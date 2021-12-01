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Пронько задал жёсткие вопросы о чёрном дне, которого так ждал Минфин
01 декабря 2021, 08:20 • 153 • Политика
Ведущие экономики мира, а также глобальные сырьевые и финансовые рынки крайне нервно отреагировали на новость по поводу нового штамма коронавируса "омикрон". Существенная коррекция произошла на рынке нефти. Что будет дальше? Новые локдауны и новое замедление мировой экономики? Хвалёные вакцины Pfizer, AstraZeneca, Moderna оказались неэффективны, если Британию, Германию, Израиль накрыла новая волна, а правительства вводят вновь ограничения? Как на это будет реагировать Россия? Что будет с доходами семей? Как поведёт себя рубль? Наступит ли чёрный день, которого так ждал глава Минфина Антон Силуанов и на который он скопил более 626 млрд долларов в золотовалютных резервах (ЗВР)? Вопросов много, а ответов практически нет.
Учёные из Британского Имперского колледжа и Университета Восточной Англии уже заявили, что из-за большего числа мутаций новый штамм может быть опаснее, чем "дельта", который вызывает более тяжёлое течение болезни. Более того, они допустили, что вакцины могут быть менее эффективными в борьбе с распространением "омикрона".
Низкую эффективность фактически признал в интервью CNBC глава Moderna Стефан Бансель. Вместе с представителями других фармкорпораций он заявил, что против "омикрона", скорее всего, потребуется новая вакцина, на производство которой уйдут месяцы.
30 ноября Financial Times вышла с заголовком: "Глава Moderna прогнозирует, что существующие вакцины не справятся с оmicron". Получается, что Pfizer, AstraZeneca, Moderna создали препарат, который имеет низкую эффективность. Министерство здравоохранения Великобритании пошло ещё дальше и приняло решение сократить срок до ревакцинации от COVID-19. Теперь повторную прививку необходимо делать каждые три месяца.
Все эти новости крайне напугали рынки, которые показали высокую волатильность. Так, стоимость нефти марки Brent, к которой привязан российский сорт Urals, в моменте опустилась ниже 71 доллара. Однако на рубль и наши традиционные экспортные товары давит не только "омикрон".
Возможное укрепление рубля – хорошая новость для российских потребителей. Однако исполнение так называемого бюджетного правила, когда рекордными темпами скупается иностранная валюта на нефтяные сверхдоходы, может иметь обратную силу. Цены в России, особенно на потребительские товары, растут бешеными темпами в том числе из-за высокой зависимости от импорта. При этом сам доллар по отношению к евро и иене дешевеет. Однако эксперты считают, что пока не стоит драматизировать ситуацию.
Руководители Pfizer и Moderna уже заявили о начале разработки новых вакцин. При этом Pfizer на это необходимо "менее чем 100 дней", однако Moderna "потребуются месяцы". О планах разработать модификации своих вакцин объявили и в Johnson & Johnson. Сами представители бигфармы признают, что существующие вакцины против коронавируса будут, "вероятно, менее эффективны против штамма "омикрон", чем против штамма "дельта". Однако в любом случае необходимо больше данных и время на изучение штамма, подчёркивают специалисты. Уже очевидно, что крупные фармацевтические компании практически озолотились на этой пандемии. Так, по экспертным оценкам, их доход только на вакцинах составляет 100 млрд долларов, а на лечении ковида – порядка полутриллиона долларов. Новый штамм, неопределённость в Вашингтоне, геополитика – риски, на которые рынок нервно реагирует, о чём говорит и эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский:
Что с того?
Накануне ВОЗ уже заявила об "очень высоком" риске в связи с новым штаммом вируса, который, по мнению организации, имеет большие шансы распространиться по всему миру и "ускользнуть" от иммунитета как переболевших, так и вакцинированных.
Очевидно, что рынки вновь вступают в период неопределённости. Возможно, что это самый чёрный день, на который все эти годы копили Минфин и ЦБ. Сейчас ЗВР превышают отметку в 600 млрд долларов. У государства достаточно средств, чтобы не допустить обвала ситуации в России. Однако открытым остаётся вопрос – к каким последствиям приведёт "омикрон"?
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