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Пронько указал на реальные проблемы России: "Не надо нас считать идиотами"
03 декабря 2021, 07:35 • 182 • Политика
"Один ест мясо, другой капусту, вместе едят голубцы" – новый метод борьбы с бедностью в России. Бедность, нищета, беспрецедентное социальное расслоение – ключевые проблемы страны. "Работающий бедный" – наш национальный вклад в мировую экономическую теорию. У нас человек трудоспособного возраста может иметь работу и при этом быть нищим, особенно если у него есть дети. Однако, если посмотреть отчёты Росстата, то в стране, оказывается, наблюдается резкий рост зарплат. Правда, когда простой народ узнает об этом, то, кроме смеха, злобы и мата, новость ничего не вызовет.
Проблема очень серьёзная, не замечать её крайне опасно. Существуют разные методы её решения – создание новых производств и рабочих мест или просто… изменение методики, по которой рассчитываются доходы населения.
Росстат этим и занялся, а заодно сообщил, что рост реальных зарплат в России в сентябре ускорился до 2%. Средняя зарплата в стране достигла, барабанная дробь, ₽54 687. Рост за девять месяцев этого года +9,6%. Чиновники "усовершенствовали" правила ведения статистики уровня бедности и получили чуть ли не рекордный рост реальных зарплат. Правда, население этих "рекордов", мягко говоря, на фоне беспрецедентного роста цен не заметило, а эксперты поставили под сомнение опубликованные данные, указав на некорректность опубликованных цифр.
Перефразирую известное высказывание политического классика: "Неважно, сколько денег в вашем кошельке, важно, кто будет их считать". Именно после смены методики расчётов Росстат обнаружил, что в наших кошельках произошёл рекордный рост доходов. При этом даже глава Минэкономразвития вынужден признать, что каждый шестой работающий человек в России находится в глубокой нищете.
"У нас с вами 15% рабочих мест, где люди получают зарплату ниже МРОТа, – заявил министр Максим Решетников. – Это данные ПФР, у нас существует гигантский потенциал, в том числе в бюджетном секторе".
Очевидно, что нынешний рост зарплат обеспечен исключительно новой методикой расчётов Росстата. Там изначально заложен некорректный подход – в расчёты, например, берут доходы топ-менеджеров компаний и корпораций, но не замечают стагнацию малого и среднего бизнеса. Данный факт приводит к дуализму в расчётах, а по факту является манипуляцией и ложью.
Экономика, на мой взгляд, является самым "слабым звеном" нынешней российской действительности. Колоссальная разница в доходах, когда 1% сверхбогатых контролирует 60% всех активов страны, а почти 50% хватает только на еду и одежду, заваливает Россию, как самолёт, в штопор. Да, можно и дальше заниматься самообманом, но народная мудрость гласит: "Рвётся там, где и когда не ожидаешь". Обратить на проблему внимание призывает и президент России Владимир Путин:
Вместо развития производства, вместо создания новых предприятий и рабочих мест Минфин и ЦБ скупают иностранную валюту, выводят её за пределы России. Инфляция обрушила покупательную способность населения. Нищета зашкаливает, расслоение имеет, возможно, необратимые последствия.
Что с того?
Практически все более-менее крупные покупки граждан базируются на кредитных займах. Наши семьи уже должны ростовщикам более 20 триллионов рублей. И ситуация только усугубляется. За счёт этого банки в текущем году получат рекордную чистую прибыль.
Вместо плоской шкалы НДФЛ, про прогрессивную я вообще молчу, в России действует регрессивная шкала, когда у богатых фискальная нагрузка ниже, чем у бедных. Вместо реальной работы чиновники в очередной раз меняют методику расчётов бедности. Я не против состоятельных граждан, я против того, чтобы в богатейшей стране мира были работающие бедные и нищие семьи с детьми. Я против того, чтобы нас считали идиотами и постоянно нам врали. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Ведь постановка верного диагноза – это начало выздоровления.
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