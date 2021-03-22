|
Пронько уместил интервью Лаврова в одной фразе. "Осталось донести до ЦБ и Минфина"
22 марта 2021, 09:30 • 154 • Политика
Экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько уместил важный посыл интервью главы МИД России Сергея Лаврова в одной исчерпывающей фразе. "Осталось эту истину донести до чиновников российского ЦБ и Минфина", - добавил он.
Напомним, Лавров предложил Китаю вместе с Россией избавиться от долларовой зависимости, отказавшись от западных платёжных систем и укрепив собственные национальные валюты. По словам Лаврова, укрепление валют укрепит и обе страны, которые Штаты назвали главными врагами. Дипломат подчеркнул, что санкционные риски можно снизить путём укрепления своей технологической самостоятельности.
"Крепкая национальная валюта - залог самостоятельности и защищённости от давления Запада", - объяснил суть интервью Лаврова Юрий Пронько.
"Осталось эту истину донести до чиновников российского ЦБ и Минфина", - отметил экономический обозреватель.
При этом Пронько также добавил, что внедрение цифрового рубля полностью нивелирует проблему SWIFT.
"Пекин этим уже активно занимается через проект цифрового юаня", - отметил он в своём Telegram-канале.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
154
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 марта 2021, 00:25
|
21 марта 2021, 01:25
|
21 марта 2021, 01:25
|
15 марта 2021, 14:20
|
16 марта 2021, 03:10
|
17 марта 2021, 03:55
|
20 марта 2021, 04:20