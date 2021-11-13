Пронько: "Самому влиятельному чиновнику правительства устроили разнос"

Давненько не было такого разноса в политических верхах России. Главу Минфина господина Антона Силуанова, который считается чуть ли не самым влиятельным чиновником нынешнего правительства, подвергли жёсткой критике за проводимую им политику. Надеюсь, что это начало конца карьеры этого политического деятеля.

Ничего не предвещало бури. Глава Минфина прибыл на Охотный ряд, чтобы представить поправки, которые увеличат фискальную нагрузку на металлургическую промышленность России. Предложение министр Антон Силуанов представил вместе с главой комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Тандем Силуанов – Макаров протаскивает через парламент такие провокативные решения, как повышение пенсионного возраста или увеличение НДС. Предположу, что и в этот раз они рассчитывали, что все покатит, но состав нового парламента существенным образом изменился. Депутаты задали целую серию вопросов.

"Вот эта вот схема с отказом от экспортной пошлины и введением НДПИ - копия катастрофического налогового манёвра в "нефтянке". Сверхприбыли олигархов стали извлекать не из их карманов, а из карманов граждан России: цены на бензин взлетели до небес, а все НПЗ стали убыточны. Не получится так, что у нас подскочат цены на внутреннем рынке из-за введений НДПИ?" – спросил депутат Госдумы Михаил Делягин.

"Мы много говорили про другие отрасли, ни слова не сказали про стройку, а у нас контракты, и там сталь требуется, – добавил депутат Госдумы России Николай Новичков. – Где гарантии, что цены останутся прежними?"

И вот здесь произошёл давно забытый в политической практике России момент, когда один из влиятельных политиков России в буквальном смысле размазывает всесильного министра финансов. Слово взял председатель Госдумы России Вячеслав Володин:

"Вопрос прямой! Скажите, пожалуйста, почему выбран путь акциза, а при этом роль такого регулятора, как таможенная пошлина, вторична?"

Министр попытался объясниться: "Уважаемый Вячеслав Викторович, мы являемся членами ВТО…"

– Стоп, стоп, стоп! Мы являемся членами организации, которая нас не защищает. Нам санкции ввели и ВТО нас защитила? Нет. Где она? – прервал министра Володин.

– Разрешите я продолжу, – сказал Силуанов. – Наши экспортные товары по целому ряду других направлений будут обложены дополнительными налогами. Это будет решение ВТО, и мы потеряем рынки и доходы для наших экспортёров.

Вот так. Прикрываясь ВТО, господин Силуанов решил продавить очередное повышение налогов. При этом мы с вами прекрасно понимаем, что рост фискальной нагрузки оплатим мы с вами – конечные потребители.

Происходящее прокомментировал финансовый аналитик Дмитрий Голубовский:

"Претензии к Силуанову я считаю абсолютно справедливыми, фундаментально. Даже не в контексте возникшей сейчас ситуации, а по сути. Почему? Потому что весь рост внутренних цен, который у нас есть в стране, так или иначе привязан к внешним ценам. Это и цены на нефтепродукты, и на металл, и на хлеб. Кстати говоря, на зерно он спровоцирован тем, что у нас потребитель получил двойной удар. Из-за роста биржевых цен и скачков курса доллара к рублю. А рост курса доллара к рублю – это прямое следствие политики. Не только Силуанова, но и всего финансового блока. То есть это скоординированные действия Центрального банка и Минфина. Потому что в нормальной ситуации, когда у нас кризис закончился, рубль должен был бы вернуться, при тех ценах на нефть, которые сейчас есть, к тем уровням, с которых он упал. Ему искусственно не дали это сделать".

Что с того?

Произошедшее в парламенте, когда, как говорят, самому влиятельному чиновнику правительства устроили разнос, надеюсь, будет иметь продолжение. Очевидно, что господин Силуанов засиделся в кресле главы Минфина, которое он занимает уже 10 лет.

Это 10 лет, когда были провалены практически все реформы – от фискальной до пенсионной. Пора на покой, господин министр!

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