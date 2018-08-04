«Пропагандистский приём»: как США способствуют росту производства наркотиков в Афганистане

Программы Агентства США по международному развитию (USAID), направленные на сокращение посевов опиумного мака в Афганистане, на деле способствовали росту производства наркотика. Об этом говорится в квартальном отчёте специального генерального инспектора по вопросам восстановления Афганистана (SIGAR), представленном конгрессу США. Кроме того, в документе опровергаются заявления американских официальных лиц о том, что опиумный мак выращивается преимущественно на территориях, подконтрольных движению «Талибан»*. По мнению экспертов, закрывая глаза на рост наркотрафика, американцы покупают лояльность местных элит.

В Афганистане продолжается рост производства опия-сырца, который используется для изготовления героина, а действия США только способствуют этому процессу. Об этом говорится в очередном квартальном отчёте специального генерального инспектора по вопросам восстановления Афганистана (SIGAR) Джона Ф. Сопко. Подконтрольный ему департамент проводит аудит средств, выделенных на программы по восстановлению исламской республики. Таким образом, этот документ, который уже направлен в конгресс, подтверждает недавние оценки ООН.

«Способствовали производству»

По данным SIGAR, в прошлом году площадь посевов опиумного мака в Афганистане составила 328 тыс. га, что на 60% больше, чем в 2016-м. Производство опия-сырца, по данным Управления ООН по наркотикам и преступности, выросло за этот период почти вдвое — с 4,8 тыс. т до 9 тыс. т.

«В результате расследования специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана установлено, что ни одна из программ по борьбе с наркотиками не привела к продолжительному снижению объёмов выращивания опиумного мака или производства опиума. Программы альтернативного развития зачастую были рассчитаны на слишком короткую перспективу, не могли найти жизнеспособные альтернативы опиуму, а иногда даже способствовали его производству», — подчёркивается в докладе американского чиновника.

В частности, он приводит в пример проект Агентства США по международному развитию «Кандагарская продовольственная зона». Он стартовал в 2013 году, и на него было выделено $45,4 млн. Главная задача инициативы — сокращение посевов опиумного мака в провинции Кандагар. Значительная часть средств вкладывалась в ирригацию для сельскохозяйственных нужд.

Специальный генеральный инспектор по вопросам восстановления Афганистана (SIGAR) Джон Ф. Сопко

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Особое внимание было уделено развитию сельскохозяйственной инфраструктуры округа Жарей, который в 2013 году стал лидером по выращиванию опиумного мака. Однако, как отмечает генеральный инспектор по вопросам восстановления Афганистана, в результате пятилетней работы USAID посевы опиумного мака в округе не только не уменьшились, но даже выросли — с 7017 га до 7650 га. При этом Агентство США по международному развитию продолжает вкладывать средства американских налогоплательщиков в развитие сельхозинфраструктуры в этом районе.

«Иными словами, невзирая на выводы специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана о том, что часть ирригационных каналов использовалась для выращивания смертельно опасного опиумного мака, Агентство США по международному развитию намерено содействовать «усилиям, нацеленным в том числе на восстановление ирригационной инфраструктуры», — комментирует выводы доклада американское издание Breitbart.

Покупая влияние

Как отметил в интервью RT эксперт Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров, оценки эффективности американской антинаркотической стратегии в Афганистане, приведённые в отчёте специального генерального инспектора, «весьма близки к истине».

Кроме того, этот документ опровергает предыдущие заявления чиновников ООН и представителей Пентагона о том, что ответственность за производство наркотиков лежит практически полностью на движении «Талибан»*. В частности, 20 ноября 2017 года командующий ВС США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон сообщил, что якобы 80—85% опиумного мака выращивается на подконтрольных талибам территориях.

Афганские талибы

Reuters

Ведомство генерального инспектора провело независимую оценку площадей опиумного мака, используя данные с американских спутников, и пришло к совершенно иным выводам.

«В Афганистане опиумный мак массово производится как в районах, захваченных неправительственными силами, так и на территории, подконтрольной официальным властям. Выводы специального генерального инспектора опровергают предположение о том, что опиумный мак выращивается преимущественно в районах, где действуют неправительственные силы, — отмечается в ежеквартальном отчёте правительства США. — Власти Афганистана контролируют большее число районов, чем неправительственные силы. Такое же соотношение наблюдается и по всей территории, используемой для выращивания опиумного мака».

