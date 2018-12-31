Пропаганда работает плохо: Украинский писатель недоволен любовью украинцев к России

Украинский писатель Юрий Андрухович недоволен тем, что среди населения Украины все чаще встречаются пророссийские взгляды, сообщает ФАН. Он с возмущением отметил, что большая часть украинцев не просто уважают Россию, а открыто признаются в любви к ней.

В интервью украинскому изданию "Новое время" писатель заявил, что антироссийская пропаганда действующего руководства страны плохо работает, и значительная часть населения Украины отказывается признавать Россию так называемым агрессором. Более того, по его словам, не все украинцы высказываются положительно о Майдане 2014 года.

"Значительная часть украинцев не хочет принять тот очевидный факт, что существует российская военная агрессия против их же страны", - с сожалением констатирует Андрухович, отметив, что чем ближе продвигаешься к линии боевых действий, встречаешь все большее количество населения, любящего Россию.

Кроме того, Андрухович высказал свое недовольство "декоративными" антироссийскими санкциями, которые ввели западные страны, а также упрекнул киевские власти в "преувеличении уровня своего партнерства с Западом".