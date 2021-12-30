Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Рамзан до Киева доведёт: Запад получил от России силовой ответ
"Товарищи, отойдите подальше": Военкор предложил быстрый способ усмири...
Стратегия уничтожения России: Восстание Хуснуллина против Шойгу просчитал Сатано...
Убийство донбасского командира ВСУ сопроводили циничным обещанием: "Флешмоб...
Главная / Политика

Пронько: Возвращение смертной казни – аргументы "за" и "против"

30 декабря 2021, 07:45  •  138 • Политика
Под занавес 2021 года глава Конституционного суда России Валерий Зорькин спровоцировал весьма бурную, а моментами и жёсткую дискуссию по теме возвращения смертной казни в России. Зорькин не исключает возможности, что мораторий на её применение в России может быть снят.
Свои предположения глава КС России изложил в книге "Конституционное правосудие: процедура и смысл".
В частности, господин Зорькин допускает, что ранее принятое Конституционным судом решение по мораторию в России на смертную казнь может быть изменено.
То обстоятельство, что Конституционный суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе её развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем.
По его мнению, "пока есть умышленные убийства, вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт".
"На мой взгляд, по некоторым составам это необходимо. Я много лет последовательный сторонник необходимости возрождения смертной казни, снятия моратория в нашей стране. Дело всё в том, что есть некоторые составы, по которым необходимо применение смертной казни. В частности, это особо тяжкие преступления против личности, и конкретно против несовершеннолетних, – сказала в беседе с Царьградом адвокат Сталина Гуревич. – То есть это убийство несовершеннолетних, совершённое с особой жестокостью, убийство несовершеннолетних, сопряжённое с преступлениями против половой неприкосновенности. По таким составам возрождение смертной казни необходимо. Ну, и плюс это массовые убийства, совершённые так называемыми маньяками. Тот же "битцевский маньяк" – Пичужкин, который сейчас сидит, ещё несколько серийных убийц или, например, майор Евсин, который убил несколько человек в супермаркете, – на мой взгляд, эти люди абсолютно лишние для государства".
Глава Конституционного суда при этом замечает, что:
…Надеюсь, что сделанный нашей страной отход от права в сторону тех нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдёт для России успешно.
По его мнению, Конституционный суд готов "преодолевать в случае необходимости стереотипы массового сознания в таком принципиальном вопросе, как отмена смертной казни.
"Что произойдёт? Первое. Будет возвращена смертная казнь в отношении лиц, которые, казалось, не имеют права жить. Потому что они, например, убивали детей или стали маньяками, совершавшими другие преступления, а значит, их надо уничтожить. Несмотря на то, что они и так догнивают свои дни на острове Огненный, в "Дельфине" или "Лебеде". А уже дальше можно играться, – поделился с нами своей позицией адвокат Иван Миронов. – Мол, давайте внесём смертную казнь за измену Родине, которая в нашей реальности может трактоваться относительно. Ещё очень важный момент. У нас есть такой стереотип в обществе, что насильников надо ставить к стенке. Растлителей детей надо ставить к стенке. Тех, кто торгует, наркоторговцев надо ставить к стенке. Из всех вышеперечисленных преступлений ни одно не подпадает под максимальное наказание".
Напомню, в России "начиная с 1996 года, de facto и de jure действует длительный мораторий на применение смертной казни". Одна из ключевых причин – обязательства и статус России как государства-участника Совета Европы. Однако данный факт, по мнению части экспертов, является ошибочным.
"Любые решения должны приниматься не для того, чтобы вступить в Европу, и не для того, чтобы подружиться с Америкой. Во-первых, это должно быть естественно для самого населения страны. Например, как вводились моратории в Америке. Там есть штаты, где нет смертной казни, где решение принимали с серьёзной работой с населением, через лоббистов и голосование. То есть там всё понятно. В нашем случае Борис Николаевич Ельцин по каким-то неведомым или ведомым для нас с вами причинам захотел стать ближе к Европе, быть культурным, быть принятым в Париже. Но ничто не мешает ни Японии, где смертная казнь, или Китаю встречаться на саммитах и решать свои вопросы с представителями мирового сообщества. Выходит, наше решение не оценили, – отметил в беседе с Царьградом председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. – У нас просто очень дифференцированное население. Одно очень интеллигентное и культурное, которому очень хочется быть, скажем так, принятым за столом. А где-то есть, знаете, европейская и азиатская часть общества. Мне кажется, что категорически нельзя идти против населения в таких тонких вопросах, как смертная казнь. Почему? Потому что это разлагает. Когда население не получает в очевидных историях того, что должно быть, чувство справедливости должно идти параллельно с законом. Закон – это всегда баланс".

Что с того?

Думаю, что глава Конституционного суда неспроста высказал своё мнение. По всей видимости, в следующем, 2022-м тема обнуления моратория на смертную казнь может стать одним из ключевых вопросов. На мой взгляд, только общество через, например, референдум может поставить точку в этом вопросе. Важно слушать и слышать друг друга, когда принимаешь резонансное решение, которое будет иметь далеко идущие последствия.
Программа "Сухой остаток" выходит на "Первом русском" каждый будний день в 19:00. Не пропустите!

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



138
Источник
Похожие новости
30 декабря 2021, 00:10
В Сербии дипломатам Украины напомнили: "Крым - это Россия"
30 декабря 2021, 00:10
"А вот это уже слишком": Гарик Мартиросян спел новогоднюю песню про QR-код
30 декабря 2021, 01:55
Даёшь "оптацию"! В Донбассе нашли интересный способ получения гражданства России
30 декабря 2021, 01:55
"Сразу насчитал": Депутат Рады показал, как Зеленский одним указом 9 раз нарушил конституцию Украины
30 декабря 2021, 01:55
"Путину под ёлочку": Стало известно, что Лукашенко презентовал президенту России
30 декабря 2021, 00:10
Вучич рассказал, чем он отличается от Путина: "Вряд ли я смогу"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 декабря 2021, 09:00
Оставленный "ради Украины" в Средиземноморье авианосец объяснили русские: "Это большой посыл!"
27 декабря 2021, 20:50
Путин лишил британку дара речи: В Китае оценили ответ президента России на провокацию
28 декабря 2021, 12:00
Киеву на заметку: Войска России могут войти в Донбасс, и это законно
26 декабря 2021, 09:50
Россия подставляет плечо украинской экономике
26 декабря 2021, 08:40
ЕС потребовал 300 миллиардов от России: Это один из крупнейших споров в истории
25 декабря 2021, 00:35
На Украине начали прозревать? В Киеве обвинили США в циничном и подлом обмане
24 декабря 2021, 03:35
Посол США в Москве перешёл на личности, говоря о гарантиях для России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.