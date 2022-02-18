Пронько: Россия ответит отменой пенсионной реформы. Или нет?

Широко разошлись слова нашего посла в Швеции Виктора Татаринцева, который предельно откровенно заявил, что России, цензурно выражаясь, наплевать на санкции стран Запада. Согласен. Однако слов мало. Пришло время реальных ответов на козни западных партнёров. На мой взгляд, отмена пенсионной реформы, снижение налогов, реальное импортозамещение – это первые, но крайне важные шаги, которые позволят нивелировать любые попытки Запада дестабилизировать социально-экономическую ситуацию в России.

Цитата из высказывания русского посла в Швеции: "Извините за язык – но мы срали на санкции Запада", – сказал русский дипломат.

Журналисты вынесли эти слова в заголовок публикации. Интервью посла посвящено потенциальному членству Швеции в НАТО. Кстати, после резкого высказывания представителя России в Стокгольме заявили, что не собираются вступать в этот альянс.

Всё это, конечно, замечательно, однако, если не витать в облаках, в самой России накопилась масса проблем, решение которых позволило бы резко снизить потенциальный ущерб, который могут нанести геополитическим напряжением и возможными новыми "адскими" санкциями. Смотрите, как минимум треть наших граждан готовятся к ухудшению своего материального положения, это следует из опроса холдинга "Ромир". При этом каждый второй считает, что из-за падения доходов допустимо не платить налоги.

Ещё до нынешнего кризиса каждый четвёртый не видел ничего криминального в невозврате кредитов, особенно если произошёл тот или иной форс-мажор. И эти настроения, на мой взгляд, связаны не с повсеместным патернализмом (пофигизмом) граждан, а с отсутствием адекватных решений со стороны власти. Если мы хотим изменить ситуацию, настроения в обществе, перезапустить отечественную экономику, то и решения должны быть фундаментальные. Например, отмена так называемой пенсионный реформы, которая нанесла серьёзный ущерб взаимоотношениям общества и государства. У государства более чем достаточно денег, чтобы признать свои ошибки и исправить их. Очевидно, что пенсионная реформа в том виде, как она реализована, не просто обида, это грубая ошибка.

Отмена пенсионной реформы не только стабилизирует ситуацию на рынке труда, но и позволит вернуть доверие граждан к собственному государству. Второй существенный момент – снижение налогов. Государство захлёбывается от денег. Профицит бюджета наблюдается уже четвёртый год подряд. В этом году он запланирован на уровне 1,5 трлн рублей. Пора снижать фискальную нагрузку на граждан и бизнес.

Посмотрите на структуру ценообразования, например, бензина в России, где две трети – это налоги. Ненормально, когда от подобной фискальной нагрузки зависит вся экономика. Ненормально автомобильные перевозки превращать в дойную корову, но при этом исполнять очень странное решение под названием "обратный демпфер", когда переработка сырой нефти в России становится невыгодным бизнесом.

Пора снижать, а не увеличивать налоги. Необходимо оставлять больше денег у бизнеса и граждан. Тем самым будет повышена деловая активность и покупательная способность. Ещё один адекватный шаг по нивелированию западных угроз – реальное импортозамещение. Россия до сих пор закупает за бугром семена укропа, картошки, пшеницы. Угробили отечественное семеноводство, а "рекордные" урожаи гоним на экспорт. И это при том, что уже сейчас, по данным Росстата, в каждой шестой русской семье стали хуже питаться. Чаще всего от недоедания страдают многодетные и неполные семьи, а также семьи, состоящие из одних пенсионеров.

В среднем семья в России тратит треть своих доходов на питание. Этот показатель один из самых высоких в мире. В Люксембурге он менее 9%, в Великобритании – 10%, в Нидерландах – порядка 10,5%. Ключевая причина столь плачевного состояния потребительского спроса – падение покупательной способности наших семей, которая снижалась все последние шесть лет.

Что с того?

У меня небольшая просьба: господа чиновники, поднимите свои "пятые точки" из удобных кресел и займитесь делом – развитием страны и её экономики. Если вы на это не способны, тогда пишите заявления по собственному желанию. Недопустимо, чтобы в богатейшей стране мира простой народ влачил жалкое существование, а Запад шантажировал Россию новыми "адскими" санкциями.

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