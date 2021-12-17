Пронько разоблачил главный миф о мигрантах в России

В нашем обществе до последнего времени было распространено мнение, что приезжающие к нам мигранты работают чуть ли не за копейки, сущие гроши. Однако когда анализируешь цифры и факты, то понимаешь, что они претендуют на заработки выше тех, что получают граждане России. Только за три месяца этого года гастарбайтеры по официальным каналам вывели из России в страны СНГ $2,29 млрд. Это рекорд за последние 6 лет!

Куда уходят миллиарды долларов из России? Это прежде всего Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.

Наблюдатели отмечают, что данный факт связан с усиленным притоком мигрантов, а за счёт укрепления рубля их зарплаты в России значительно выросли. По данным российского ЦБ, в Узбекистан ушло более $1 млрд. Это почти на 35% больше, чем за предыдущие три месяца. В Таджикистан мигранты перевели более полумиллиарда долларов, Киргизия получила более $430 млн. Одной из главных причин роста стал усиленный приток мигрантов из стран СНГ, сообщил "Коммерсантъ". За первые 9 месяцев этого года на учёт встали более 9,2 млн приезжих. Количество оформленных патентов выросло в два раза.

Политолог Георгий Фёдоров полагает, что в данной ситуации необходима последовательная тонкая федеральная политика:

Политика по введению налогов на работодателей путём повышения заработных плат и социальных гарантий коренному населению, путём тех квот, которые существуют по отбору более высококвалифицированных мигрантов, которые могут сюда приехать, а не просто какой-то такой самой простой рабочей силы. В общем, в целом, в комплексе надо подходить к тому, чтобы постепенно коренное население получало рабочие места, соответственно, мигранты неквалифицированные, они были бы в каком-то очень минимальном состоянии. И, соответственно, те люди, которые находятся у нас незаконно и которых эксплуатируют многие коммерческие и государственные структуры, покидали бы страну. Причём хорошо бы за свой счёт. А силовиков, которые их "крышуют", надо наказывать.

Ежегодный ущерб отечественной экономике от гастарбайтеров оценивается как минимум в $13 млрд.

Для того чтобы решить вопросы, связанные с вымиранием России, а по прогнозам ООН, к 2050 году нас должно остаться 120 млн вместо сегодняшних 147 млн, мало только мер поддержки матерей и семей, – подчёркивает, например, учредитель "Первого русского" Константин Малофеев. – Нужно ещё обеспечить отцов работой. Мать сидит и воспитывает детей, потому что это наше будущее поколение. А отец должен зарабатывать достаточно на эту семью. Как он это будет делать, если на его месте работает мигрант из другой страны, который содержит свою семью в другой стране? И суммы, которые мигранты посылают себе домой (а по данным статистики, это $13 млрд, или 1 триллион рублей), уходят из русских семей в чужие.

Гастарбайтеры, ввоз которых лоббирует вице-премьер Марат Хуснуллин, наносят не только экономический ущерб, но и дестабилизируют обстановку в российском обществе. По мнению экспертов, если не заняться вопросом мигрантов прямо сейчас, можно потерять страну.

"Они делят нашу страну. Уже не с нами делят, а уже между собой. Критическая масса уже набрана. И все это понимают, этого невозможно не видеть. Они даже дома так себя не ведут, как у нас, позволяя себе делать всё что хотят, – уверен генерал-майор полиции Владимир Михалевич. – Здесь по-хорошему нельзя. Здесь нельзя увещеваниями. Не надо придумывать (новых законов), всё у нас есть. Что вы здесь делаете? Собрали, проверили. Вы должны были трудиться, вы трудовые мигранты, у вас есть разрешение на работу? Да, есть. Подняли все разрешения на работу. Они минимум 50 процентов, я думаю, даже больше, фиктивные. Разобрались кто. Если начать работать, то мы наведём порядок".

Сложно с этим не согласиться. Кстати, учёные МГУ, проанализировав цифры и факты, пришли к выводу, что средние зарплаты гастарбайтеров близки к средним официальным зарплатам граждан России. Так, ежемесячный доход мигранта в среднем составляет более 47 тыс. рублей. Напомню, по данным Росстата, средняя зарплата соотечественников – около 54 тыс. 600 рублей в месяц. Это данные официальной статистики. На самом деле ситуация значительно хуже. Почти половина (47,8%) российских граждан существуют на доходы до 27 тысяч рублей в месяц, а треть (29,8%) зарабатывает меньше 19 тысяч. У каждого шестого (17,3%) доходы ниже 14 тысяч рублей. Дошло до того, что региональные власти вводят запрет для мигрантов на работу таксистами и водителями. Так поступили на этой неделе в Югре.

На мой взгляд, это интересный эксперимент, потому что регионы могут сейчас сами показывать, в каких сферах стоит обойтись без мигрантов, в зависимости от того, какая сейчас ситуация складывается. Возможно, даже криминальная ситуация, или, наоборот, не очень хорошая обстановка на дорогах из-за того, что много людей с низкой квалификацией приезжают зарабатывать, – объяснил свою позицию демограф Владимир Тимаков. – Но, конечно, основная проблема с мигрантами в том, что они готовы работать за меньшие деньги, и это очень сбивает ситуацию на рабочем рынке у нас, в частности, для местных наших работников. Я вообще говорил всегда, что необходим манёвр в налогообложении. Люди, привлекающие мигрантов и фактически выпускающие средства из нашей экономики, обязательно должны покрыть эти потери, ведь средства выведут из страны. Должна быть скрытая компенсация дополнительными налогами. И в таком случае всё было бы отлажено. Хотите здесь сэкономить - заплатите дополнительно. А так, получается, что да, мы ради денег теряем нечто большее. Мы теряем собственную идентичность и перспективы для нашего общества.

Что с того?

Ситуация с мигрантами резко обострилась в уходящем 2021 году. Лоббисты их ввоза в Россию во власти и среди бизнеса преследуют свои корыстные цели. Для них главное не будущее страны, а полученная сверхприбыль.

Как правило, эти дельцы имеют вторые паспорта, вид на жительство за рубежом или иностранную недвижимость. Они вместе с наплывом мигрантов – реальная угроза национальной безопасности России. Обществу и государству необходимо осознать данный факт и принять необходимые меры, пока ситуация не вышла из-под контроля.