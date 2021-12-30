Пронько: Возвращение смертной казни – аргументы "за" и "против"

Под занавес 2021 года глава Конституционного суда России Валерий Зорькин спровоцировал весьма бурную, а моментами и жёсткую дискуссию по теме возвращения смертной казни в России. Зорькин не исключает возможности, что мораторий на её применение в России может быть снят.

Свои предположения глава КС России изложил в книге "Конституционное правосудие: процедура и смысл".

В частности, господин Зорькин допускает, что ранее принятое Конституционным судом решение по мораторию в России на смертную казнь может быть изменено.

То обстоятельство, что Конституционный суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе её развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем.

По его мнению, "пока есть умышленные убийства, вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт".

"На мой взгляд, по некоторым составам это необходимо. Я много лет последовательный сторонник необходимости возрождения смертной казни, снятия моратория в нашей стране. Дело всё в том, что есть некоторые составы, по которым необходимо применение смертной казни. В частности, это особо тяжкие преступления против личности, и конкретно против несовершеннолетних, – сказала в беседе с Царьградом адвокат Сталина Гуревич. – То есть это убийство несовершеннолетних, совершённое с особой жестокостью, убийство несовершеннолетних, сопряжённое с преступлениями против половой неприкосновенности. По таким составам возрождение смертной казни необходимо. Ну, и плюс это массовые убийства, совершённые так называемыми маньяками. Тот же "битцевский маньяк" – Пичужкин, который сейчас сидит, ещё несколько серийных убийц или, например, майор Евсин, который убил несколько человек в супермаркете, – на мой взгляд, эти люди абсолютно лишние для государства".

Глава Конституционного суда при этом замечает, что:

…Надеюсь, что сделанный нашей страной отход от права в сторону тех нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдёт для России успешно.

По его мнению, Конституционный суд готов "преодолевать в случае необходимости стереотипы массового сознания в таком принципиальном вопросе, как отмена смертной казни.

"Что произойдёт? Первое. Будет возвращена смертная казнь в отношении лиц, которые, казалось, не имеют права жить. Потому что они, например, убивали детей или стали маньяками, совершавшими другие преступления, а значит, их надо уничтожить. Несмотря на то, что они и так догнивают свои дни на острове Огненный, в "Дельфине" или "Лебеде". А уже дальше можно играться, – поделился с нами своей позицией адвокат Иван Миронов. – Мол, давайте внесём смертную казнь за измену Родине, которая в нашей реальности может трактоваться относительно. Ещё очень важный момент. У нас есть такой стереотип в обществе, что насильников надо ставить к стенке. Растлителей детей надо ставить к стенке. Тех, кто торгует, наркоторговцев надо ставить к стенке. Из всех вышеперечисленных преступлений ни одно не подпадает под максимальное наказание".

Напомню, в России "начиная с 1996 года, de facto и de jure действует длительный мораторий на применение смертной казни". Одна из ключевых причин – обязательства и статус России как государства-участника Совета Европы. Однако данный факт, по мнению части экспертов, является ошибочным.

"Любые решения должны приниматься не для того, чтобы вступить в Европу, и не для того, чтобы подружиться с Америкой. Во-первых, это должно быть естественно для самого населения страны. Например, как вводились моратории в Америке. Там есть штаты, где нет смертной казни, где решение принимали с серьёзной работой с населением, через лоббистов и голосование. То есть там всё понятно. В нашем случае Борис Николаевич Ельцин по каким-то неведомым или ведомым для нас с вами причинам захотел стать ближе к Европе, быть культурным, быть принятым в Париже. Но ничто не мешает ни Японии, где смертная казнь, или Китаю встречаться на саммитах и решать свои вопросы с представителями мирового сообщества. Выходит, наше решение не оценили, – отметил в беседе с Царьградом председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. – У нас просто очень дифференцированное население. Одно очень интеллигентное и культурное, которому очень хочется быть, скажем так, принятым за столом. А где-то есть, знаете, европейская и азиатская часть общества. Мне кажется, что категорически нельзя идти против населения в таких тонких вопросах, как смертная казнь. Почему? Потому что это разлагает. Когда население не получает в очевидных историях того, что должно быть, чувство справедливости должно идти параллельно с законом. Закон – это всегда баланс".

Что с того?

Думаю, что глава Конституционного суда неспроста высказал своё мнение. По всей видимости, в следующем, 2022-м тема обнуления моратория на смертную казнь может стать одним из ключевых вопросов. На мой взгляд, только общество через, например, референдум может поставить точку в этом вопросе. Важно слушать и слышать друг друга, когда принимаешь резонансное решение, которое будет иметь далеко идущие последствия.

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