Пронько: Удар по России обеспечили изнутри – на радость Западу

Если у нас серьёзная заруба с Западом, а иное предположить сложно, судя по взаимным, порой оскорбительным заявлениям, возможен переход в горячую стадию. Я считаю, что мы правы. Сами на своей территории будем определять, где размещать воинские части. Определять "красные линии" наших национальных интересов. Однако...

Из свежего отчёта ЦБ России следует, что более $222 млрд наших денег вложены в долговые бумаги иностранных государств. Эти деньги могут там "зависнуть". Тем более что прецеденты уже имеются.

"Аресты денег мы уже наблюдали. Это, например, санкции, которые были введены против Ирана, так что не будет ничего удивительного, если Запад применит ограничения и против России тоже, – объяснил в беседе с Царьградом финансовый аналитик Дмитрий Голубовский. – Обычно такие санкции вводят вместе с отключением от платёжных систем. Но если будет принято решение, то, скорее всего, его сопроводят и арестом резервов тоже. Так что да, это вполне возможно. И в этом смысле логики здесь никакой нет, понимаете. Финансовый блок правительства живёт другой реальностью, в которой никакого геополитического противостояния нет".

На счетах в иностранных банках более $141 млрд русских денег. Западные ростовщики, судя по всему, очень благодарны российскому ЦБ. Обе позиции значительно превосходят вложения в физическое золото. И это ещё не всё – более $60,5 млрд вложены в долговые бумаги иностранных частных компаний.

Несколько сот миллиардов, которые заработала Россия, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов и Ко отправили в помощь тем, кто готов чуть ли не войну нам объявить.

"Что касается наших – руководства, денежных властей, Силуанова и Набиуллиной, стоит отдавать себе отчёт, что для них МВФ – это свои, а те, кто здесь живёт, это чужие, – подчеркнул экономист Михаил Хазин. – У них другое позиционирование, свой-чужой, поэтому то, что они делают, считается нормой. У них заказ: чтобы инвестиций тут не было, чтобы был отток капитала туда. Потому что всё своим, всё как бы до хаты – в Вашингтон. Я тут не вижу ничего ни удивительного, ни неожиданного, ни непонятного".

Впрочем, не всё у них на Западе – часть в Китае (хрен редьки не слаще), но львиная доля контролируется западными партнёрами.

Деньги переведены в страны, которые грозят нам новыми санкциями! Как подобное стало возможным? Что же за экономика была построена в России за последние 30 лет, из которой надо выводить деньги? Чиновники правительства и ЦБ утверждают, что в России "нет точек приложения" для такого объёма денег.

Странная, очень странная позиция. Хотя в минувшем году Эльвира Набиуллина утверждала, что одна из ключевых причин роста цен на внутреннем рынке связана с тем, что российские граждане не вывезли более $30 млрд. Все страны ведут борьбу за инвестиции, а наши идут в обратном направлении – выводят деньги из страны. При этом эффективность этих вложений, мягко говоря, вызывает существенные вопросы.

"Проблема с российскими валютными резервами, валютными сбережениями действительно остро стоит на фоне конфронтации геополитической. Потому что возникает естественный вопрос, если хранятся они в США – в долларах. Находятся на счетах за рубежом, а значит, могут быть легко заморожены, – подчеркнул экономический обозреватель Олег Богданов. – Но даже если они не за рубежом, а просто вложены в доллары, то все деньги контролирует Федеральная резервная система в Нью-Йорке, а значит, наши средства всё ещё могут заморозить. Да, Центральный банк предпринял с 2018 года ряд мер, чтобы диверсифицировать эти риски: вывели деньги из казначейских облигаций, как-то их разместили в различных европейских странах – в Китае, например. Но если говорить честно, мы точно не знаем, где эти деньги находятся".

Что с того?

Если заруба с Западом станет горячей, что будет с сотнями миллиардов русских денег? Я не нагнетаю, а хочу услышать внятный ответ от тех, кто отвечает за данное направление. Эти же деньги, как нам говорили, на "чёрный день". Вопрос в том, для кого он наступит?

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