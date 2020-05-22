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Пронько укорил Зюганова за разрешение абортов в СССР. Политику нечего было ответить

22 мая 2020, 17:55  •  37 • Политика
В эфире "Царьград. Главное" Юрий Пронько и Геннадий Зюганов говорили о проблемах исчезновения русского народа. Однако не все вопросы удалось поднять подробно. Так, Пронько укорил Зюганова за разрешение абортов в СССР. Политику нечего было ответить.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опубликовал концептуальную статью на партийном сайте, где не просто изложил и синтезировал существовавшие и существующие проблемы русского народа. В эфире "Царьград. Главное" Зюганов говорил о своём манифесте с ведущим телеканала Юрием Пронько. Однако, казалось бы, при всей масштабности проведённой исследовательской работы ответить на вопрос о том, почему в советское время были разрешены аборты, он не смог.
В эфире обсуждалась проблема уничтожения нации - мы теряли людей в 1990-е годы, когда к власти пришли новые политики, продав страну по "контракту" Западу. Но системные проблемы демографии начались ещё раньше. История помнит, что в Российской империи аборты были запрещены, после кровавой революции какое-то время запрет сохранялся, а затем начал видоизменяться - появилась возможность прервать беременность. В 1936 году в связи со сложной демографической ситуацией вновь ввели полный запрет на аборты. А в 1980-х годах наблюдалась очередная оттепель, и в новое перестроечное время мы вошли исчезающей страной, не только потеряв территории и людей, но и убивая нерождённых детей. Об этих фактах Юрий Пронько напомнил Геннадию Зюганову, однако тот уклонился от комментария. Лишь отметил, что лично в его случае вопрос рождаемости решён собственными детьми.
"Я показываю пример. У моего сына пять сыновей и у дочери - трое. Два сына и Маша. Я считаю, что я перед Родиной не в долгу. И им сказал: я вас обязан выучить, чтобы вы умели трудиться", - сказал Геннадий Зюганов.
Начать дискуссию об отношении коммунистов к теме абортов в эфире так и не удалось. Но, вероятно, Геннадий Зюганов захочет продолжить тему на других площадках и расскажет об отношении коммунистов к этой серьёзнейшей теме. Тем более что КПРФ действительно продвигают важнейший манифест.

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