Пронько задал жёсткие вопросы о чёрном дне, которого так ждал Минфин

Ведущие экономики мира, а также глобальные сырьевые и финансовые рынки крайне нервно отреагировали на новость по поводу нового штамма коронавируса "омикрон". Существенная коррекция произошла на рынке нефти. Что будет дальше? Новые локдауны и новое замедление мировой экономики? Хвалёные вакцины Pfizer, AstraZeneca, Moderna оказались неэффективны, если Британию, Германию, Израиль накрыла новая волна, а правительства вводят вновь ограничения? Как на это будет реагировать Россия? Что будет с доходами семей? Как поведёт себя рубль? Наступит ли чёрный день, которого так ждал глава Минфина Антон Силуанов и на который он скопил более 626 млрд долларов в золотовалютных резервах (ЗВР)? Вопросов много, а ответов практически нет.

Учёные из Британского Имперского колледжа и Университета Восточной Англии уже заявили, что из-за большего числа мутаций новый штамм может быть опаснее, чем "дельта", который вызывает более тяжёлое течение болезни. Более того, они допустили, что вакцины могут быть менее эффективными в борьбе с распространением "омикрона".

Низкую эффективность фактически признал в интервью CNBC глава Moderna Стефан Бансель. Вместе с представителями других фармкорпораций он заявил, что против "омикрона", скорее всего, потребуется новая вакцина, на производство которой уйдут месяцы.

30 ноября Financial Times вышла с заголовком: "Глава Moderna прогнозирует, что существующие вакцины не справятся с оmicron". Получается, что Pfizer, AstraZeneca, Moderna создали препарат, который имеет низкую эффективность. Министерство здравоохранения Великобритании пошло ещё дальше и приняло решение сократить срок до ревакцинации от COVID-19. Теперь повторную прививку необходимо делать каждые три месяца.

Все эти новости крайне напугали рынки, которые показали высокую волатильность. Так, стоимость нефти марки Brent, к которой привязан российский сорт Urals, в моменте опустилась ниже 71 доллара. Однако на рубль и наши традиционные экспортные товары давит не только "омикрон".

Финансовому рынку нужно определиться. Тут потребуется где-то две недели, чтобы понять, насколько этот штамм опасен, – полагает руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников. – От этого уже зависят действия регуляторов, а также решение, которое примет Федеральная резервная система по ставкам 15 декабря. И уже это повлияет на цены на нефть. Ну, уж я помолчу о том, что 2-го числа, то есть в четверг, у нас будет решение ОПЕК. Надо сказать, что на рубль давит и геополитика. Впрочем, к концу года рубль сильным не бывает. Надо ждать, наверное, первого квартала 2022-го. Нерезиденты будут покупать облигации. Эти деньги просочатся на валютную биржу, и будет спрос на рубли. Тогда можно ждать усиления, укрепления рубля – я думаю, опять в районе 72 или даже 70. Посмотрим, как ляжет фишка.

Возможное укрепление рубля – хорошая новость для российских потребителей. Однако исполнение так называемого бюджетного правила, когда рекордными темпами скупается иностранная валюта на нефтяные сверхдоходы, может иметь обратную силу. Цены в России, особенно на потребительские товары, растут бешеными темпами в том числе из-за высокой зависимости от импорта. При этом сам доллар по отношению к евро и иене дешевеет. Однако эксперты считают, что пока не стоит драматизировать ситуацию.

Мне представляется, что пока рано делать какие-то далеко идущие выводы. Действительно, новый штамм "омикрон" может потребовать новых вакцин, новых медицинских препаратов. Но всё-таки самое важное для спроса на нефть, для курса рубля – это действия властей, – считает финансовый аналитик Сергей Суверов. – Будут ли они вводить новые коронавирусные ограничения, локдауны? Как это скажется на авиасообщении, деловой активности? Пока ответа на эти вопросы нет. Более того, некоторые говорят, что, возможно, ситуация с новым штаммом – это ложная тревога. И по предварительным данным, этот вирус может оказаться не столь смертоносным, как многие заявляют. Поэтому я бы пока не драматизировал ситуацию. Надо подождать какой-то большей детализации от медицинских специалистов, после этого сделать какие-то выводы. Но тем не менее, действительно, цены на нефть достаточно резко упали на заявлениях о новом штамме. Тут уже много будет зависеть дальше от политики ОПЕК+, в частности, от их реакции на происходящее. Если реакция будет адекватной, то я допускаю, что цена на нефть может немножко восстановиться, вместе с курсом рубля.

Руководители Pfizer и Moderna уже заявили о начале разработки новых вакцин. При этом Pfizer на это необходимо "менее чем 100 дней", однако Moderna "потребуются месяцы". О планах разработать модификации своих вакцин объявили и в Johnson & Johnson. Сами представители бигфармы признают, что существующие вакцины против коронавируса будут, "вероятно, менее эффективны против штамма "омикрон", чем против штамма "дельта". Однако в любом случае необходимо больше данных и время на изучение штамма, подчёркивают специалисты. Уже очевидно, что крупные фармацевтические компании практически озолотились на этой пандемии. Так, по экспертным оценкам, их доход только на вакцинах составляет 100 млрд долларов, а на лечении ковида – порядка полутриллиона долларов. Новый штамм, неопределённость в Вашингтоне, геополитика – риски, на которые рынок нервно реагирует, о чём говорит и эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский:

В пятницу технически нефть пробила практически все свои точки поддержки. То есть там сейчас именно технически идёт прямая дорога в район 62-64 долларов за баррель. По рублю примерно такая же история. Он может легко сейчас улететь куда-то в район 80 за доллар и где-то 95 за евро, но здесь нужно точно понимать, что со штаммом будут действительно большие проблемы, потому что пока господа из компании Moderna просто не могут определиться. То они говорят, что до конца года смогут как-то адаптировать вакцину, которая у них уже идёт в производстве непосредственно под этот штамм, то они теперь говорят, что им нужно несколько месяцев. Здесь проблема больше на самом деле в том, что сейчас рынок переходит уже в такую стадию, когда им могут управлять отдельные, причём не очень большие компании. Когда мы говорим о рынке, не надо забывать, что у Америки 15-го числа дедлайн по принятию решений по госдолгу. То есть если не будет что-то там сделано вменяемое – если демократы с республиканцами не договорятся, уже никакие штаммы не повлияют на ситуацию, и тут будет совершенно точно полноценный обвал.

Что с того?

Накануне ВОЗ уже заявила об "очень высоком" риске в связи с новым штаммом вируса, который, по мнению организации, имеет большие шансы распространиться по всему миру и "ускользнуть" от иммунитета как переболевших, так и вакцинированных.

Очевидно, что рынки вновь вступают в период неопределённости. Возможно, что это самый чёрный день, на который все эти годы копили Минфин и ЦБ. Сейчас ЗВР превышают отметку в 600 млрд долларов. У государства достаточно средств, чтобы не допустить обвала ситуации в России. Однако открытым остаётся вопрос – к каким последствиям приведёт "омикрон"?

Программа "Сухой остаток" выходит на "Первом русском" каждый будний день в 19:00. Не пропустите!