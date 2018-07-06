«Пропагандистский камуфляж»: почему западные страны заговорили о гуманитарной ситуации на юге Сирии

В Совете Безопасности ООН прошло заседание, на котором обсуждалась гуманитарная ситуация в южных районах Сирии. Страны Запада требовали от Дамаска прекратить наступление на позиции террористов, в то время как Москва поддержала продолжение операции Сирийской арабской армии. Об этом сообщил российский постпред при ООН Василий Небензя. По мнению экспертов, коалиция во главе с США пытается использовать гуманитарную ситуацию на юге Сирии, чтобы надавить на правительство страны и облегчить положение вооружённых группировок.

Боевики, выступающие против правительственной коалиции в Дераа, спасаются бегством, бросая на позициях бронетехнику, оружие и боеприпасы. Об этом сообщил журналистам генерал сирийской армии Изар Исмаил.

Так, в городе Изра, в 30 км от административного центра провинции, военные САА (Сирийской арабской армии) обнаружили три танка Т-62, несколько БМП, а также две зенитные установки и военную инженерную технику, почти 40 единиц противотанковых управляемых ракет — в том числе производства стран НАТО, — около 100 ручных противотанковых гранатомётов, более тысячи миномётных мин и около 1,3 тыс. ящиков с патронами.

«Террористы просто бежали и бросили его (оружие)... Здесь совсем рядом Иордания, это не точно, но вполне возможно, что террористы переправляли оружие именно через эту границу», — цитирует генерала РИА-Новости.

Благодаря успехам правительственных войск, зону деэскалации, подконтрольную боевикам, по гуманитарному коридору активно покидают мирные жители.

«За прошедшие сутки более 5 тыс. сирийцев покинули западную часть юго-западной зоны деэскалации, подконтрольную боевикам, по организованному при содействии российского ЦПВС гуманитарному коридору вблизи населённого пункта Кафер-Шамс», — говорится в сообщении пресс-службы Центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) от 5 июля.

Также отмечается, что за минувшую неделю из этого района на подконтрольные правительству САР территории вышли более 35 тыс. человек.

В фокусе внимания

При этом на Западе продолжают возмущаться операцией САА в южных районах страны, называя эти действия «эскалацией насилия» и возлагая на Дамаск ответственность за рост числа беженцев.

5 июля по инициативе Швеции и Кувейта состоялось внеочередное закрытое заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое гуманитарной обстановке в южных районах Сирийской Арабской республики.

В ходе обсуждения вопроса в Совбезе противники Асада настаивали на прекращении операции правительственных войск. Однако Россия предложила сфокусироваться на борьбе с террористами. Понимания стороны не достигли, в результате по итогам заседания не было выработано совместное заявление.

«Они фокусируются на прекращении боевых действий, а мы фокусируемся на борьбе с террористами, — отметил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя итоги заседания. — Но мы согласны с тем, что необходимо обеспечить гуманитарный доступ к тем, кто в этом нуждается».

Небензя также отметил, что у российской стороны «есть вопросы к числам» — «сколько людей были вынуждены покинуть свои дома, сколько людей нуждаются в гуманитарной помощи».

Ранее в четверг в Женеве верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что более 320 тыс. сирийцев стали перемещёнными лицами на юго-западе Сирии, где идут бои, а в целом опасность грозит 750 тыс. жителей в этом районе.

4 июля своё заявление по этой проблеме, но с несколько другими числами, распространила дипломатическая служба Евросоюза.

«Недавняя эскалация насилия на юго-западе страны и непрекращающиеся авиаудары сирийского режима и его союзников уже вынудили более 270 тысяч гражданских лиц покинуть свои дома», — говорится в документе.

Штаб-квартира ООН

globallookpress.com

© Fabrizio Carraro

Кроме того, Небензя задался вопросом, почему именно теперь во внеочередном порядке началось обсуждение гуманитарной ситуации на юге Сирии.

«Те люди, которые сейчас нуждаются в гуманитарной помощи, нуждались в ней и до этого, но почему-то мы никак не обсуждали этот вопрос», — отметил постпред России при ООН.

Успехи САА вызвали особую тревогу у Вашингтона — 21 июня Госдеп назвал действия правительственных сил «нарушением перемирия».

«Соединённые Штаты продолжают предупреждать как российское правительство, так и режим Асада о серьёзных последствиях этих нарушений, а также требуют от России сдерживать силы, поддерживаемые режимом, от дальнейших действий в пределах юго-западной зоны деэскалации», — говорилось в заявлении Госдепа.

Ходом событий в Дераа недоволен и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Выступая в конце июня на заседании СБ ООН, дипломат заявил о своей «глубокой озабоченности».

