральных законов, которые чётко определили все запросы крымских татар, решили вопросы их и реабилитации, и выделения немалых финансовых средств, чтобы открыть татарские центры культуры и школы, где изучают именно свой язык, и другие религиозные культовые центры», — заключил депутат.

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РИА Новости

«Пытаются разыграть ту же комбинацию»

Украинские резолюции поддерживаются Соединёнными Штатами, которые влияют на большинство членов ГА ООН, считает политолог Владимир Джаралла. Именно поэтому, по его мнению, Украина решила вновь составить подобный документ.

«Попытка сделать подобную резолюцию, провести через Совет Безопасности совершенно очевидно обречена на провал. Точно так же, как и во многих специализированных организациях ООН. Также не получается продвинуть сугубо проамериканскую, проукраинскую точку зрения. В данном случае мы видим, что пытаются разыграть ту же самую комбинацию», — сказал он RT.

Джаралла указывает, что, несмотря на высокую вероятность принятия этого документа, каких-либо последствий для крымчан ожидать не стоит, так как решения Генассамблеи имеют рекомендательный характер.

В Одессе группа неизвестных в масках и с битами устроила погром в кафе «Таким образом, в данном случае мы сталкиваемся исключительно с пропагандистским шагом, вызванным внутренними вопросами на Украине. Президент Порошенко пытается набрать баллы в идущей президентской кампании, поэтому делает подобные шаги», — сказал эксперт.

Независимо от того, какую резолюцию Украина предложит по полуострову, на его реальный статус это не окажет никакого влияния, считает депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара. В беседе с RT он отметил, что Порошенко «всё больше и больше заходит в тупик собственных заявлений».

«Чего мы только не слышали за последние годы от президента Украины относительно возвращения Крыма. Но всё это пустые слова, риторика, которая даже уже у международного сообщества не вызывает особой реакции», — сказал он.

Ганжара указывает на тот факт, что Киев не освещает то, что на самом деле произошло с полуостровом в 2014 году, и то, что происходит сейчас. По мнению депутата, такой политикой Порошенко старается отвлечь население страны от реальных проблем, ведь до президентских выборов осталось меньше года — они состоятся в марте 2019-го.

«Очень сложно представить, что нынешний украинский лидер сможет удержать позицию, на которой находится. Поэтому я думаю, что относительно Крыма мы будем слышать ещё не одно спекулятивное заявление от того же Порошенко», — предупреждает он.

«Оружие в гибридной войне»

Напомним, в декабре 2017 года Генеральная Ассамблея ООН уже принимала украинскую резолюцию по правам человека в Крыму. За неё тогда проголосовало 70 государств-членов, против выступили 26, а большинство — 76 — воздержались от голосования. Россию призвали отменить действие некоторых законов, а также охарактеризовали как «оккупирующую державу».

Глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя принятие этой резолюции, назвал её оружием в гибридной войне против России. По его мнению, такие действия лишь подрывают авторитет ООН.

«Эта резолюция, как и предыдущая, не опирается на факты, а транслирует пропагандистские мифы Киева. Более того, резолюция фактически одобряет действия Украины в отношении Крыма. Хочу напомнить, какие это действия. Это водная, энергетическая и транспортная блокада полуострова, а также засылка диверсионных групп на нашу территорию», — написал он в Facebook.