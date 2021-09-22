Пронько: "Трясти "золотую жилу" чиновникам помогут "братки из 90-х"

Известно, что инфраструктура и жилищный фонд в России давно превысили все мыслимые уровни амортизации. Десятилетиями чиновники и "крышуемые" ими коммунальные конторы пилили гигантские суммы, которые мы с вами ежемесячно отчисляем за услуги ЖКХ. А теперь трясти "золотую жилу" чиновникам помогут "братки из 90-х".

При этом ни для кого не секрет, что коммунальные тарифы берутся с потолка, а полученные деньги могут быть выведены в офшоры. Вице-премьер Марат Хуснуллин, который готов ввезти в Россию ещё 5 млн трудовых мигрантов, решил освоить на этой теме триллионы рублей. Всё выглядит как забота о народе. Однако очевидно, что за эту заботу мы с вами заплатим. Причём неоднократно.

Государство способно ограничить аппетиты тех, кто постоянно зарится на наши кошельки. Однако данный факт не означает, что лоббисты в коридорах власти не попытаются продавить решения в своих интересах, прикрывшись заботой о простом народе и его интересах. Накануне стало известно, что в России готовится очередная реформа, на этот раз коммунальная. Цель более чем благородная - увеличить объёмы вводимого в строй жилья и повысить качество городской среды.

Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, для этого необходимо решить вопросы изношенной инфраструктуры, ветхого жилья и – на мой взгляд, ключевой момент – неполной собираемости коммунальных платежей. Утвердить концепцию чиновники намерены уже в начале следующего года. Про позорные человейники с сомнительным качеством строительства сегодня я промолчу. Людей вгоняют в огромные многолетние долги, чтобы они смогли приобрести это страшное жильё.

Однако Хуснуллин замечает, что "надо понять, какое жильё нужно капитально ремонтировать, какое реконструировать, а какое сносить". Он сетует на изношенные на 60% теплосети и водопроводы. И требует увеличить расходы на инфраструктурную революцию как минимум до 1 трлн рублей против нынешних 5-10 млрд рублей.

У чиновников, которые сегодня взяли власть, в том числе в системе коммунального хозяйства, задача только одна – отчитаться в цифрах, отчитаться в деньгах, а не в реальном благе для людей. То есть этих чиновников, которые должны были бы говорить о качественных стройматериалах, о тепле, о канализации, об очистных сооружениях и о чистой воде, и о дешёвой электроэнергии, интересует совершенно не это, – полагает юрист Александр Толмачёв. – Их интересует то, что является для глобальной капиталистической экономики самым главным, то есть деньги. Где взять деньги – с населения. Но для того, чтобы с этого населения взять что-то, совершенно, оказывается, не требуется ничего делать, не нужно ничего модернизировать. Нужно просто поднять тарифы. Я подозреваю, что господин Хуснуллин закончит точно так же, как все остальные реформаторы этой самой системы ЖКХ. То есть никак. Люди их проклянут, потому что не видят никакого улучшения своего реального положения.

Представляете, какую "золотую жилу" этот деятель и его подопечные могут открыть в обозримой перспективе? Да, ветхость коммунальной инфраструктуры в наших городах достигла критического уровня. Необходимы инвестиции, но возникает резонный вопрос – за чей счёт? И вот здесь я бы ваше внимание обратил на третий пункт предложений господина Хуснуллина – неполную собираемость коммунальных платежей. Ветхое жильё и изношенная инфраструктура – это благостное прикрытие, ключевой момент – оплата этого "банкета" коммунальщиков, девелоперов и чиновников. Структур абсолютно скрытых и непрозрачных. Пора трясти население и бизнес. И не просто трясти, а привлекать к этой работе тех, кто напоминает "братков из 90-х". Чиновники от ЖКХ, которые фактически, уж простите за оборот, "крышуют" мутные коммунальные схемы и тарифы, подготовили проект поправок, которые разрешат привлекать коллекторов к взысканию долгов с граждан страны.

Лоббисты уже несколько лет пытаются добиться права подключать коллекторские агентства к сбору просроченной задолженности. Дескать, "жёсткое ограничение на использование коллекторов приведёт к дальнейшему росту дебиторской задолженности" и не позволит реализовать "производственные и инвестиционные программы", и, как следствие, "вызовет ухудшение качества питьевой воды, увеличение аварийности, нарушение процесса очистки сточных вод".

Здесь нужно общественное обсуждение этих предложений, которые поступят. Потому что по-прежнему получается так, что до последнего дня что-то прорабатывается, что-то реализуется, потом это вбрасывается в Госдуму, без какого-либо профессионального, общественного, градостроительного обсуждения, и быстренько-быстренько что-то принимается, – продолжил дискуссию вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев. – Ясно, что при таком подходе к обсуждению документы будут точно сырыми, точно недоработанными, точно не летающими. Если этот подход не изменится в концепции реновации, будем так говорить, и изменения в ЖКХ, мы, в принципе, тогда обречены, как нация, на вымирание.

Безусловно, оплачивать оказанные коммунальные услуги необходимо. Необходимы и инвестиции в изношенную и аварийную инфраструктуру, но почему вновь крайними становимся мы с вами? Государство закрывает глаза на абсолютно непрозрачное ценообразование. Обычному человеку невозможно понять, как формируются тарифы. При этом находятся чиновники, которые хотели бы наделить коллекторов правом вышибания долгов.

Кроме того, у государства более 600 млрд долларов золотовалютных резервов (ЗВР), которые копились на чёрный день. Для коммунальной сферы он явно наступил. Более того, очевидно, что инициативы Хуснуллина, которые будут материально обеспечены из кошельков населения и счетов бизнеса, – это обоснование для многомиллионной армии гастарбайтеров. Вновь будет сказано, что русские не идут на стройку и в коммунальную сферу, поэтому необходимо привлечь трудовых мигрантов.

Предлагаю, прежде чем реализовывать инициативы вице-премьера, давайте разберёмся в небольшом, но существенном вопросе – вопросе ценообразования. Для начала чиновники и коммунальщики должны обосновать каждую статью расходов в квитанции на оплату, которую мы с вами получаем ежемесячно. С малого, как известно, начинается большое.