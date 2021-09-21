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Пронько: "Власть признала ошибку. Это подлость, которую пытались скрыть"
21 сентября 2021, 07:55 • 141 • Политика
Если верить отчётам чиновников и руководителей от медицины, то в отечественное здравоохранение направляются триллионы. Однако по факту наблюдается постоянный обман, жульничество и платность. Ранее в правительстве уже признали, что совершили грубую ошибку по реформированию медицины, однако данное признание, как водится у нас, до сих пор не привело ни к одной отставке, ни к одной посадке.
Совершить ошибку, а после героически её преодолевать – новая формула, которая характеризует поведение ряда представителей власти в России. Программа жёсткой оптимизации в области здравоохранения, прошедшая во многих регионах, была проведена ужасно.
И это не мои слова, а цитата из публичного признания вице-премьера Татьяны Голиковой, которая курирует данный вопрос в кабмине и которую часто обвиняют в лоббизме интересов фармацевтических гигантов. Голикова признавалась:
По её мнению, в сложившемся положении дел, "виноваты все – и центр, и регионы". Далее чиновница дала феерическое заключение: теперь необходимо думать об исправлении ситуации.
Мне всегда хотелось спросить чиновников: никогда не пытались думать до того, как принять решение? Не пытались анализировать свои же действия с точки зрения дальнейшего развития ситуации? Вдумайтесь, они совершили грубую, если не фатальную, ошибку, а теперь будут думать, как её исправить? Любого из нас за подобное уже давно бы уволили, но, заметьте, ни один из чиновников, отвечающих за здравоохранение в России, не пострадал. Никто не написал заявление по собственному желанию, никого не отправили в отставку. Никого не посадили. Наоборот, все сидят в своих креслах и думают, как исправить собственный провал. Низкие зарплаты, запредельные нагрузки и самое главное – постоянное враньё и манипуляции чиновников вызывали раздражение у медработников. Из последнего. Попытка массового сокращения младших медсестёр и перевод их в уборщицы в перинатальном центре Коломны вызвала протест сотрудников.
После обращения профсоюза "Действие" к руководству больницы сокращения остановили, однако медсёстры всё равно недовольны: за три года штат урезали почти вдвое, при этом нагрузки только увеличивались. В профсоюзах говорят о массовом сокращении этой категории работников в России: с 2013 года уволили или перевели в уборщицы почти 420 тыс. человек.
В Минздраве подтверждают сокращения из-за пересмотра квалификационных обязанностей младшего медперсонала, однако, заверяют в ведомстве, уже в первом полугодии 2021 года его численность в стране выросла на 8%.
Ради бравурных рапортов о росте средней зарплаты чиновники Минздрава и главные врачи больниц сокращали средний и младший медперсонал. Оптимизация кадров и параллельный перевод оставшихся работников на более низкие ставки, например, медсестёр и санитарок в уборщицы, позволил на бумаге сообщить об успехах – росте зарплат. Однако, на мой взгляд, это был не просто обман – это подлость, которую годами пытались скрыть.
"Приходишь в ночь, меняешь воспитателя под роспись о том, что я, допустим, 25 детей приняла у воспитателя под свою ответственность. А я – уборщица", – рассказывала уборщица ГБУЗ № 7 "Росинка" Ольга Чикишева в Перми.
Вдумайтесь, во что превратилось государственное управление в нашей стране: за детей в медучреждении теперь отвечают уборщицы! Это самый настоящий сюрреализм, который ставит под сомнение функционирование всей системы здравоохранения. И, кстати, на происходящее обращал внимание и Владимир Путин:
Реформа здравоохранения вслед за пенсионной потерпела полный крах. Однако чиновникам проще недовольных врачей заменить на гастарбайтеров, которым они по упрощённой схеме готовы предоставлять гражданство России. В общей сложности за последние годы было уволено более 400 тысяч остро необходимых для пациентов специалистов.
"Это не оценка даже, это официальные данные Росстата. Сократили на 400 тысяч – это более 60% младшего медперсонала, который разогнали или перевели в уборщицы. Это безобразие – этот геноцид, – уверен председатель профсоюза "Действие" Андрей Коновал.
Ни для кого не секрет, что российская так называемая элита предпочитает проходить лечение в своих специальных медучреждениях. Так вот я считаю, что пора закрыть все эти ведомственные и министерские клиники, пусть идут в свои районные поликлиники и получают тот уровень услуг, который доступен нам, обычным гражданам России. Возможно, после этого (но не факт) у них хоть немного поубавится ретивости в части принятия, мягко говоря, непродуманных решений, которые, по их же собственному признанию, привели к развалу медицины в России.
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