«Пропагандистская война без правил»: Небензя заявил о «рассыпавшейся» аргументации Лондона по делу Скрипаля

Аргумент Великобритании о том, что использованный при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии яд был российского происхождения, рассыпался на глазах. Об этом заявил постпред РФ Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза ООН. Он также сообщил, что Россия подготовила проект заявления по инциденту в Солсбери, который станет лакмусовой бумажкой для Британии и её союзников. Между тем Юлия Скрипаль, которая пришла в сознание на прошлой неделе, впервые рассказала о своём самочувствии.

Главный аргумент британской стороны о причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери рассыпался на глазах. Об этом заявил постоянный представитель России Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН, созванном по инициативе российской стороны.

«На наших глазах рассыпался главный аргумент британской стороны о несомненно российском происхождении вещества, на базе которого строилась вся система так называемых доказательств высокой степени вероятности причастности России», — сказал он.

Дипломат отметил, что обвинения Лондона противоречат экспертной оценке инцидента, сделанной химлабораторией центра «Портон-Даун». Напомним, эксперты лаборатории не подтвердили российское происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

Небензя также подчеркнул, что власти Соединённого Королевства даже не пытались наладить контакт с российской стороной, а сразу перешли на язык ультиматума.

«Борис Джонсон продолжает убеждать всех, что британская сторона якобы направила России список вопросов, на которые до сих пор не получила ответа. Всё с точностью до наоборот. Никакого списка вопросов к нам, как я уже сказал, не было и нет», — пояснил постпред.

Он назвал «театром абсурда» ситуацию с освещением событий в Солсбери британскими СМИ.

«Вчера с сайта британского МИД был удалён твит о российском происхождении вещества​​​. Это уже вызвало скандалы и кривотолки. Но на помощь Борису Джонсону и британскому МИД, как Чип и Дейл, поспешили британские спецслужбы, которые через газету Times вчера сообщили, что им удалось с помощью научного анализа и разведданных установить вероятный источник происхождения отравляющего вещества уже через несколько дней после химатаки в Солсбери. Утверждается, что 7 марта кабинет министров (Великобритании) знал, что яд с более чем высокой степенью вероятности произведён в России», — напомнил Небензя.

Так, по его словам, британские спецслужбы считают, что они определили местонахождение «секретной российской лаборатории», в которой было произведено нервно-паралитическое вещество, при этом источники в британских службах безопасности не могут абсолютно однозначно говорить о местонахождении лаборатории.

«Дальше — больше: Daily Mail тоже поведала нам вчера, что у британской разведки есть сверхсекретная информация от неких источников о том, что Россия, оказывается, в преддверии атаки в Солсбери испытывала нервно-паралитическое вещество на повседневных объектах, таких как дверные ручки. Господа, я даже не знаю, как это комментировать, это какой-то театр абсурда. У вас что, не нашлось поправдоподобней фейка?» — возмутился дипломат.

Он обвинил Великобританию «в пропагандистской войне без правил» против России и назвал «абсурдным и аморальным» предположение главы МИД Великобритании о необходимости атаки в Солсбери для сплочения народа РФ перед выборами.

«Как же надо не уважать тех, кого вы убеждаете», — прокомментировал Небензя заявления британского МИД.

По его словам, если Британия «имеет дерзость заявлять, что за инцидентом в Солсбери с большой долей вероятности стоит Россия, мы также с большой долей вероятности предположим, что за этой мегапровокацией стоят спецслужбы некоторых стран». Он отметил, что целью Лондона в деле Скрипаля было делегитимизировать РФ.

Как напомнил Небензя, Скрипаль не представлял для Москвы никакой угрозы. «По растиражированной версии британской стороны, Россия не простила ему измены и решила его устранить. Притом что никакой угрозы для России он, понятное дело, не мог представлять», — резюмировал постпред РФ при ООН.

Расследование инцидента в Солсбери, по его словам, по сути, ещё не началось.

«Британские власти легкомысленно решили, что их бездоказательные инсинуации сойдут им с рук. Поверьте мне, друзья, эта история, это расследование не только не завершилось, оно, по сути, ещё даже не началось», — подчеркнул российский дипломат.

