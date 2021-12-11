Пронько: Россию лишили золота, и это ограбление. Кто виноват?

Российский ЦБ прекратил покупку золота в резервы страны, а правительство вместо разовых лицензий начало выдавать генеральные, что де-факто открыло дорогу к вывозу всего добываемого в России золота. Позже был принят закон об изменении валютного контроля, который снял с экспортёров несырьевых неэнергетических товаров обязанность по репатриации валютной выручки. По мнению экспертов, это привело к беспрецедентному ограблению России.

По данным Федеральной таможенной службы, только за десять месяцев этого года объёмы вывоза золота из России превысили 240 тонн. Если сопоставлять показатели год к году, то по сравнению с рекордными показателями прошлого года экспорт в физическом выражении снизился на 8%. Однако он сопоставим с объёмом добычи всего золота в России - 256,5 тонны. Если же проанализировать показатели по месяцам, то октябрь стал рекордным месяцем в 2021 году по золотому экспорту: за рубеж, главное направление – Лондон, вывезли почти 33 тонны драгметалла – это 91% от всей добычи за предыдущий месяц.

"Это беспрецедентное ограбление. Практически была выведена вся добыча, даже больше, по статистике прошлого года добыча составляла 290 тонн. То есть фактически мы ещё и какие-то подкожные запасы отправили туда. Куда туда? Прежде всего, на острова Туманного Альбиона, – подчеркнул доктор экономических наук Валентин Катасонов. – 90 процентов всего экспорта – это поставки золота на британский рынок. Вот такая вот картинка. Хотелось бы сказать, что в этом году, наверное, уже добыча золота примерно будет равна экспорту. Может быть, даже предыдущий год будет самым рекордным. Может быть, в лучшем случае по итогам года будет 300 тонн экспорта, а может быть, и недотянет, но дело в том, что подкожные-то резервы закончились".

Как уже было отмечено, ключевое направление вывоза золота из России – британская столица. Лондон – глобальный хаб по торговле драгметаллами. Только за один месяц туда из России было доставлено более 30 тонн золота, или 92% экспорта. Общая сумма сделки, по данным ФТС, $1,7 млрд. Если же анализировать показатели год к году, то в 2020-м вывоз золота из России вырос на 160%. Причина – отказ российского ЦБ покупать драгметалл для резервов страны. Команда Эльвиры Набиуллиной предпочитает вкладываться в западные и восточные "фантики". Забывая (интересно – почему?!), про гиперинфляцию, которая наблюдается в мире.

"Сейчас идёт игра в поддавки. То есть сегодня золото очень востребовано, различного рода финансовые аналитики говорят о том, что, мол, золото недоходный актив и, мол, лучше, ребята, вкладывайтесь в ценные бумаги, корпоративные ценные бумаги, в криптовалюты, – пояснил доктор экономических наук Валентин Катасонов. – Это делается для того, чтобы дать возможность покупать золото тем, кто прекрасно понимает, что завтра или послезавтра останется только золото. Всё остальное превратится в труху. Но поскольку хозяева денег действуют в тесном тандеме с Силиконовой долиной, то Силиконовая долина как раз поёт эту самую мантру о том, что золото неперспективный актив".

К вакханалии по вывозу нашего золота подключились и отечественные банки. Годовой экспорт достиг рекорда в 320 тонн, что принесло выручку в $18,5 млрд. Дальше больше – принимается решение, которое лоббировал Минфин, по тотальной либерализации норм валютного контроля для экспортёров золота. Структуры, которые занимаются вывозом драгметалла из России, освобождены от требования обязательного возврата выручки в страну.

"Сейчас доля золота в резервах ЦБ более 20%. Сам Банк России сказал, что он не собирается больше наращивать. То есть внутри страны золото продать мало кому можно. Наши банки тоже не особо на это смотрят. А, конечно, если будет супермировой кризис, гиперинфляция доллара или ещё что-то, золото, наверное, это лучший актив, – пояснил кандидат экономических наук Александр Разуваев. – Вообще моё мнение, что будет в будущем валюта, которая свяжет и западный мир, и нас, и Китай, и Турцию, и она будет каким-то образом привязана к золоту. Или к ценным бумагам, которые привязаны к золоту. В определённом виде. То есть мы, в общем, к золоту относимся, как к товару, как к мороженому, как к шоколаду".

Что с того?

Кстати, резкое наращивание вывоза золота из России началось за несколько месяцев до пандемии коронавируса. Совпадение? Не думаю. Дальше. Кто скупает русское золото – нерезиденты или владельцы капиталов, которые подобным способом выводят активы из нашей страны. Кроме того, ключевым становится вопрос, зачем российский ЦБ полностью прекратил покупку драгметалла для пополнения резервов?

Казалось бы, кризис, надо наращивать вложение в физическое золото, но, по странному стечению обстоятельств, российские финансовые власти продают его за "фантики", которые могут быть в любой момент девальвированы. Кстати, как сообщил в четверг ЦБ, за январь–ноябрь 2021 года чистый вывоз капитала частным сектором составил 73,9 млрд долларов, в 1,5 раза превысив показатель за тот же период прошлого года.

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