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Пронько: Русский Дальний Восток продают Японии. Это нормально?
23 октября 2021, 07:55 • 67 • Политика
Крупнейшая на русском Дальнем Востоке лесозаготовительная компания, которая арендует участки с правом вырубки 3,7 млн кубометров леса в год, станет собственностью японских инвесторов. Одна из крупнейших структур, которая является лидером на японском рынке деревянного домостроения, подала заявку в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России на покупку одного из главных экспортёров нашего леса в Китай и другие азиатские страны.
Лоббисты сделки говорят о прямых инвестициях и невозможности без неё войти на специфичный японский рынок. Правда, добавляют, что сделка состоится с существенным дисконтом.
По данным источника РБК, вместо почти $500 млн японцы заплатят только $150 млн. Важное в этой сделке не деньги, а "привлечение в капитал российских компаний крупных игроков с тех рынков, которые для нас являются целевыми".
Однако эксперты не столь радушны в своих оценках происходящего.
Ранее неоднократно отмечалось, что лесная отрасль – одна из самых коррумпированных и криминальных в отечественной экономике. Дескать, на местах лесная мафия уже давно срослась с контролёрами из власти, в том числе силовиками. Масштаб уничтожения наших лесов потрясает и шокирует. Для того чтобы скрывать незаконную вырубку, богатейшие сибирские и дальневосточные леса специально поджигают. Власть признаёт, что все попытки изменить ситуацию заканчиваются полным провалом. И вводит тотальный запрет на вывоз необработанного леса из России с 1 января 2022 года, о чём говорил президент России Владимир Путин:
Эксперты в лесной отрасли отмечают, что вдоль границы России с тем же Китаем построены деревообрабатывающие производства. Создана целая логистическая цепочка в расчёте на лес, вывозимый из нашей страны. Значительную его долю поставляют так называемые чёрные лесорубы. По оценкам наблюдателей, древесина, полученная нелегальным путём, составляет от 15 до 30% мировой официальной торговли. Возможно, новая сделка – это попытка узаконить вырубку и переработку леса уже на территории России. Аналитики всё чаще говорят и о геополитическом аспекте данного вопроса.
Что с того?
Сложно не согласиться с подобными тезисами. Я не против прямых инвестиций, я против того, чтобы наша страна была "лесным придатком" Запада или Востока.
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