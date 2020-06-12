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«Пронзительное чувство Родины»: как празднуют День России в стране и мире

12 июня 2020, 20:00  •  34 • Политика
Коронавирус внес свои коррективы в празднование Дня России — от массовых гуляний пришлось отказаться. Но именно в этом году Владимир Путин торжественно наградил Героев Труда и впервые принял участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе. 12 июня традиционно стал праздником не только в нашей стране. Жителей Тель-Авива в День России развлекали и угощали ряженые в национальных костюмах и «русские медведи», рассказал «Известиям» пресс-атташе посольства в Израиле Александр Гаврилов. В Минске сейчас проходит фотовыставка и видеотрансляция концертов, но на следующий год в городе запланировано пышное празднование, сообщил «Известиям» посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. В Сирии, в свою очередь, провели конкурс «О России с любовью», участники которого записали ролики со стихами о нашей стране. В Москве же в качестве финала праздника запланирован концерт на Красной площади с символическим названием «Мы — вместе!». Все его участники перед выступлением сдали тест на коронавирус.

От Калининграда до Камчатки

Как известно, День России приурочен к принятию 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете страны. В 2020 году в честь национального праздника президент впервые принял участие в церемонии поднятия флага и по традиции обратился к гражданам.
— Светлое, пронзительное чувство Родины всегда, во все времена помогало нашему народу пройти через невзгоды, выстоять, сохранить себя в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы. Здесь, на Поклонной горе, мы вспоминаем героев, защищавших Отечество, его свободу и независимость, и эта память едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России, — заявил Владимир Путин.
У граждан России — общий исторический код, подчеркнул глава государства. Он основан на уважении к людям труда и защитникам Отечества, к нашей истории, традициям и культуре, сохранении памяти предков, почитании родителей и семьи, любви к своей земле и незыблемости ее границ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения золотых звезд Героям Труда на Поклонной горе
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
— И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан, — заявил Владимир Путин.
Вступительная речь президента плавно перешла в торжественную церемонию награждения Героев Труда — это звание присваивается гражданам за выдающиеся результаты и вклад в социально-экономическое развитие страны.
Золотые звезды получили глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых, худрук Малого театра Юрий Соломин, а также оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин.
— Церемония прошла красиво. Сейчас собрались все награжденные, и мы все желаем России здоровья, — сказал «Известиям» Леонид Рошаль.
Президент РФ Владимир Путин и оператор поста управления стана горячей прокатки GFJ «Магнитогорский металлургический комбинат» Александр Моторин на церемонии вручения золотых звезд Героям Труда на Поклонной горе
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
На мероприятие не смог прибыть Дмитрий Миндиашвили — тренер, основатель красноярской школы борьбы. Свою медаль он получит позже.
Вечером на главной площади страны пройдет концерт «Мы — вместе!». Приглашение на него получили волонтеры, помогавшие людям в период пандемии коронавируса. А для исключения риска заражения все участники и зрители сдали тесты на COVID-19.
Многие регионы страны еще не отменили режим самоизоляции, поэтому людям советуют отмечать праздник дома. Чтобы не заскучать, в интернете запустили флешмоб «Флаги России» — участники фотографируют триколор у себя дома и делятся снимками в соцсетях. На помощь приходят театры и культурные центры, которые на своих онлайн-платформах показывают концерты и выступления в честь Дня России.

От Белоруссии до США

Флешмобы и патриотические акции идут и за рубежом. Так, для жителей Тель-Авива подготовили особое представление, рассказал «Известиям» пресс-атташе посольства в Израиле Александр Гаврилов. Ряженые в национальных костюмах и «русские медведи» угостили зрителей традиционными российскими лакомствами, а на набережной города провели флешмоб и развернули триколор площадью в 600 кв. м.
Масштабные мероприятия в этот день традиционно организовывают и в союзной Белоруссии. Год назад в Минске состоялся 12-часовой гала-концерт с участием звезд российской и местной эстрады, включая Хор Турецкого, Игоря Бутмана, Ларису Долину и Сергея Войтенко. Личное участие в торжествах принимал премьер-министр страны Сергей Румас.
— Был даже салют. Это было действо, поистине захватившее весь Минск. В этом году мы хотели провести праздник в более крупном формате, но из-за коронавируса с этим пришлось повременить, — рассказал «Известиям» посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Жители Симферополя во время празднования Дня России
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
В 2020 году основные мероприятия, посвященные государственному празднику РФ, проходят в Минске в онлайн-режиме. В течение дня на шести гигантских видеоэкранах, установленных на фасадах зданий, ведется трансляция концертов и материалов о России, ее культуре и истории, а также о сотрудничестве двух стран.
Эти и другие сюжеты будут также демонстрироваться на сайте и в соцсетях российского посольства и на сайте представительства Россотрудничества в Минске в специальном разделе «День России». А в историческом центре белорусской столицы — в Верхнем городе — на 45 планшетах развернута фотовыставка «Россия — от Калининграда до Владивостока», которая продлится три дня.
— Понятно, что в этом году ввиду строгих эпидемиологических мер мы не можем пригласить на праздник много людей. Но в 2021-м мы вместе с белорусскими друзьями постараемся, чтобы масштаб праздника превзошел размах прошлогоднего мероприятия, — отметил Дмитрий Мезенцев.
В Польше с середины марта запрещены мероприятия с количеством участников более 150 человек, поэтому отметить праздник можно только в интернете.
Волонтеры, работавшие в период пандемии коронавируса, на праздничном концерте «Мы — вместе!» на Красной площади в Москве, посвященном празднованию Дня России
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
— По случаю Дня России посол РФ в Республике Польша Сергей Андреев через интернет-сайт посольства обратился с поздравлением к российским гражданам и соотечественникам, находящимся в Польше, и нашим польским друзьям, — сообщили «Известиям» в посольстве в Варшаве.
В Сирии в честь праздника провели конкурс «О России с любовью!», рассказала «Известиям» глава «Русского мира» в Дамаске Светлана Родигина. Участники должны были записать видеоролик со стихами о стране. Мероприятие привлекло не только наших соотечественников, проживающих в Сирии, но и тех, кто учит русский как иностранный. Посольство РФ подготовило для победителей памятные подарки. А накануне в конкурсе чтецов ко дню рождения Пушкина приняли участие сирийские школьники, которые в результате вошли в число призеров.
В самопровозглашенной Донецкой народной республике День России впервые отмечают в статусе государственного праздника.
— Шесть лет назад народ Донбасса единогласно проголосовал за путь в Россию, и шаг за шагом мы идем к заветной цели, — заявил в официальном обращении к гражданам глава ДНР Денис Пушилин.
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Женщины во время празднования Дня России в Горловке в Донецкой области
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Вопреки коронавирусу празднуют день России даже в далекой Латинской Америке. Например, в Аргентине проходит музыкальный проект «С Россией в сердце» — местные жители исполняют известные русские песни и делятся своим творчеством в соцсетях.
В сложный эпидемиологический период теплые слова в адрес нашей страны прозвучали от многих зарубежных политиков. Одним из первых россиян поздравил госсекретарь США Майк Помпео. Он отметил вклад СССР в победу во Второй мировой войне и призвал помнить о том, что именно сотрудничество союзных держав помогло одержать победу над нацизмом.
— От имени правительства США и американского народа я поздравляю граждан РФ с праздником Дня России, — говорится в тексте его заявления.
Наилучшие пожелания россиянам направила и королева Великобритании Елизавета II. К поздравлениям в честь 12 июня присоединились лидеры КНДР, Казахстана, Вьетнама, Абхазии, Молдавии и других стран.

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