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Пропаганда работает плохо: Украинский писатель недоволен любовью украинцев к России

31 декабря 2018, 18:24  •  36 • Политика
Антироссийская пропаганда Киева работает плохо, заявил возмущенный украинский писатель Юрий Андрухович, с сожалением отметив, что большая часть украинского населения продолжает уважать и любить Россию.
Украинский писатель Юрий Андрухович недоволен тем, что среди населения Украины все чаще встречаются пророссийские взгляды, сообщает ФАН. Он с возмущением отметил, что большая часть украинцев не просто уважают Россию, а открыто признаются в любви к ней.
В интервью украинскому изданию "Новое время" писатель заявил, что антироссийская пропаганда действующего руководства страны плохо работает, и значительная часть населения Украины отказывается признавать Россию так называемым агрессором. Более того, по его словам, не все украинцы высказываются положительно о Майдане 2014 года.
"Значительная часть украинцев не хочет принять тот очевидный факт, что существует российская военная агрессия против их же страны", - с сожалением констатирует Андрухович, отметив, что чем ближе продвигаешься к линии боевых действий, встречаешь все большее количество населения, любящего Россию.
Кроме того, Андрухович высказал свое недовольство "декоративными" антироссийскими санкциями, которые ввели западные страны, а также упрекнул киевские власти в "преувеличении уровня своего партнерства с Западом".

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