Пронько рассказал о секретной зарплате Чубайса: "Убытки повесят на государство"

Новость о том, что Роснано находится в преддефолтном состоянии, остаётся одной из ключевых. Однако если проанализировать деятельность этого так называемого института развития, который до прошлого года возглавлял Анатолий Чубайс, то приходишь к выводу, что для него, его команды и тех чиновников, которые его, простите, "крышевали" в коридорах власти, Роснано стала клондайком, на счета которой были получены сотни миллиардов рублей из бюджета страны, а после растворились в убыточных проектах компании. И никто за эти аферы не ответил. Это же венчурный бизнес за счёт кошельков простых граждан России.

Сейчас, когда Роснано не может исполнить обязательства по своим же долговым бумагам, на помощь вновь пришли "слуги народа" из Минфина, которые уже заявили, что по обязательствам компании ответит государство. Мы с вами ответим. У государства нет никаких других денег, кроме денег налогоплательщиков. Но это не все понимают. Помните, как пафосно и дерзко ранее рассуждал господин Анатолий Чубайс, будучи главой Роснано?

Индустрия, которой год назад вообще не существовало, как говорит мой друг, "Что? Ветер в России? Только в карманах!" Да нет, не только в карманах, мы вообще за базар отвечаем – вот вам ветер!

Смешно, Чубайс "за базар отвечает". Если разобрать на детали тот бизнес, который он вёл, то получится, что мы имеем самую настоящую "аферу века".

В общей сложности Роснано использовала 405 млрд рублей помощи со стороны государства, но при этом влезла ещё и в серьёзные долги. Как подсчитали "Ведомости", так называемые нанопроекты вместо прибыли приносят убытки – по 20 крупнейшим они достигли 6 млрд рублей только в 2020 году.

С момента образования Роснано поддержала более ста проектов. Общая сумма финансирования составила почти полтриллиона рублей с учётом средств внешних инвесторов. Крупные вложения – строительство завода по производству солнечных модулей на базе технологии "тонких плёнок", производство поликристаллического кремния и моносилана на базе завода "Усольехимпром". Деньги были прокручены через подконтрольный Роснано офшор, зарегистрированный на Британских Виргинских островах. Производство так и не было налажено, несмотря на то что было потрачено более 12 млрд рублей.

Журналист Фёдор Бирюков полагает, что мы имеем дело с прозападным глобалистским лобби, которое слишком сильно закрепилось в России, в том числе на руководящих постах – пример тому Чубайс:

Лобби присутствует во многих ипостасях и во многих сферах деятельности, особенно коммерческих. Поэтому, конечно, пример Чубайса показателен. Ещё президент Борис Ельцин сказал, что Чубайс во всём виноват. Поэтому, разумеется, не стоит удивляться, они же не просто требуют деньги, они сами себе их выделяют. Поэтому ни перед кем, кроме как перед собой, они отчитываться не обязаны. Мы же помним ту запись с новогоднего корпоратива Роснано, когда Чубайс говорил, что денег столько, что мы даже на премии не можем всё отдать. То есть они просто раздуваются, как насыщенные кровью клопы, но эта кровь народная, а они олигархи.

Ещё один проект, который тянет на одну из афер Чубайса – это планшет с гибким экраном, который был презентован в 2011 году. Чубайс тогда хотел им обеспечить школьников в России. Однако производство так и не было запущено. Убытки составили 515 млн руб. В пятёрке крупнейших проектов также несостоявшееся производство гибких дисплеев. Вложения превысили 17 млрд руб., но предприятие в глубоких убытках. Важный момент, 14 из 20 топовых проектов Роснано по объёмам финансирования были связаны с иностранными или офшорными компаниями. Объём вложений превысил 87 млрд руб. Как пишут "Ведомости", среди топ-20 крупнейших по финансированию проектов Роснано три закончились банкротством или ликвидированы, девять убыточны.

У нас семь триллионов прибыли по налогам в бюджет. Угадайте с трёх раз, куда все эти деньги или часть этих денег пойдут. Конечно, на корпорацию Роснано. Государство уже отрапортовало. Но мы забываем, что долгов-то у господина Чубайса перед банками 76,4 миллиарда. Государственные гарантии – это 108 миллиардов, облигационные займы – 58 миллиардов, – отметил в беседе с нами кандидат юридических наук Виталий Вышкварцев. – То есть больше двухсот миллиардов рублей пропали. И сразу вопрос: где деньги, Зин? Но никто не может ответить. Самое главное, до сих пор не можем понять, где результаты работы Роснано за столько лет существования? Вот спросите любого человека на улице, он видит результат Роснано, что сделала эта компания, корпорация? Никто не сможет ответить, чего мы в итоге достигли с господином Чубайсом. И сейчас мы вот видим то, что видим. И самое главное, что Чубайс-то отвечать не будет.

