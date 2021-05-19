Пронько раскрыл зарплаты команды Набиуллиной: "Наглость – второе счастье"

Народ русский саркастически утверждает, что наглость – это второе счастье. Однако когда наглость помножена на деньги, получается гремучая смесь, где группа дельцов, находящихся на госслужбе, считает себя как минимум "пупами земли русской", а всех остальных – мягко говоря, болванчиками, которые проглотят эту наглость. У команды Эльвиры Набиуллиной сплошные провалы, однако данный факт не помешал чиновникам регулятора повысить себе зарплаты в два раза.

Кризис, падение доходов у населения, бешеный рост цен, рубль – худшая валюта в мире по итогам прошлого года, олигополии в банковском секторе, аферисты на страховом рынке и рынке НПФ – это далеко не полный перечень достижений чиновников ЦБ во главе с Эльвирой Сахипзадовной. Правда, данный факт не мешает им регулярно увеличивать себе любимым зарплаты. Так, у обычного клерка Банка России за последние пять лет заработная плата увеличилась на 45% и достигла среднего уровня в 173 тысячи рублей в месяц. Высшее же руководство себя не обделило и увеличило себе "получку" в два раза. Средний уровень зарплат среди этой группы чиновников достиг трёх миллионов рублей в месяц.

Вне зависимости от кризисов, обвалов, волатильности и девальвации труженики Центробанка регулярно повышали себе зарплаты. Причём на уровни, которые и не снились рядовым гражданам страны.

"Топ-менеджмент вообще свои деньги не отрабатывал, не говоря уже о том, чтобы получить больше, а он получал с каждым годом всё больше и больше, – говорит экономист Василий Колташов. – Он этих денег не заслужил, и эта проблема остаётся и на сегодня, потому что провалы были чрезвычайные. Если где-то Центральному банку не хватало законов, например, чтобы помешать выводу капиталов из экономики России, то тревогу они не били. Публично они не говорили, что им не хватает полномочий или нужен такой-то закон, нужны такие-то поправки – депутаты, примете, не примете, а с нас, с Центрального банка, взятки гладки. Они так себя не вели, они не вели себя как структура, которая выведена за границы правительства, за границы нашей исполнительной власти, законодательной власти, которая отвечает за курс, за деньги. То есть они не говорили: нам нужно это, потому что иначе не получается. А ведь не получалось очень много, потому что провалов было очень много, и девальваций только за один 2020 год было две. Две девальвации за один год, причём вторая девальвация на растущей практически нефти. То есть нефть дорожала, и рубль валился".

По всей видимости за подобные достижения госпожа Набиуллина и верхушка российского Центробанка и решила отвалить себе в кошельки ни много ни мало, а 647 миллионов рублей. Это следует из официального отчёта ЦБ, где на вознаграждение "ключевого управленческого персонала" была потрачена эта сумма. На 18 первых лиц мегарегулятора получается почти по 36 миллионов рублей, что на 15% больше, чем годом ранее, и в два раза больше, чем пять лет назад.

"Ситуация с ростом заработных плат сотрудников Центрального банка, конечно, весьма загадочна. Видимо, Центральный банк ставит себе совершенно иные задачи, совершенно иной KPI, нежели чем прописано в законе, – объяснил член Совета Московского отделения "Опоры России" Сергей Зеленов. – В законодательстве, напомню, основной задачей Центрального банка является обеспечение стабильности национальной валюты, то есть рубля. За последние несколько лет мы все с вами видим, что рубль ослабевает. Притом не только на фоне других валют, других стран, но и покупательская способность рубля внутри России, очевидно, становится всё меньше и меньше. Это связано в том числе с тем фактором, что мы, несмотря на все красивые слова об импортозамещении, весьма зависимы от импорта, с одной стороны. С другой стороны, увеличение различного рода фискальных нагрузок на предпринимателей, на бизнес, пусть и косвенно, также сказывается на покупательской способности рубля".

Кстати, команда Эльвиры Набиуллиной может быть номинирована не только за эти "достижения" на Шнобелевскую премию, на Нобелевскую как-то не очень корректно выдвигать. Однако за уникальный в мировой практике убыток, который эти деятели получили в 2018 году на почти 438 млрд рублей.

Тогда доходы ЦБ составили 588 млрд рублей, а расходы впервые в истории превысили 1 трлн рублей. Как подобное возможно? Как эмиссионный центр может стать убыточным? Поэтому я настаиваю на номинации в области "финансов" на Шнобелевскую премию для трудового коллектива ЦБ, который провалил всё – от таргета инфляции до постоянной девальвации рубля, но при этом платит себе заоблачные зарплаты. Что ж, молодцы. Наглость – это второе счастье, однако так позориться на весь мир своими "достижениями", на мой взгляд, не стоит.