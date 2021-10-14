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Пронько: "Россию пора спасать, и не только словами"
14 октября 2021, 09:15 • 99 • Политика
Чистый вывоз капитала из России частным сектором за минувший третий квартал стал рекордным за последние семь лет – почти 34 млрд долларов, это следует из статистики ЦБ. Почему элита выводит деньги из России? С чем связаны рекордные показатели? Эксперты считают, что мы оказались в болоте, откуда валят мозги и убегают деньги.
Вновь сухие цифры, которые говорят о многом. Чистый вывоз капитала из России, если сравнивать показатели квартал к кварталу, ускорился в шесть раз, а если сопоставить с тем же периодом, но 2020-го, то рост в четыре раза. Накопленным итогом за минувшие 12 месяцев отток капитала стал рекордным за последние семь лет и достиг отметки в 69,5 млрд долларов.
Одни и те же чиновники – от Алексея Кудрина до Антона Силуанова – десятилетиями рулят финансовыми и экономическими процессами. У них каждый раз находятся варианты, как, простите, отмазаться от тех масштабных провалов, к которым привели их решения. Однако главный итог их деятельности – бедность и нищета населения.
В отличие от минувшего года, когда отток капитала объяснялся необходимостью погашения внешнего долга, в этом году он "почти полностью", цитирую ЦБ, стал результатом операций "по приобретению иностранных активов". Более 54 млрд долларов за январь-август выведено из страны в виде прямых инвестиций в иностранные активы. Иными словами, деньги ушли в офшорные конторы. По сравнению с минувшим годом этот отток увеличился в три раза.
– добавил в беседе с "Первым русским" предприниматель Андрей Ковалёв.
Не только деньги, но и мозги бегут из России. По данным РАН, за последние девять лет отток молодых учёных и специалистов из России ускорился в пять раз. Если подобное будет продолжаться, то в обозримой перспективе страна может оказаться на обочине глобального развития.
Что с того?
Очевидно, что человек, а уж тем более умный и успешный, пытается найти "гавань", где сможет реализовать свой потенциал. Одними словами ситуацию в России не развернуть, нужны конкретные решения и дела.
Глава государства уже заявил, что на гражданские научные исследования государством будет выделено до 2024 года более 1,6 трлн рублей. Мне очень бы хотелось надеяться, что это начало большой программы, которая позволит сохранить "умную Россию" в самой России. Мне хотелось бы надеяться, что обещание "не кошмарить бизнес" станет реальностью, а люди ощутят заботу государства и уверенность в завтрашнем дне. Тогда и мозги, и деньги останутся в России.
Программа "Сухой остаток" на "Первом русском" выходит каждый будний день в 19:00. Не пропустите!
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