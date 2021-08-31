Пронько: "Русский народ долго смеялся над своими слугами. К сожалению, до слёз"

В эфире авторской программы "Сухой остаток" ведущий Царьграда Юрий Пронько объясняет, почему "русский народ долго смеялся над своими слугами", но, "к сожалению, до слёз".

Прорыв, который стал обрывом. В России поставлен рекорд по преждевременной смертности. Естественная убыль населения за семь месяцев этого года уже превысила полмиллиона человек. При этом жизнь в России резко дорожает, а долговая нагрузка семей бьёт новые рекорды. Десятки миллионов соотечественников вынуждены сокращать свои расходы даже на самое необходимое.

Только цифры, только факты. Мы привыкли к тому, что от Бога и предков нам досталась одна из богатейших стран мира. Более того, знаем, что в золотовалютных "кубышках" государства хранится астрономическая сумма в $700 млрд, а госбюджет пухнет от профицита, который за полгода составил 625,9 млрд рублей. И вот в этой ситуации, когда одни захлёбываются от денег, другие, а их миллионы, погружаются в безнадёгу бедности и долговую яму.

Только вдумайтесь. Каждая третья семья (31 %) в России экономит на еде. Иными словами, экономит на своём физиологическом выживании. Более 42 % – на одежде и обуви, а 17 % – на медикаментах, потому что на них нет попросту денег. Такие цифры приведены в исследовании Райффайзенбанка. В режиме постоянной экономии находится каждая вторая семья в России. Более четверти – 27 % – оказались впервые в этой ситуации в 2021-м. Резкий рост цен. Провал денежно-кредитной политики ЦБ. Падение реальной покупательной способности. Это далеко не полный перечень причин, из-за которых произошёл этот обвал.

У нас 7 лет подряд падают реальные доходы населения, у нас по официальной статистике около 20 миллионов человек за чертой бедности, которые живут ниже МРОТ, соответственно, обнищание населения, особенно в регионах, происходит стремительными темпами. Учитывая, что уже сейчас начались такие вот результаты так называемой пенсионной реформы, когда порядка миллиона с лишним человек не получили пенсии. И исходя из того, что аппетиты наших власть предержащих растут, а индексации фактически не происходит, всё это приводит к тому, что в нынешней сырьевой олигархической экономике денег на простых людей не хватает, – подчеркнул в беседе с Царьградом политолог Георгий Фёдоров. – Покупательная способность падает, и в этом отношении где-то на 30 процентов выросли в том числе и цены на товары. А так как доходы падают, цены растут, всё это приводит к тому, что люди уже стали экономить в том числе и на еде.

Устами Росстата нам рассказывают сказки про то, что потребительская инфляция в России составляет всего в 6,7 %. Русский народ, когда первый раз это услышал, долго смеялся над своими "слугами". Однако, когда из раза в раз мантра повторяется, это уже вызывает обратные чувства. Какие 6 %? Сами потребители её оценивают в диапазоне от 10 % до 30 %, а каждый четвёртый – 27 % – считает, что Россия находится на пороге гиперинфляции со скачком ценников на 30 %, а то и 50 %. По мнению 90 % респондентов, зоной инфляционного цунами стал продуктовый ретейл. Именно провал таргетирования инфляции со стороны команды главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной рост стал причиной масштабной экономии у половины – 49 % – российских домохозяйств. Они сообщили, что сэкономленные деньги потратили на "текущие расходы". Каждый четвёртый – 26 % – вынужден экономить из-за кредитов. Долговая нагрузка населения в России превысила 20 трлн рублей.

При этом каждый второй заёмщик, по данным финансового маркетплейса "Юником24", не может точно спрогнозировать свою платёжеспособность по долгам. 70 % признались, что не имеют вообще никаких сбережений, которые могли бы покрыть их расходы. Реальные доходы населения, даже по данным Росстата, оказались худшими за минувшие 10 лет. Если оперировать данными официальной статистики, то получается, что в стране средняя зарплата составляет 56 тыс. 171 рубль в месяц.

Однако все понимают, что это манипуляции с цифрами и фактами. Подавляющее большинство никогда таких денег не видело. Менее чем у 4 % граждан России ежемесячные доходы превышают 100 тыс. руб. При этом половина – 50,5 % – живут на доходы, которые не превышают сумму в 27 тыс. руб. Но есть и те, а их миллионы (19,2 %), кто не живёт, а существует на доход ниже 14 тыс. руб. в месяц.

Для меня как для экономиста нет ничего удивительного. Открытый офшорный характер нашей экономики тому причиной. А он в любом случае будет приводить к тому, что вся прибыль, вся добавленная стоимость будет выводиться в офшоры. Как у нас, например, взлетели цены на металл в два раза, потому что на Западе тоже полезла инфляция, даже в Америке. Сателлитный характер нашей офшорной элиты приводит к тому, что 90 процентов всех ресурсов будет сливаться туда, за границу. Надо менять характер национальной экономики, делать её суверенной, закрытой в хорошем смысле – всё наше должно работать на нужды наших граждан, на нужды нашей страны, а не на нужды офшорных паразитов, – добавил член Совета по финансово-промышленной политике ТПП России Дмитрий Любомудров.

Бедность, нищета, колоссальное социальное расслоение – ключевые проблемы современной России. "Работающий бедный" – наш национальный вклад в мировую экономическую теорию. В нашей стране человек трудоспособного возраста может иметь работу и при этом быть нищим, особенно если у него есть дети. При этом через дивиденды олигархи и чиновники выводят миллиарды долларов чистой прибыли в сомнительные юрисдикции. Бизнес в России прибыльный, бюджет профицитный, а население бедное. Не замечать эту проблему крайне опасно.