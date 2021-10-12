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Пронько: "Смертельный обвал вернул Россию в 1990-е"
12 октября 2021, 07:40 • 77 • Политика
Сказать, что меня эти цифры шокировали, значит, ничего не сказать. Вы только вдумайтесь, за минувшие 12 месяцев смертность в России достигла уровня начала 1990-х. Это самый настоящий смертельный обвал, который будет иметь далеко идущие последствия для нашей страны и её народа.
Только за восемь месяцев этого года в России умерли более 1,5 млн наших соотечественников. Если анализировать официальные данные Росстата год к году, число умерших выросло на 18,5%, или на 238 тысяч человек. Общая смертность за минувшие 12 месяцев превысила 2,36 млн человек. Это даже хуже, чем было в 1990-е, когда был зафиксировано (конкретно – в 1994 году) рекордное число смертей – 2,3 млн. Относительный уровень смертности стал максимальным за последние 15 лет. Вдумайтесь, только за один август в России скончались 208,4 тысячи человек. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Нам говорят, что виной всему коронавирус. Однако резкое ухудшение ситуации было зафиксировано задолго до нынешнего обвала.
Согласен, госпожа Голикова несёт персональную ответственность за те провалы и обвалы, которые мы наблюдаем в социальной сфере. При этом неоднократно подчёркивалось в прессе, что высокопоставленная чиновница имеет серьёзные интересы с продвижением тех или иных бизнес-проектов. Например, именно Голикова поручила Минздраву подготовить законопроект, который позволит ввозить не зарегистрированные в России вакцины и лекарства для клиник – участников так называемого Московского международного медицинского кластера. С 2015 года на территории "Сколкова" действует этот кластер с особым правовым режимом. На его территории признаётся разрешительная документация на медицинскую деятельность, лекарства, медизделия и медицинские технологии, выданные в государствах ОЭСР, наравне с российскими.
Ещё раз подчеркну. Поручение по доработке законов дала в августе этого года вице-премьер Татьяна Голикова. Вы должны знать "героев нашего времени". Именно Голикова и бывшая глава Минздрава Вероника Скворцова несут ответственность, простите, за реализацию очередного бреда чиновников, которые решили улучшить отечественное здравоохранение через его оптимизацию.
Программа оптимизации была проведена "ужасно". Это не мои слова, а человека, который годами сидит во власти и управляет процессом. Это цитата из заявления самой госпожи Голиковой. "И качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились", – в сердцах заявила вице-премьер. По мнению чиновницы, в сложившемся положении дел – ещё одна цитата – "виноваты все – и центр, и регионы". А теперь её феерическое заключение! Теперь необходимо думать об исправлении ситуации. Народ в нищете, медицина оптимизирована, горе-реформаторы – на своих местах.
Мне всегда хотелось спросить чиновников: они не пытались думать до принятия решения? Та же госпожа Скворцова, которая долгие годы была во главе российского Минздрава, не пыталась анализировать свои действия и решения? Все они совершили грубую, если не фатальную ошибку, которая и привела к нынешнему смертельному обвалу.
Что с того?
Хотелось бы понять, когда Голикова, Скворцова и Ко были искренни – когда шла оптимизация или сейчас? Когда разваливали и уничтожали медицину в России, а теперь вроде бы осознали свои ошибки? Однако никто из них до сих пор не понёс никакой ответственности.
Они сидят в своих креслах и продолжают рулить процессом, который с их активной помощью оказался у смертельного обрыва. Между тем накопленным итогом с сентября прошлого года убыль населения России достигла уровня в 935 тысяч, а это антирекорд за последние 20 лет.
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