Компания фактически в преддефолтном состоянии. Либералы из Минфина, которые ратуют якобы за свободный рынок и частную инициативу, уже объявили, что государство выступит гарантом по долговым бумагам Роснано. Убытки и провалы – на страну, между тем подсчитан доход Анатолия Чубайса во время работы в Роснано, перед тем как компания оказалась в преддефолтном состоянии.

"Анатолий Борисович Чубайс, видимо, воспринял эти деньги как свою кормушку. Несколько лет госкорпорация не просто показывала убытки или какие-то неэффективные схемы, вокруг госкорпорации уже давным-давно сгущаются тучи, – почеркнул политолог Георгий Фёдоров. – Ещё когда была Татьяна Голикова председателем Счётной палаты, она фактически на пальцах объяснила, что деньги, которые туда вкладывали – а это миллиарды рублей, не просто неэффективны, они разворовываются очень часто. Те проекты, в которые были вложены эти деньги, фактически провалились. И даже то, о чём докладывали при президенте Владимире Путине, оказалось очковтирательством. Поведение Чубайса наглое, циничное, это вызов обществу".

Ни для кого не секрет, что Роснано – это, в первую очередь, финансовая компания, а уже после центр инновационного развития. С момента создания и до прошлого года Чубайс и компания осваивали "целинные" бюджетные ресурсы, выплачивали себе бонусы за убыточные проекты, "отмазывали" своих от правоохранителей. Шулер в "овечьей шкуре" не пытался скрыть суть своих афер. Помните такую цитату?

Что такое инновация? Я придумал определение сейчас, сидя здесь. Инновация – это результат встречи, или даже скажу острее, продукт любви инноватора и инвестора. Точка. Давайте в Википедии это разместим.

Продукт любви! Откровения афериста, это моё оценочное суждение, место которого не в глобальной псевдоэнциклопедии, а в местах не столь отдалённых. Почему так жёстко? Вовсе не из-за 90-х, хотя за "лихие годы", когда экономика страны была обрушена, а люди влачили нищенское существование, этот персонаж несёт персональную ответственность, а за "эффективные" проекты Роснано. Вся деятельность Чубайса – сплошная афера.

В 2016 году Счётная палата опубликовала доклад по итогам проверки Роснано за пять лет (2010–2015 гг). Аудиторы выяснили, что из 16 завершённых проектов госкорпорации как минимум половина оказались убыточными. Несмотря на явную неэффективность и многомиллиардные убытки, Чубайс выплатил вознаграждения топ-менеджерам – ни много ни мало более 8 миллиардов рублей. Большую часть которых (7,96 млрд руб) составили комиссии за управление, а остальное – 130 млн рублей – комиссии за успех. Какой успех? Успешные бонусы за аферы!

Чубайс и себя не забывал. По данным издания "Октагон", Чубайс за последние шесть лет, будучи главой госкомпании, получил 714 млн рублей. Ещё семь лет назад информация о его доходах была открытой – 20 млн рублей в год, однако позднее её засекретили. Кстати, именно с этого момента Роснано стала выпускать долговые обязательства. Облигации использовались вплоть до отставки Чубайса.

Аргументы такие. Вы посмотрите на топов за рубежом. У них не меньше зарплаты. Ну, так это же другой образ жизни, у нас страна бедных. Поэтому такого расслоения, как у нас, нет, наверное, нигде. У нас есть некая система накормления. Это достаточно большой слой высокой бюрократии. И даже если их будут проверять Счётные палаты, затем всё это спустится на тормозах, – подчеркнул профессор МГУ Владимир Буданов. – Пока есть эта система безнаказанности, в общем-то, дела не будет. Это основной критерий. Но я считаю, что судить надо по делам. Эти вещи должны вернуться в нашу жизнь. И деньги будут освоены по делу.

Что с того?

Почему Чубайс остаётся на плаву – вопрос, которым в России задаются многие. Ответ очевиден: он один из ключевых членов так называемого "гайдаровско-семейного клана".

Адепты этого "ордена" занимают ключевые позиции в министерствах и ведомствах правительства, Центробанка, госбанках. Этот "спрут" – очень влиятельная группировка. Поэтому государство в лице Минфина не допустит дефолта Роснано, но этот счёт будет предъявлен каждому из нас. Чубайс вовремя "слился" с темы. Теперь он хочет нас обложить новым "углеродным налогом", но это уже другая история.

Программа "Сухой остаток" выходит на "Первом русском" каждый будний день в 19:00. Не пропустите!