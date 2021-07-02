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Пронько рассказал, какую тайну российские чиновники помогают сберечь олигархам
02 июля 2021, 09:15 • 96 • Политика
Уже в начале следующего года в тестовом режиме начнут внедрять среди граждан страны так называемый цифровой рубль. По крайне мере, такие обещания дают в российском Центробанке. Чиновники не скрывают, что преследуют две ключевые цели – тотальный мониторинг и вытеснение наличных из оборота.
Итак, команда Эльвиры Набиуллиной решила нанести удар по наличным. Оно и понятно, кеш сложно отследить, а цифра позволяет установить полный контроль за абсолютно любой транзакцией.
Да, в ЦБ подчёркивают, что цифровой рубль не отменяет наличный и безналичный рубль, а становится третьей формой национальной валюты. Эксперимент пройдёт в несколько этапов. В начале будет опробована эмиссия, переводы между физлицами и взаимодействие в треугольнике "клиент – банк – платформа цифрового рубля". Далее – испытательные тесты по оплате товаров и услуг. После пройдут два эксперимента – по переводу безналичных рублей в цифровые и, наоборот, наличных через безналичную форму в цифровые деньги.
Очевидно, что во внедрении цифрового рубля заинтересовано в первую очередь государство. Финансовая модель, когда ЦБ контролирует все электронные кошельки, крайне привлекательна для "слуг народ". Однако имеются и существенные опасения по этому поводу.
Можно сколько угодно копаться в конспирологии, но факт остаётся фактом – в России "цифровой концлагерь" Оруэлла, когда "Большой брат" постоянно следит за тобой, когда любой чих, любая мысль, любая транзакция становятся известны. При этом чиновники, это пока моё предположение, для себя и офшорных олигархов создадут такие условия, когда их расчёты, как в России, так и за её пределами, останутся тайной за семью печатями.
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