Пронько: Россия может не собирать налоги, а доплачивать

Финляндия может стать первой страной в мире, где будет введён отрицательный подоходный налог для граждан. Его смогут получить малоимущие, пенсионеры и предприниматели для поощрения занятости. Для них не только обнуляются налоги на доход, но государство готово им доплачивать. Возможно ли подобное в России? Ответ – положительный.

Итак, Минфин Финляндии заявил, что рассматривает возможность введения отрицательного подоходного налога в стране. Цель – поддержка социально незащищённых групп населения, а также предпринимателей, которые создают новые рабочие места. Чиновники предлагают доплачивать им из бюджета. Форма поддержки – вычет на сумму, превышающую перечисленные государству налоги.

Предполагается, что необходимые документы по внедрению отрицательного налога появятся уже к лету 2022 года, а сам эксперимент начнётся в 2023-м.

Если есть отрицательные ставки в банке, почему не быть отрицательным налоговым ставкам по доходам. Поэтому я думаю, что здесь всё логично, это вытекает из общей ситуации, – так ситуацию оценил экономист Андрей Бунич в беседе с Царьградом. – Общая экономическая теория, которую следует разработать специально уже сейчас, должна предусматривать это. И более того, я бы сказал в завершение, что не только НДФЛ тут надо учитывать. Возможно, надо рассмотреть вопросы и с другими налогами. Потому что если кто-то не добирает доходов или живёт, фактически нуждаясь в социальном пособии, то, безусловно, надо и по другим налогам принимать какие-то решения. Поэтому вместе с такими идеями, как безусловный базовый доход, надо опередить Финляндию и самим сейчас выступить лидерами в этом процессе.

Кстати, ранее, четыре года назад, в Финляндии проведён эксперимент по базовому безусловному доходу. В 2017-2018 годах более 2000 безработных из бюджета ежемесячно получали по 560 евро. Происходило это вне зависимости, искали люди работу или нет. Сумма поддержки не облагалась налогами. Причина эксперимента – мощный процесс цифровизации, который с каждым годом набирает обороты.

По мнению части экспертов, уже в обозримой перспективе миллионы водителей, бухгалтеров и специалисты других направлений могут оказаться безработными. И если сейчас эксперименты по внедрению базового безусловного дохода не столь актуальны, то через 5-10 лет, вероятно, данное решение станет необходимым. Возможно ли нечто подобное в России, где обсуждается множество "пустых тем", которые призваны отвлечь людей от реальных насущных проблем? Ответ – положительный.

Конечно, нам к финскому опыту стоит прислушаться. У нас также существует своеобразный отрицательный подоходный налог, он называется "налоговый вычет", когда вы должны уплатить налог, но этого вы на законных основаниях не делаете. То есть делаете вычет, – напомнил экономист Антон Любич. – Нам стоит развивать количество этих вычетов, особенно на те направления, которые позволяют людям улучшить своё материальное положение, когда они находятся ближе к черте бедности. Прежде всего это касается расходов на образование, здравоохранение, культуру детей. Повышая количество этих самых вычетов и повышая лимит, не облагаемый подоходным налогом, мы способны существенно улучшить материальное положение наименее защищённых категорий граждан.

Не собирать налоги, а доплачивать. Не превращать людей в "новую нефть", а создавать условия для интеллектуального и творческого развития. Не сдирать налоги с малоимущих, а перекладывать фискальную нагрузку с людей на крупные корпорации и офшорные структуры. Вот что, на мой взгляд, необходимо внедрять в России.

Государство не только не обеднеет, а экономика обретёт потребителей с высокой покупательной способностью. Кстати, сегодня стали известны, прямо скажем, плохие новости для страны и её экономики: сокращение численности населения России в первом полугодии превысило показатели за аналогичный период 2020-го. По итогам этого года нас, по всей видимости, ждёт новый антирекорд. В прошлом году население России впервые за 17 лет сократилось на 577 тысяч человек. В этом году, даже с учётом миграционного прироста, за полгода общая численность населения страны уже уменьшилась более чем на 307 тысяч человек, это следует из новых данных Росстата. На мой взгляд, если государство и общество не осознают всю серьёзность ситуации, то быть беде. XXI век – это век больших экономик с высокой покупательной способностью потребителей. Наша экономика идёт в обратную сторону от этой парадигмы.