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"Пропаганда с каждым разом все глупее": В Крыму высмеяли новость об украинских беспилотниках над полуостровом

05 октября 2019, 12:09  •  87 • В России

Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина высмеяла новость о том, что над приграничным городом Армянск украинские беспилотники сбросили тысячи листовок для крымчан, запущенную телеканалами незалежной.

- Это очередная фейковая новость, утка. У меня много друзей проживает в Армянске, и никто из них не видел никаких листовок, - заявила КП-Крым Анастасия Гридчина. - Как можно наши радиоустановки российские каким-то китайским самолетиком обойти?! Это все сказки, мифы, неудавшаяся украинская пропаганда, которая с каждым разом выглядит все глупее.

Глава украинской общины Крыма отметила, что поддерживает связь с украинцами, проживающими в незалежной, и многие из них, увидев сюжет о листовках и беспилотниках, обратились к ней, чтобы узнать, правда ли это.

- На Украине хвастаются, что разбросали эти листовки. Жители Украины спрашивают, так ли это. Хорошо, что есть много благоразумных украинцев, которые получают информацию из разных источников, а не только от ангажированных журналистов, - отметила Гридчина.

Она уверена, что это далеко не последний фейк, запущенный украинскими телекаланами.

- Мы все помним фейки про Крымский мост, про трассу "Таврида". Говорили, что их нет, что их выдумали крымчане и российское правительство. Думаю, на этом все не закончится, мы станем свидетелями еще более абсурдных ситуаций, - заключила Анастасия Гридчина.

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