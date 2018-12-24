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Пропагандистский ход Трампа: Эксперт оценил решение США по выводу войск из Сирии

24 декабря 2018, 20:39  •  13 • Политика
Решение Дональда Трампа вывести войска из Сирии директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков назвал пропагандистским ходом, отметив, что ожидать полного вывода американских военных не стоит.
Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков прокомментировал заявление США о выводе войск из Сирии, отметив, что сказать, насколько серьезным является подобное решение, очень сложно, передает информагентство Nation News.
По словам эксперта, стоит ожидать лишь частичного вывода американских войск. О том, что американцы выведут все свои войска, не может быть и речи. В США очень много противников вывода войск из Сирии, включая самого министра обороны Джеймса Мэттиса, отметил эксперт, подчеркнув, что все они будут всячески стараться противодействовать выполнению этого решения. Политолог не исключил даже полного пересмотра этого вопроса.
Решение Дональда Трампа, по мнению Егорченкова, является больше пропагандистским ходом, заявляющим о его победе над мировым терроризмом. Эксперт также предположил, что вывод войск из Сирии на самом деле будет их перегруппировкой перед ударом по Ирану.

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