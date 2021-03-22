Пронько уместил интервью Лаврова в одной фразе. "Осталось донести до ЦБ и Минфина"

Экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько уместил важный посыл интервью главы МИД России Сергея Лаврова в одной исчерпывающей фразе. "Осталось эту истину донести до чиновников российского ЦБ и Минфина", - добавил он.

Напомним, Лавров предложил Китаю вместе с Россией избавиться от долларовой зависимости, отказавшись от западных платёжных систем и укрепив собственные национальные валюты. По словам Лаврова, укрепление валют укрепит и обе страны, которые Штаты назвали главными врагами. Дипломат подчеркнул, что санкционные риски можно снизить путём укрепления своей технологической самостоятельности.

"Крепкая национальная валюта - залог самостоятельности и защищённости от давления Запада", - объяснил суть интервью Лаврова Юрий Пронько.

"Осталось эту истину донести до чиновников российского ЦБ и Минфина", - отметил экономический обозреватель.

При этом Пронько также добавил, что внедрение цифрового рубля полностью нивелирует проблему SWIFT.

"Пекин этим уже активно занимается через проект цифрового юаня", - отметил он в своём Telegram-канале.