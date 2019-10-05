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"Пропаганда с каждым разом все глупее": В Крыму высмеяли новость об украинских беспилотниках над полуостровом
05 октября 2019, 12:09 • 87 • В России
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина высмеяла новость о том, что над приграничным городом Армянск украинские беспилотники сбросили тысячи листовок для крымчан, запущенную телеканалами незалежной.
- Это очередная фейковая новость, утка. У меня много друзей проживает в Армянске, и никто из них не видел никаких листовок, - заявила КП-Крым Анастасия Гридчина. - Как можно наши радиоустановки российские каким-то китайским самолетиком обойти?! Это все сказки, мифы, неудавшаяся украинская пропаганда, которая с каждым разом выглядит все глупее.
Глава украинской общины Крыма отметила, что поддерживает связь с украинцами, проживающими в незалежной, и многие из них, увидев сюжет о листовках и беспилотниках, обратились к ней, чтобы узнать, правда ли это.
- На Украине хвастаются, что разбросали эти листовки. Жители Украины спрашивают, так ли это. Хорошо, что есть много благоразумных украинцев, которые получают информацию из разных источников, а не только от ангажированных журналистов, - отметила Гридчина.
Она уверена, что это далеко не последний фейк, запущенный украинскими телекаланами.
- Мы все помним фейки про Крымский мост, про трассу "Таврида". Говорили, что их нет, что их выдумали крымчане и российское правительство. Думаю, на этом все не закончится, мы станем свидетелями еще более абсурдных ситуаций, - заключила Анастасия Гридчина.
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