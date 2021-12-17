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Пронько разоблачил главный миф о мигрантах в России
17 декабря 2021, 08:15 • 142 • Политика
В нашем обществе до последнего времени было распространено мнение, что приезжающие к нам мигранты работают чуть ли не за копейки, сущие гроши. Однако когда анализируешь цифры и факты, то понимаешь, что они претендуют на заработки выше тех, что получают граждане России. Только за три месяца этого года гастарбайтеры по официальным каналам вывели из России в страны СНГ $2,29 млрд. Это рекорд за последние 6 лет!
Куда уходят миллиарды долларов из России? Это прежде всего Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.
Наблюдатели отмечают, что данный факт связан с усиленным притоком мигрантов, а за счёт укрепления рубля их зарплаты в России значительно выросли. По данным российского ЦБ, в Узбекистан ушло более $1 млрд. Это почти на 35% больше, чем за предыдущие три месяца. В Таджикистан мигранты перевели более полумиллиарда долларов, Киргизия получила более $430 млн. Одной из главных причин роста стал усиленный приток мигрантов из стран СНГ, сообщил "Коммерсантъ". За первые 9 месяцев этого года на учёт встали более 9,2 млн приезжих. Количество оформленных патентов выросло в два раза.
Политолог Георгий Фёдоров полагает, что в данной ситуации необходима последовательная тонкая федеральная политика:
Ежегодный ущерб отечественной экономике от гастарбайтеров оценивается как минимум в $13 млрд.
Гастарбайтеры, ввоз которых лоббирует вице-премьер Марат Хуснуллин, наносят не только экономический ущерб, но и дестабилизируют обстановку в российском обществе. По мнению экспертов, если не заняться вопросом мигрантов прямо сейчас, можно потерять страну.
"Они делят нашу страну. Уже не с нами делят, а уже между собой. Критическая масса уже набрана. И все это понимают, этого невозможно не видеть. Они даже дома так себя не ведут, как у нас, позволяя себе делать всё что хотят, – уверен генерал-майор полиции Владимир Михалевич. – Здесь по-хорошему нельзя. Здесь нельзя увещеваниями. Не надо придумывать (новых законов), всё у нас есть. Что вы здесь делаете? Собрали, проверили. Вы должны были трудиться, вы трудовые мигранты, у вас есть разрешение на работу? Да, есть. Подняли все разрешения на работу. Они минимум 50 процентов, я думаю, даже больше, фиктивные. Разобрались кто. Если начать работать, то мы наведём порядок".
Сложно с этим не согласиться. Кстати, учёные МГУ, проанализировав цифры и факты, пришли к выводу, что средние зарплаты гастарбайтеров близки к средним официальным зарплатам граждан России. Так, ежемесячный доход мигранта в среднем составляет более 47 тыс. рублей. Напомню, по данным Росстата, средняя зарплата соотечественников – около 54 тыс. 600 рублей в месяц. Это данные официальной статистики. На самом деле ситуация значительно хуже. Почти половина (47,8%) российских граждан существуют на доходы до 27 тысяч рублей в месяц, а треть (29,8%) зарабатывает меньше 19 тысяч. У каждого шестого (17,3%) доходы ниже 14 тысяч рублей. Дошло до того, что региональные власти вводят запрет для мигрантов на работу таксистами и водителями. Так поступили на этой неделе в Югре.
Что с того?
Ситуация с мигрантами резко обострилась в уходящем 2021 году. Лоббисты их ввоза в Россию во власти и среди бизнеса преследуют свои корыстные цели. Для них главное не будущее страны, а полученная сверхприбыль.
Как правило, эти дельцы имеют вторые паспорта, вид на жительство за рубежом или иностранную недвижимость. Они вместе с наплывом мигрантов – реальная угроза национальной безопасности России. Обществу и государству необходимо осознать данный факт и принять необходимые меры, пока ситуация не вышла из-под контроля.
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