Как сообщил постпред, Россия подготовила проект заявления СБ ООН по инциденту в Солсбери, который станет лакмусовой бумажкой для Британии и её союзников.

«Нами подготовлен проект заявления Совета Безопасности для прессы. Он очень простой. Это лакмусовая бумажка для проверки Великобритании и её союзников на искренность. Если вы это заявление, как в прошлый раз, похороните, перевернув его смысл с ног на голову, это станет ещё одним подтверждением и доказательством вашей нечистоплотной игры», — сказал Небензя.

Тем временем, как сообщила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс, Лондон передал пострадавшей от отравления Юлии Скрипаль предложение российской стороны о консульской помощи как гражданке РФ.

«Силы ко мне возвращаются»

Дочь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, вместе с отцом получившая, как заявляет Лондон, отравление нервно-паралитическим веществом в начале марта в британском Солсбери, пришла в себя около недели назад, а её самочувствие улучшается с каждым днём. Об этом стало известно со слов самой 33-летней Юлии Скрипаль, заявление которой распространила лондонская полиция.

Reuters

© facebook.com/julia.skripal

«Я пришла в сознание более недели назад. С радостью могу сказать, что с каждым днём силы ко мне возвращаются. Я благодарна за проявленный ко мне интерес и за такое количество сообщений со словами поддержки, которые я получила», — цитирует россиянку Скотленд-Ярд.

В первую очередь Скрипаль поблагодарила жителей Солсбери и персонал районной больницы за оказанную им с отцом помощь.

«Я должна многих поблагодарить за своё выздоровление, и особенно мне хотелось бы упомянуть жителей Солсбери, пришедших на помощь к нам с отцом, когда мы находились без сознания. Кроме того, я признательна сотрудникам районной больницы города Солсбери за их заботу и профессионализм», — добавила россиянка.

«Я уверена, вы понимаете, что весь инцидент вызывает много вопросов. Надеюсь на уважение частной жизни меня и моей семьи в период моего восстановления», — заявила Скрипаль.

Ранее, в четверг, 5 апреля, в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» была обнародована предположительно запись телефонного разговора Юлии Скрипаль с её двоюродной сестрой Викторией. Сообщается, что телеканал получил эту запись состоявшейся вечером 4 апреля беседы от самой Виктории Скрипаль.

При этом ведущие «России 1», а позднее представители российских властей подчеркнули, что они пока не могут подтвердить подлинность представленной записи.

По словам собеседницы Виктории Скрипаль, предположительно её двоюродной сестры Юлии, она на время получила телефон в британской больнице.

«Всё хорошо, всё решаемо, все поправляются, все живые», — отметила дочь бывшего офицера ГРУ.

При этом россиянка рассказала о состоянии здоровья своего отца: «Всё нормально, сейчас отдыхает, спит. У всех здоровье нормальное, ни у кого непоправимых вещей нет, всё, я скоро выписываюсь, всё окей».

При этом Юлия Скрипаль скептически отреагировала на намерение двоюродной сестры приехать в Великобританию, сказав, что Виктории, скорее всего, не дадут визу, чтобы навестить её в больнице.

Накануне Виктория Скрипаль также в эфире «России 1» высказала намерение забрать свою двоюродную сестру из Соединённого Королевства.

«На данный момент у меня есть одна задача: полететь туда и забрать Юлию, хотя бы Юлию. Про Сергея Викторовича — там всё намного сложнее», — заявила она.

При этом Виктория Скрипаль добавила, что находится в контакте с российским послом в Великобритании Александром Яковенко. Эту информацию подтвердили и в российской дипмиссии в Лондоне.

Reuters

«У России нет возражений, нет проблем с ними»

Также в преддверии заседания Совбеза ООН, посвящённого ходу расследования дела Скрипалей, в Лондоне прошла полуторачасовая пресс-конференция российского посла в Великобритании Александра Яковенко. Глава дипмиссии отметил, что он лично намерен встретиться с Викторией Скрипаль, когда (и если) она приедет в Лондон.

«Я надеюсь, у нас будет плодотворный разговор, который может помочь её сестре и дяде. По крайней мере, моя цель заключается в этом», — заявил Яковенко.