При этом неэффективность американской стратегии борьбы с наркотиками — это лишь одна из составляющих более масштабной проблемы. По предварительным оценкам ведомства, более 10% средств, выделенных на Афганистан за прошедшее десятилетие ($126 млрд), расходуются нецелевым образом, утверждается в документе.

В отчёте также приводится полная сумма ущерба от нерационального использования средств, мошенничества и случаев злоупотреблений полномочиями, выявленных с начала работы SIGAR в 2008 году по 31 декабря 2017 года. Для этого ведомство инспектора изучило результаты 766 своих расследований.

«Специальный генеральный инспектор пришёл к выводу, что в результате нецелевого использования средств, мошенничества и злоупотребления служебным положением было потеряно до $15,5 млрд, что подорвало общегосударственные усилия по восстановлению страны», — отмечается в отчёте SIGAR.

В то же время в документе отмечается, что программы агентства важны для увеличения производства сельскохозяйственной продукции в Афганистане.

По словам Дмитрия Верхотурова, согласно отчёту SIGAR, эффективность выделения американских средств «гораздо выше, чем принято считать».

«Согласно предыдущим экспертным оценкам, до 80—90% средств, выделенных на Афганистан, тратилось нецелевым образом», — подчёркивает Верхотуров.

Однако, по мнению политолога, все эти затраты «имеют политическую целесообразность», так как таким образом, как правило, «покупается лояльность элит, а также части афганского общества».

В свою очередь, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров отметил в беседе с RT, что по той же самой причине США закрывают глаза на производство в Афганистане опиумного мака.

«США подкупают афганские племена, позволяя им производить и экспортировать наркотики», — считает эксперт.

«Камуфлируется злой умысел»

В июне 2018 года офис SIGAR выпустил специальный доклад, посвящённый проблемам стратегии борьбы Соединённых Штатов с производством наркотиков в Афганистане. В нём среди прочего говорилось об отсутствии координации деятельности различных американских ведомств, а также о разработке планов по борьбе с наркотиками в отрыве от более широких стратегий по стабилизации государства. Однако в качестве основного недостатка стратегии указан тот факт, что высшие военные и гражданские чины США в Афганистане не считали борьбу с наркотиками главным приоритетом присутствия американских сил в этой стране.

Особое внимание в этом документе уделялось недостаткам работы USAID. Отмечалось, что агентство «редко оценивало программы на предмет их влияния на производство опиума». Более того, в борьбе за средства из бюджета в USAID разрабатывались проекты по борьбе с посевами опиумного мака, которые не приводили ни к какому эффекту. Между тем некоторые представители агентства и Пентагона, согласно данным SIGAR, выступали против других программ по борьбе с производством наркотиков в Афганистане.

«Многие высокопоставленные чины, включая чиновников Минобороны и USAID, выступали против расширения своего вовлечения в решение этого вопроса, поскольку полагали, что определённые программы по борьбе с наркотиками подрывают их усилия», — подчёркивается в июньском докладе SIGAR.

Однако в том же самом документе ведомство рекомендует властям США сделать USAID ключевым органом, который будет разрабатывать программы помощи странам — производителям наркотических веществ.

Стенд USAID в Афганистане

© ISAF photo by U.S. Air Force Staff Sgt. Joseph Swafford

По словам Александрова, он не ожидает, что США изменят свою политику в отношении производства наркотиков в Афганистане даже после отчёта специального генерального инспектора.

«Все эти доклады с небольшой критикой самих себя — это пропагандистский приём для обмана международной общественности, — считает Александров. — Ошибки вроде признаются, но камуфлируется злой умысел. Изначально США и не собирались бороться с наркотиками в Афганистане, наоборот, наркотрафик в Центральную Азию и Россию их вполне устраивал».

Аналогичного мнения придерживается и Дмитрий Верхотуров. По его словам, для США сейчас главное — закрепить военное присутствие в стране, находящейся в непосредственной близости от Ирана, Китая и южных рубежей бывшего СССР.

«Этот отчёт ни на кого не повлияет, — считает эксперт. — Он будет принят к сведению и положен на полку. Главная цель американской политики в Афганистане заключается не в борьбе с терроризмом и наркоторговлей. Им нужны крупные авиабазы в регионе, а всё, что творится вокруг, беспокоит их в меньшей степени».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.