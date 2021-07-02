Пронько рассказал, какую тайну российские чиновники помогают сберечь олигархам

Уже в начале следующего года в тестовом режиме начнут внедрять среди граждан страны так называемый цифровой рубль. По крайне мере, такие обещания дают в российском Центробанке. Чиновники не скрывают, что преследуют две ключевые цели – тотальный мониторинг и вытеснение наличных из оборота.

Итак, команда Эльвиры Набиуллиной решила нанести удар по наличным. Оно и понятно, кеш сложно отследить, а цифра позволяет установить полный контроль за абсолютно любой транзакцией.

Ну, во-первых, если это альтернатива наличным средствам, то можно сразу расстроить Набиуллину и всех её людей, которые ратуют за цифровой рубль: наличку заменить невозможно, от слова "совсем". Её доля сократится даже несмотря на то, что она уже в торговом обороте ниже 40%, но наличный обиход всё равно останется, в любом случае. Это признают не только эксперты в России, это признают абсолютно все, кто занимается разработкой цифровых валют в Китае, США, Европе и так далее, – подчеркнул эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. – То есть это не та история, которая сможет полноценно заменить наличку. А что касается непосредственно внедрения – пусть внедряют. Но здесь нужно понять, для чего конкретно это делается. Оптимальным вариантом было бы просто пересадить на цифровые рубли весь чиновничий аппарат и отслеживать прекрасно их потоки доходов.

Да, в ЦБ подчёркивают, что цифровой рубль не отменяет наличный и безналичный рубль, а становится третьей формой национальной валюты. Эксперимент пройдёт в несколько этапов. В начале будет опробована эмиссия, переводы между физлицами и взаимодействие в треугольнике "клиент – банк – платформа цифрового рубля". Далее – испытательные тесты по оплате товаров и услуг. После пройдут два эксперимента – по переводу безналичных рублей в цифровые и, наоборот, наличных через безналичную форму в цифровые деньги.

Наличный расчёт в какой-то доле оправдан необходимостью, так скажем, личного пространства в своих финансовых отношениях с окружающими. И иронии ради я обычно привожу пример подарка любовнице через наличные, а не через какой-то безналичный канал, чтобы об этом не знала супруга, – добавил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. – Но это некий образ того, почему нужно это личное пространство. На самом деле оно нужно ещё потому, что людям, осуществляющим какую-то благотворительность, осуществляющим какие-то операции доверительного порядка – совершенно необязательно, чтобы они были коррупционные или какие-то незаконные, – но не всегда афишировать все свои покупки, все свои платежи и наличность, всё равно в какой-то части нам это присуще, необходимо. Мы в ней слишком долго значительную часть экономики осуществляли, чтобы от неё отказаться быстро.

Очевидно, что во внедрении цифрового рубля заинтересовано в первую очередь государство. Финансовая модель, когда ЦБ контролирует все электронные кошельки, крайне привлекательна для "слуг народ". Однако имеются и существенные опасения по этому поводу.

Российский Центробанк спешит, и я их понимаю, потому что если они отстанут в этой гонке к цифровым деньгам, то мы получим больше минусов, чем плюсов, потому что заменять рубль во внутреннем обращении будут другие валюты, – отметил в беседе с Царьградом экономический обозреватель Олег Богданов. – Это так называя долларизация снова произойдёт, но это могут быть не доллары, это могут быть и юани, это может быть евро. Но когда у граждан появится возможность, особенно на транснациональном уровне, минуя банки, обмениваться деньгами, заключать какие-то сделки, сразу расплачиваться, то это меняет вообще финансовую конфигурацию в мире. Вот, собственно, об этом идёт речь сейчас.

Можно сколько угодно копаться в конспирологии, но факт остаётся фактом – в России "цифровой концлагерь" Оруэлла, когда "Большой брат" постоянно следит за тобой, когда любой чих, любая мысль, любая транзакция становятся известны. При этом чиновники, это пока моё предположение, для себя и офшорных олигархов создадут такие условия, когда их расчёты, как в России, так и за её пределами, останутся тайной за семью печатями.