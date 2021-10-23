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Пронько: Русский Дальний Восток продают Японии. Это нормально?

23 октября 2021, 07:55  •  67 • Политика
Крупнейшая на русском Дальнем Востоке лесозаготовительная компания, которая арендует участки с правом вырубки 3,7 млн кубометров леса в год, станет собственностью японских инвесторов. Одна из крупнейших структур, которая является лидером на японском рынке деревянного домостроения, подала заявку в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России на покупку одного из главных экспортёров нашего леса в Китай и другие азиатские страны.
Лоббисты сделки говорят о прямых инвестициях и невозможности без неё войти на специфичный японский рынок. Правда, добавляют, что сделка состоится с существенным дисконтом.
По данным источника РБК, вместо почти $500 млн японцы заплатят только $150 млн. Важное в этой сделке не деньги, а "привлечение в капитал российских компаний крупных игроков с тех рынков, которые для нас являются целевыми".
Однако эксперты не столь радушны в своих оценках происходящего.
Это вывоз именно сырья, вывоз кругляка. И, безусловно, смысл этой сделки непонятен и неочевиден. Причём здесь на самом деле будет достаточно большой комплекс вопросов, который будет возникать в процессе реализации данного проекта. Первое, это всё-таки технологии или вывоз первичного сырья. Второе, это каким образом будет вестись лесовосстановление. Мы с вами знаем, что, к сожалению, последние годы после вырубок лесовосстановление осуществлялось исключительно путём самозасевания. То есть ни о каком организованном лесовосстановлении речи не шло. Если японская сторона в соответствии с контрактом, на который дал добро президент, будет осуществлять лесовосстановление в соответствии с законодательством России, это будет плюс. Если нет, то тогда действительно это будет минус, – говорит в беседе с Царьградом ответственный секретарь РСПП Максим Довгялло.
Ранее неоднократно отмечалось, что лесная отрасль одна из самых коррумпированных и криминальных в отечественной экономике. Дескать, на местах лесная мафия уже давно срослась с контролёрами из власти, в том числе силовиками. Масштаб уничтожения наших лесов потрясает и шокирует. Для того чтобы скрывать незаконную вырубку, богатейшие сибирские и дальневосточные леса специально поджигают. Власть признаёт, что все попытки изменить ситуацию заканчиваются полным провалом. И вводит тотальный запрет на вывоз необработанного леса из России с 1 января 2022 года, о чём говорил президент России Владимир Путин:
За последнее десятилетие XX века доля России в мировой торговле лесной продукцией сократилась на порядок – с 18 до двух процентов. Более того, зачастую всё это идёт через разного рода опять же "серые" или откровенно криминальные схемы вывоза продукции. Проще говоря – как это называется? – гонят контрабанду. […] Считаю, что пора установить жёсткий, однозначный принцип. А именно: если у компании или предпринимателя нет права на хозяйственное использование леса, то и находиться на лесных участках с заготовительной техникой им должно быть запрещено. […] При этом поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или, грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.
Эксперты в лесной отрасли отмечают, что вдоль границы России с тем же Китаем построены деревообрабатывающие производства. Создана целая логистическая цепочка в расчёте на лес, вывозимый из нашей страны. Значительную его долю поставляют так называемые чёрные лесорубы. По оценкам наблюдателей, древесина, полученная нелегальным путём, составляет от 15 до 30% мировой официальной торговли. Возможно, новая сделка – это попытка узаконить вырубку и переработку леса уже на территории России. Аналитики всё чаще говорят и о геополитическом аспекте данного вопроса.
Нужно думать о том, чтобы наше население прирастало и было заинтересовано осваивать этот регион. Осваивать его с помощью китайских рабочих, японских рабочих, узбекских, киргизских, казахских и представителей других национальностей, на мой взгляд, неправильно, – говорит военный эксперт Юрий Кнутов. – Это в конце концов приведёт к тому, что один из самых богатейших краёв нашей страны будет просто утрачен. А этот регион имеет ещё и военно-стратегическое значение. Сейчас идёт очередное обострение отношений России и Японии. Уже там, в Японии, говорят о необходимости применять военную силу для захвата островов. Настрой у этих провокаторов достаточно милитаристский, и, конечно, в этой атмосфере проводить такую сделку достаточно сложно. На мой взгляд, она выглядит не совсем привлекательно с точки зрения России и населения нашей страны.

Что с того?

Сложно не согласиться с подобными тезисами. Я не против прямых инвестиций, я против того, чтобы наша страна была "лесным придатком" Запада или Востока.
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