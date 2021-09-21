Пронько: "Власть признала ошибку. Это подлость, которую пытались скрыть"

Если верить отчётам чиновников и руководителей от медицины, то в отечественное здравоохранение направляются триллионы. Однако по факту наблюдается постоянный обман, жульничество и платность. Ранее в правительстве уже признали, что совершили грубую ошибку по реформированию медицины, однако данное признание, как водится у нас, до сих пор не привело ни к одной отставке, ни к одной посадке.

Совершить ошибку, а после героически её преодолевать – новая формула, которая характеризует поведение ряда представителей власти в России. Программа жёсткой оптимизации в области здравоохранения, прошедшая во многих регионах, была проведена ужасно.

И это не мои слова, а цитата из публичного признания вице-премьера Татьяны Голиковой, которая курирует данный вопрос в кабмине и которую часто обвиняют в лоббизме интересов фармацевтических гигантов. Голикова признавалась:

И качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились.

По её мнению, в сложившемся положении дел, "виноваты все – и центр, и регионы". Далее чиновница дала феерическое заключение: теперь необходимо думать об исправлении ситуации.

Мне всегда хотелось спросить чиновников: никогда не пытались думать до того, как принять решение? Не пытались анализировать свои же действия с точки зрения дальнейшего развития ситуации? Вдумайтесь, они совершили грубую, если не фатальную, ошибку, а теперь будут думать, как её исправить? Любого из нас за подобное уже давно бы уволили, но, заметьте, ни один из чиновников, отвечающих за здравоохранение в России, не пострадал. Никто не написал заявление по собственному желанию, никого не отправили в отставку. Никого не посадили. Наоборот, все сидят в своих креслах и думают, как исправить собственный провал. Низкие зарплаты, запредельные нагрузки и самое главное – постоянное враньё и манипуляции чиновников вызывали раздражение у медработников. Из последнего. Попытка массового сокращения младших медсестёр и перевод их в уборщицы в перинатальном центре Коломны вызвала протест сотрудников.

Уничтожив часть младшего персонала, они решают вопрос с зарплатой – не надо её подтягивать. А уборщицы будут проводить ту же работу: ухаживать за пациентами, проводить санобработку процедурных, палат пациентов, работать с биологическими жидкостями, от которых можно заразиться, – это гной, кровь, – объясняет председатель профсоюза "Действие" Андрей Коновал. – Есть такая должность – санитар. У этого специалиста свои должностные инструкции. А мигранты из клининговой службы работают, не имея свидетельства о специальном медицинском обучении. И это, конечно, тоже грубое нарушение.

После обращения профсоюза "Действие" к руководству больницы сокращения остановили, однако медсёстры всё равно недовольны: за три года штат урезали почти вдвое, при этом нагрузки только увеличивались. В профсоюзах говорят о массовом сокращении этой категории работников в России: с 2013 года уволили или перевели в уборщицы почти 420 тыс. человек.

В Минздраве подтверждают сокращения из-за пересмотра квалификационных обязанностей младшего медперсонала, однако, заверяют в ведомстве, уже в первом полугодии 2021 года его численность в стране выросла на 8%.

Ради бравурных рапортов о росте средней зарплаты чиновники Минздрава и главные врачи больниц сокращали средний и младший медперсонал. Оптимизация кадров и параллельный перевод оставшихся работников на более низкие ставки, например, медсестёр и санитарок в уборщицы, позволил на бумаге сообщить об успехах – росте зарплат. Однако, на мой взгляд, это был не просто обман – это подлость, которую годами пытались скрыть.

"Приходишь в ночь, меняешь воспитателя под роспись о том, что я, допустим, 25 детей приняла у воспитателя под свою ответственность. А я – уборщица", – рассказывала уборщица ГБУЗ № 7 "Росинка" Ольга Чикишева в Перми.

Вдумайтесь, во что превратилось государственное управление в нашей стране: за детей в медучреждении теперь отвечают уборщицы! Это самый настоящий сюрреализм, который ставит под сомнение функционирование всей системы здравоохранения. И, кстати, на происходящее обращал внимание и Владимир Путин:

Некоторые вещи просто вызывают удивление. Санитарок мы приравняли по темпам роста зарплат к среднему персоналу, начали переводить в уборщицы. Ну зачем? И так у них не такая большая зарплата. На чём экономим?

Реформа здравоохранения вслед за пенсионной потерпела полный крах. Однако чиновникам проще недовольных врачей заменить на гастарбайтеров, которым они по упрощённой схеме готовы предоставлять гражданство России. В общей сложности за последние годы было уволено более 400 тысяч остро необходимых для пациентов специалистов.

"Это не оценка даже, это официальные данные Росстата. Сократили на 400 тысяч – это более 60% младшего медперсонала, который разогнали или перевели в уборщицы. Это безобразие – этот геноцид, – уверен председатель профсоюза "Действие" Андрей Коновал.

Ни для кого не секрет, что российская так называемая элита предпочитает проходить лечение в своих специальных медучреждениях. Так вот я считаю, что пора закрыть все эти ведомственные и министерские клиники, пусть идут в свои районные поликлиники и получают тот уровень услуг, который доступен нам, обычным гражданам России. Возможно, после этого (но не факт) у них хоть немного поубавится ретивости в части принятия, мягко говоря, непродуманных решений, которые, по их же собственному признанию, привели к развалу медицины в России.