«Мы в СБ не можем позволить это (ситуацию в Дераа) превратить в ещё одну Восточную Гуту или ещё одно Восточное Алеппо, где погибло столь большое количество мирных жителей. И всё же я вижу, что ситуация развивается в этом направлении», — цитирует де Мистуру РИА-Новости.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади в Доме приемов МИД России

РИА Новости

Выступая 4 июля на пресс-конференции по итогам переговоров с иорданским коллегой, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что «не опасался бы повторения ситуации в Восточном Алеппо и Восточной Гуте, а опасался бы повторения ситуации в Ракке». Министр напомнил, что в сирийскую Ракку, находящуюся под контролем союзников США, мирные жители не могут вернуться до сих пор, хотя отряды ИГ* были выбиты из города ещё осенью прошлого года.

«Разногласия на всех уровня»

Несмотря на растущие потоки мирных жителей из зоны деэскалации, подконтрольной боевикам, соседние с САР страны не спешат пускать беженцев на свою территорию — Израиль и Иордания уже отказались открыть них границы.

Накануне гуманитарную обстановку, сложившуюся на юге Сирии, обсудили в Москве главы МИД России и Иордании Сергей Лавров и Аймано ас-Сафади. Российский министр призвал мировое сообщество помочь Сирии в разрешении гуманитарных проблем без каких-либо предварительных политических условий.

Cирийские беженцы на границе с Иорданией

Reuters

По мнению старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, нередко гуманитарная тематика просто используется странами Запада как предлог для нападок на Москву и Дамаск.

«Разговоры о страданиях мирных жителей, которые ведут сейчас на Западе, к сожалению, нередко являются просто пропагандистским камуфляжем, — отметил Долгов в интервью RT. — Не удивительно, что на заседании СБ ООН, темой которого объявлены проблемы беженцев, была предпринята попытка надавить на Дамаск, чтобы облегчить положение вооружённых группировок».

Похожей точки зрения придерживается и ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов. В интервью RT эксперт отметил, что существующие между странами разногласия отражаются не только на политической, но и на гуманитарной сфере.

«Гуманитарная поддержка зависит от того, насколько разные страны способны объединять усилия. А по Сирии разногласия проявляются на всех уровнях, вплоть до ООН, где тоже идёт борьба между разными лагерями. Например, излюбленным инструментом стали обвинения против Дамаска — правительство обвиняют и в применении химоружия, и в бомбардировках мирного населения — так проявляется политическое противостояние», — считает Крылов.

Стратегический район

Хотя Дераа расположена вдали от позиций американских союзников в САР, этот район привлекает пристальное внимание мировых правительств в силу ряда причин, объясняют эксперты.

«Даже до войны провинция Дераа была одним из самых неспокойных и непростых районов в силу ряда факторов. Это один из самых бедных районов страны, и обездоленные люди становились лёгкой добычей для экстремистских организаций, — пояснил Крылов. — Кроме того, здесь проходят границы с Израилем и Иорданией, и действия правительственных сил в Дераа вызывают большое недовольство Тель-Авива и Аравийского полуострова».

Представители западных стран неправы, когда заявляют о «нарушении перемирия», отметил Долгов. Дело в том, что наступлению САА предшествовали события, совершенно не укладывавшиеся в условия деэскалации, и Дамаск просто вынужден был перейти к активным действиям, подчеркнул эксперт.

Напомним, год назад Москва, Амман и Вашингтон договорились о создании на юго-западе САР зоны деэскалации, речь шла о мухафазах Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Но в итоге этот район превратился в оплот террористических организаций. Как сообщила в апреле 2018 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российская сторона отметила активизацию «Исламского государства»* и «Джабхат ан-Нусры»** на юге САР.

18 июня 2018 года сирийские правительственные силы приступили к операции по освобождению мухафазы Дераа на юге страны, которая находится контролем террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» и отрядов вооружённой оппозиции. К концу июня САА смогла вытеснить боевиков из 70 населённых пунктов в этом районе САР. К 4 июля правительственным силам удалось отвоевать около 60% территорий Дераа, операция проводится при поддержке ВКС России.

Долгов также согласен с тем, что в сложившейся ситуации немаловажную роль играют Израиль и Иордания — Дераа находится в непосредственной близости от израильской границы, а также Голанских высот, имеющих стратегическое значение для израильской стороны.

«Ещё один региональный игрок — Иордания. По идее, она заинтересована в урегулировании ситуации, и страна приняла уже более миллиона сирийских беженцев. Но на Амман большое влияние имеют США», — считает Долгов.

По мнению эксперта, Кувейт и Швеция созвали заседание СБ ООН с подачи США, к тому же Швеция давно выступает в роли адвоката вооружённой сирийской оппозиции.

«Что касается Кувейта, то он действует в одном русле с Саудовской Аравией, и в этом случае для обоих государств главной целью также является смена режима в САР», — подвёл итог Борис Долгов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.