По его словам, двоюродная сестра Юлии Скрипаль ожидает выдачи британской визы в Москве уже два дня, тогда как технической необходимости в этом нет. Посол добавил, что этот вопрос находится в руках правительства Соединённого Королевства, и выразил надежду, что британские власти всё же оформят необходимый документ.

Также Яковенко подчеркнул, что у Российской Федерации нет возражений или проблем иного рода, если Сергей и Юлия Скрипали примут решение о возвращении на родину.

«Надеюсь, что однажды Юлия сможет вернуться в Москву. У неё работа, квартира, она довольно состоятельная женщина, её дела тут идут хорошо, — заявил посол. — Что касается её отца, пусть решает, оставаться ему в Британии или нет. У России нет возражений, нет проблем с ними».

Глава лондонского диппредставительства в очередной раз подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству с Великобританией в расследовании инцидента в Солсбери, а также призвал Лондон открыть результаты доклада специалистов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который может быть готов уже в течение недели.

При этом Яковенко вновь подчеркнул, что заявления британских властей о наличии у России нервно-паралитического вещества А-234 («Новичок» в британской классификации) не подтверждены «никакими уликами« и являются неправдой.

«Мои заявления подтверждены официальными документами, и я удивляюсь, почему британская позиция ничем не подкреплена в данном случае», — отметил глава дипмиссии.

В то же время Яковенко подчеркнул, что Россия примет результаты расследования ОЗХО при условии, что они будут подтверждены международным сообществом. Дипломат заявил о важности того, чтобы экспертную группу составили представители разных стран, включая Россию, Китай, Индию и другие государства.

В частности российский посол отметил, что Москва до сих пор, по прошествии уже месяца после инцидента в Солсбери, не получила никакой информации об антидоте, который, вероятно, применялся для спасения жизни отравленных Сергея и Юлии Скрипаль.

«Нет, официального ответа пока не было, мы только видели интервью представителя лаборатории Портон-Даун. Он сказал, что никакой антидот не использовался. Мы тут же запросили МИД Британии — и до сих пор опять же нет ответа. Уже два дня прошло или три дня, ответа нет. Тишина», — посетовал Яковенко.

«Угроза международному миру и безопасности»

Ранее о необходимом условии для принятия Россией результатов любого расследования по так называемому делу Скрипалей рассказал и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Мы примем результаты любого расследования, в котором мы будем принимать равноправное участие. Которое будет транспарентным, которое будет опираться на процедуры, зафиксированные в конвенции о запрещении химического оружия и которое не будет секретным, как сейчас пытаются наши британские коллеги поступать в отношении своего расследования», — заявил министр.

При этом глава МИД во время пресс-конференции по итогам переговоров со своим китайским коллегой Ван И отметил, что ситуация вокруг расследования инцидента в Солсбери создаёт угрозу безопасности во всём мире.

«Сегодня Совбез ООН рассмотрит эту ситуацию, мы действительно считаем, что она создаёт угрозу международному миру и безопасности. И она её создает не только потому, что было использовано, судя по всему, оружие массового уничтожения. Хотя тот факт, что полицейский давно выздоровел, Юлия Скрипаль пошла на поправку, Сергей Скрипаль, судя по всему, жив, делает необходимым понять, что же это было за оружие массового уничтожения, которое так массового никого не смогло уничтожить? Но это отдельная тема», — подчеркнул Лавров.

«Даже если ответ будет дан удовлетворительный, который объяснит, почему такое мощное боевое отравляющее вещество не достигло цели, всё равно проблема угрозы миру и безопасности сохраняется. Потому что те действия, которые под предлогом трагедии в Солсбери стали предпринимать англосаксы прежде всего, и те, кому они выкрутили руки, эти действия действительно подрывают стабильность прежде всего в Евро-Атлантике (но и в более широком плане) и тем самым действительно создают проблемы для международного мира и безопасности. И Совбез должен рассмотреть эту проблему всесторонне и, надеюсь, объективно», — заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства также выразил надежду на то, что Москва всё-таки получит ответы на сформулированные вопросы по делу Скрипалей в адрес Лондона, Парижа и ОЗХО. При этом Лавров подчеркнул, что сформулированные в адрес Организации по запрещению химического оружия вопросы «предельно профессиональны и конкретны».