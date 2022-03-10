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Пронько выдал билет в один конец всем "временно уходящим": "Валите навсегда!"

10 марта 2022, 10:35  •  19 • Политика
Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько выдал билет в один конец всем иностранным компаниям, которые объявили о "временном уходе" из России. "Нет, валите от нас навсегда!", - предупреждает эксперт.
Пронько напомнил о том, что сейчас все эти компании заявляют о так называемом "временном варианте".
"Нет, валите от нас навсегда! Обойдёмся без вашего фаст-фуда!", - написал он в своём Telegram-канале.
Эксперт отметил, что прощание с этими компаниями сделает детей России только здоровее. Он напомнил о том, что западные компании долгое время подсаживали жителей нашей страны, в первую очередь детей, на вредную продукцию.
"Минздрав не смог, а Байден смог изгнать из России эту нечисть", - написал он, отметив, что при этом возникает другой вопрос - "рано или поздно они захотят к нам вернуться".
Ранее "Общественная потребительская инициатива" внесла в правительство России и Генпрокуратуру список иностранных компаний, в отношении которых предложено провести процедуру национализации. В перечень попали и те, кто организовал производство в Россию, и поставщики, имеющие магазины или логистические хабы.
Все они заявили либо о приостановке работы, либо об уходе из-за санкций, введённых против России странами ЕС и США. Причём некоторые сделали это не потому, что были обязаны, а по политическим соображениям. Всего в перечень включено 60 компаний, среди которых Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и др. Список открытый, он может дополняться, критерий внесения - отсутствие гарантий в отношении потребителей.
Причиной данной инициативы стало то, что от действий компаний могут пострадать простые граждане, а значит, санкции излишние.

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