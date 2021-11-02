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Пронько: "Враньё вскрылось. Господин Силуанов потерпел полное фиаско"
02 ноября 2021, 08:50 • 173 • Политика
В России пенсии обесцениваются восемь месяцев подряд. Даже официальная статистика вынуждена признать полное фиаско проведённой в стране так называемой пенсионной реформы.
Более того, все рапорты об успехах в борьбе с бедностью, которая в России приобрела драматический характер, оказались, мягко говоря, откровенным враньём. Без президентских "вертолётных денег" и пенсионеры, и семьи с детьми оказались бы в глубокой нищете, а их покупательная способность ушла в глубокой минус.
Если судить по официальным отчётам, то средний размер пенсий в России составляет 15 806 рублей. Индексация в этом году составила 5,5%. Однако возросшая инфляция уничтожила эту прибавку, но в Госдуме продолжают нам рассказывать про успешную борьбу с бедностью и нищетой. Глава комитета Госдумы России по бюджету и налогам Андрей Макаров даёт такую оценку:
В реальном выражении выплаты сокращаются. Пресловутая "тысяча Силуанова", которую обещали старикам и которая была главным аргументом в повышении возраста выхода на пенсию, уже давно не покрывает резкое удорожание жизни в стране. А как соловьём заливался господин Силуанов, когда обещал пенсионерам и путешествия, и помощь внукам, и достойную жизнь:
Очевидно, что господин Силуанов потерпел полное фиаско. Получился замкнутый порочный круг – нет денег ни у нынешних пенсионеров на достойную жизнь, ни у ныне работающих людей на будущую старость.
Демографическая катастрофа, растущая инфляция, перманентная девальвация – это далеко не полный перечень "успехов" таких деятелей, как Силуанов, Шувалов, Топилин, Набиуллина. Стоит ли в подобной ситуации, когда эти деятели управляют важным процессом, рассчитывать на государство? Вопрос, согласитесь, риторический.
Что с того?
Чиновники, которые несут персональную ответственность за происходящее, должны осознать, что народ у нас терпеливый, но откровенное враньё и ложь не приемлет. Вы сами пришли во власть, чтобы служить народу и Отечеству, а не своему брюху, банковским счетам и иностранной недвижимости. Ситуация серьёзная, но не фатальная. Её можно решить без ошибок и потрясений, если действовать адекватно, а самое главное – в интересах простых людей.
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