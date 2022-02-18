Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как Путин одной фразой взбесил немецкие СМИ: "Журналист аж забыл о чём гово...
В небе над Донецком замечены истребители неизвестной принадлежности
Хотим заказать столик на всю 106-ю дивизию ВДВ: необычный звонок в киевское кафе
Без единого выстрела: Украина капитулировала
Главная / Политика

Пронько: Россия ответит отменой пенсионной реформы. Или нет?

18 февраля 2022, 09:05  •  95 • Политика
Широко разошлись слова нашего посла в Швеции Виктора Татаринцева, который предельно откровенно заявил, что России, цензурно выражаясь, наплевать на санкции стран Запада. Согласен. Однако слов мало. Пришло время реальных ответов на козни западных партнёров. На мой взгляд, отмена пенсионной реформы, снижение налогов, реальное импортозамещение – это первые, но крайне важные шаги, которые позволят нивелировать любые попытки Запада дестабилизировать социально-экономическую ситуацию в России.
Цитата из высказывания русского посла в Швеции: "Извините за язык – но мы срали на санкции Запада", – сказал русский дипломат.
Журналисты вынесли эти слова в заголовок публикации. Интервью посла посвящено потенциальному членству Швеции в НАТО. Кстати, после резкого высказывания представителя России в Стокгольме заявили, что не собираются вступать в этот альянс.
Всё это, конечно, замечательно, однако, если не витать в облаках, в самой России накопилась масса проблем, решение которых позволило бы резко снизить потенциальный ущерб, который могут нанести геополитическим напряжением и возможными новыми "адскими" санкциями. Смотрите, как минимум треть наших граждан готовятся к ухудшению своего материального положения, это следует из опроса холдинга "Ромир". При этом каждый второй считает, что из-за падения доходов допустимо не платить налоги.
Ещё до нынешнего кризиса каждый четвёртый не видел ничего криминального в невозврате кредитов, особенно если произошёл тот или иной форс-мажор. И эти настроения, на мой взгляд, связаны не с повсеместным патернализмом (пофигизмом) граждан, а с отсутствием адекватных решений со стороны власти. Если мы хотим изменить ситуацию, настроения в обществе, перезапустить отечественную экономику, то и решения должны быть фундаментальные. Например, отмена так называемой пенсионный реформы, которая нанесла серьёзный ущерб взаимоотношениям общества и государства. У государства более чем достаточно денег, чтобы признать свои ошибки и исправить их. Очевидно, что пенсионная реформа в том виде, как она реализована, не просто обида, это грубая ошибка.
Отмена пенсионной реформы не только стабилизирует ситуацию на рынке труда, но и позволит вернуть доверие граждан к собственному государству. Второй существенный момент – снижение налогов. Государство захлёбывается от денег. Профицит бюджета наблюдается уже четвёртый год подряд. В этом году он запланирован на уровне 1,5 трлн рублей. Пора снижать фискальную нагрузку на граждан и бизнес.
Посмотрите на структуру ценообразования, например, бензина в России, где две трети – это налоги. Ненормально, когда от подобной фискальной нагрузки зависит вся экономика. Ненормально автомобильные перевозки превращать в дойную корову, но при этом исполнять очень странное решение под названием "обратный демпфер", когда переработка сырой нефти в России становится невыгодным бизнесом.
Пора снижать, а не увеличивать налоги. Необходимо оставлять больше денег у бизнеса и граждан. Тем самым будет повышена деловая активность и покупательная способность. Ещё один адекватный шаг по нивелированию западных угроз – реальное импортозамещение. Россия до сих пор закупает за бугром семена укропа, картошки, пшеницы. Угробили отечественное семеноводство, а "рекордные" урожаи гоним на экспорт. И это при том, что уже сейчас, по данным Росстата, в каждой шестой русской семье стали хуже питаться. Чаще всего от недоедания страдают многодетные и неполные семьи, а также семьи, состоящие из одних пенсионеров.
В среднем семья в России тратит треть своих доходов на питание. Этот показатель один из самых высоких в мире. В Люксембурге он менее 9%, в Великобритании – 10%, в Нидерландах – порядка 10,5%. Ключевая причина столь плачевного состояния потребительского спроса – падение покупательной способности наших семей, которая снижалась все последние шесть лет.

Что с того?

У меня небольшая просьба: господа чиновники, поднимите свои "пятые точки" из удобных кресел и займитесь делом – развитием страны и её экономики. Если вы на это не способны, тогда пишите заявления по собственному желанию. Недопустимо, чтобы в богатейшей стране мира простой народ влачил жалкое существование, а Запад шантажировал Россию новыми "адскими" санкциями.
Программа "Сухой остаток" выходит на "Первом русском" каждый будний день в 19:00. Не пропустите!

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


95
Источник
Похожие новости
18 февраля 2022, 01:30
Нацгвардия Украины доставила в Донбасс десятки западных журналистов. Провокация началась
18 февраля 2022, 01:30
"Террор против русских": Депутат Рады рассказал о похищении и убийстве харьковского оппозиционера
18 февраля 2022, 06:45
В Госдепе США поставили ультиматум для встречи с Лавровым
18 февраля 2022, 06:45
Постпред США при ООН оконфузилась с "вторжением" России в Европу
18 февраля 2022, 05:00
На Азов и Курилы не сунутся: Кедми раскрыл главный страх НАТО
18 февраля 2022, 06:45
Посол обнулил неверие США в геноцид русских в Донбассе тремя неопровержимыми фактами
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 февраля 2022, 01:30
Нацгвардия Украины доставила в Донбасс десятки западных журналистов. Провокация начал...
18 февраля 2022, 01:30
"Террор против русских": Депутат Рады рассказал о похищении и убийстве харь...
18 февраля 2022, 06:45
В Госдепе США поставили ультиматум для встречи с Лавровым
18 февраля 2022, 06:45
Постпред США при ООН оконфузилась с "вторжением" России в Европу
18 февраля 2022, 00:20
Коньки из лепестков роз: Щербакова победила на Олимпиаде в Пекине
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 февраля 2022, 09:05
Когда США подожгут Донбасс
12 февраля 2022, 14:15
"Англичанка гадит": Хотела русским, получилось – себе. Хохотали даже британцы
12 февраля 2022, 02:35
Боррель, Кулеба и "тяжёлые" санкции. Шойгу доходчиво ответил
15 февраля 2022, 14:35
США "сливают" Киев и заманивают Россию на Украину. В чём подвох?
12 февраля 2022, 21:50
"Русские не сдаются": В Сети появился самый грустный политический анекдот
14 февраля 2022, 02:25
Ещё одна тайна переговоров Путина и Макрона раскрыта. Хватило 20 секунд
13 февраля 2022, 17:05
Что будет, если 16 февраля Россия не нападет на Украину?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.