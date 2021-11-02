Пронько: "Враньё вскрылось. Господин Силуанов потерпел полное фиаско"

В России пенсии обесцениваются восемь месяцев подряд. Даже официальная статистика вынуждена признать полное фиаско проведённой в стране так называемой пенсионной реформы.

Более того, все рапорты об успехах в борьбе с бедностью, которая в России приобрела драматический характер, оказались, мягко говоря, откровенным враньём. Без президентских "вертолётных денег" и пенсионеры, и семьи с детьми оказались бы в глубокой нищете, а их покупательная способность ушла в глубокой минус.

Нужно понимать, что официальная инфляция занижена минимум в 2 раза. Так что даже те данные по снижению реальной пенсии, которыми оперирует Росстат, чудовищно приукрашены, – подчеркнул депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с Царьградом. – Но в реальности, если вы послушаете деятелей российского государства, то всё прекрасно. Нам же рассказывали, что пенсионеры на эту тысячу дополнительную, которую им от щедрот выделили в связи с повышением пенсионного возраста, они же путешествовать смогут. Вы понимаете, насколько адекватны все эти люди, которые нами управляют. Кому я должен, всем прощаю, люди хозяева своих слов. А что, российская власть кого-то не обманывала начиная с 87-го года? Если кого-то не обманывала, покажите этого человека, я им полюбуюсь. Подойду, руку пожму, попрошу поделиться опытом. Хочется же, чтобы и меня не обманули.

Если судить по официальным отчётам, то средний размер пенсий в России составляет 15 806 рублей. Индексация в этом году составила 5,5%. Однако возросшая инфляция уничтожила эту прибавку, но в Госдуме продолжают нам рассказывать про успешную борьбу с бедностью и нищетой. Глава комитета Госдумы России по бюджету и налогам Андрей Макаров даёт такую оценку:

На фоне повсеместного повышения уровня бедности во всех странах, где разбрасывались вертолётные деньги, у нас в стране уровень бедности сократился – 12,1% в кризис. Я подчёркиваю, бедность не возросла, а сократилась!

В реальном выражении выплаты сокращаются. Пресловутая "тысяча Силуанова", которую обещали старикам и которая была главным аргументом в повышении возраста выхода на пенсию, уже давно не покрывает резкое удорожание жизни в стране. А как соловьём заливался господин Силуанов, когда обещал пенсионерам и путешествия, и помощь внукам, и достойную жизнь:

Нельзя говорить о том, что мы просто хотим, чтобы наши граждане больше работали. Основная задача – повысить пенсии пенсионерам, чтобы, выходя на заслуженный отдых, были финансовые возможности нормально отдыхать, путешествовать, заботиться о своих внуках и так далее.

Очевидно, что господин Силуанов потерпел полное фиаско. Получился замкнутый порочный круг – нет денег ни у нынешних пенсионеров на достойную жизнь, ни у ныне работающих людей на будущую старость.

Ситуация будет даже усугубляться. Ведь сейчас, по большому счёту, считается инфляция по данным Росстата. И если говорить про падение, то это ухудшение показателей с учётом их данных, – объяснил экономист Пётр Заборцев. – А данные Росстата, вы же знаете, отличаются от реальных существенно. То есть определённые, скажем так, данные приходят позже. Вот сейчас мы видели скачок, инфляционный скачок, я думаю, это ещё не учтено даже в их расчётах. А будет ещё один инфляционный скачок в связи с резким ростом цен в Европе, с учётом роста цен на энергоносители, и импортированная инфляция создаст ещё один всплеск. Откровенно говоря, участь пенсионеров в этом смысле незавидна. Потому что у них пенсия повышается на процент, который связан с официальной статистикой по инфляции, а они становятся всё беднее и беднее. А в связи с демографической ситуацией дальше эта история будет только усугубляться.

Демографическая катастрофа, растущая инфляция, перманентная девальвация – это далеко не полный перечень "успехов" таких деятелей, как Силуанов, Шувалов, Топилин, Набиуллина. Стоит ли в подобной ситуации, когда эти деятели управляют важным процессом, рассчитывать на государство? Вопрос, согласитесь, риторический.

Я думаю, что среди бедных – среди людей, живущих на прожиточном минимуме и меньше, основная масса – пенсионеры. Если семьям с детьми мы ещё как-то помогаем, и эта ситуация немного выправляется – подчёркиваю, немного выправляется, то с пенсионерами, с уровнем жизни пенсионеров у нас совсем беда, – сказал депутат Госдумы России Валерий Гартунг. – И самое интересное, что здесь государство не просто им не помогает, оно ещё и забирает у них то, что им положено по закону. По пенсионному законодательству. Оно не в полном объёме индексирует пенсии всем пенсионерам и вообще не индексирует выплаты работающим пенсионерам. Что, на мой взгляд, при наличии профицита бюджета и колоссальных доходах бюджетной системы неправильно. У государства есть возможности для того, чтобы ещё увеличить доходы бюджетной системы, если вдруг денег не хватает на финансирование индексации пенсий, но сегодня, к сожалению, Минфин ничего в этом направлении не делает.

Что с того?

Чиновники, которые несут персональную ответственность за происходящее, должны осознать, что народ у нас терпеливый, но откровенное враньё и ложь не приемлет. Вы сами пришли во власть, чтобы служить народу и Отечеству, а не своему брюху, банковским счетам и иностранной недвижимости. Ситуация серьёзная, но не фатальная. Её можно решить без ошибок и потрясений, если действовать адекватно, а самое главное – в интересах простых людей.