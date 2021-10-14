Пронько: "Россию пора спасать, и не только словами"

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за минувший третий квартал стал рекордным за последние семь лет – почти 34 млрд долларов, это следует из статистики ЦБ. Почему элита выводит деньги из России? С чем связаны рекордные показатели? Эксперты считают, что мы оказались в болоте, откуда валят мозги и убегают деньги.

Вновь сухие цифры, которые говорят о многом. Чистый вывоз капитала из России, если сравнивать показатели квартал к кварталу, ускорился в шесть раз, а если сопоставить с тем же периодом, но 2020-го, то рост в четыре раза. Накопленным итогом за минувшие 12 месяцев отток капитала стал рекордным за последние семь лет и достиг отметки в 69,5 млрд долларов.

В любом случае, когда есть отток капитала, это говорит о том, что экономика той страны, откуда он идёт, нездорова. Государство не создаёт условия, которые позволяют инвестировать в инфраструктуру страны, по нескольким, опять же, причинам, – подчеркнул председатель комитета по налогам Московского отделения "ОПОРЫ России" Сергей Зеленов. – Во-первых, мы видим, что тренд на обеднение населения только увеличивается. Во-вторых, мы видим, что предпринимательская активность в связи с закручиванием этих всяких гаечек снижается достаточно существенно. Третье, мы видим, что правовое поле выстроено таким способом, что в любой момент у кого угодно можно отнять всё что угодно. Конечно, в этом случае говорить о некоем инвестиционном климате на самом деле просто смешно. Роль ЦБ, да, ЦБ может под этим соусом, под выводом, сделать ещё больше себе полномочий, пробить, и ограничительных мер, но поверьте, если деньги не работают, если экономика не работает, деньги в неё никто вкладывать не будет.

Одни и те же чиновники – от Алексея Кудрина до Антона Силуанова – десятилетиями рулят финансовыми и экономическими процессами. У них каждый раз находятся варианты, как, простите, отмазаться от тех масштабных провалов, к которым привели их решения. Однако главный итог их деятельности – бедность и нищета населения.

Дело в том, что предприниматели видят, что потребительский спрос в России остаётся очень низким, зарплаты – 15-20 тысяч. Понятно, что население просто не может покупать продукцию. Но тут повинна, конечно, и социальная политика государства, слишком мало поддерживает государство малоимущих, не даёт достаточно социальных льгот, – отметил экономист Сергей Суверов. – С этим связан низкий потребительский спрос. Поэтому это одна из причин вывоза капитала. Кроме того, нет доверия предпринимателей к судебной системе, слишком много судебных случаев, которые заканчиваются не в пользу предпринимателей – это тоже вредит инвестиционному климату в России. Но Центральный банк, конечно, тоже участвует активно в процессе вывоза капитала. Он является большим покупателем иностранной валюты для Фонда национального благосостояния. То есть, по сути, государство тоже играет роль валютного манипулятора, и это тоже, конечно, одна из причин вывоза капитала.

В отличие от минувшего года, когда отток капитала объяснялся необходимостью погашения внешнего долга, в этом году он "почти полностью", цитирую ЦБ, стал результатом операций "по приобретению иностранных активов". Более 54 млрд долларов за январь-август выведено из страны в виде прямых инвестиций в иностранные активы. Иными словами, деньги ушли в офшорные конторы. По сравнению с минувшим годом этот отток увеличился в три раза.

Я считаю, что нужны мощные экономические реформы сейчас. Резко снизить налоги, дотировать ставки по кредитам, потому что, если рентабельность бизнеса 3%, а кредит – 15%, какой это бизнес? Нужно ограничить, а может, даже ликвидировать большинство контролирующих организаций. Поднять благосостояние народа, ведь люди нищие. Ну какой покупательский спрос? У людей денег нет. Нужно начинать реформы. Мы сейчас застыли в таком болоте, и хотя я патриот своей страны – я восстанавливаю старинную усадьбу Гребнево, у меня за границей ничего нет, – но я понимаю тех людей, которые думают: слушай, здесь уже денег не заработаешь, нет ничего, да ещё отнимут в любой момент, лучше я туда,

– добавил в беседе с "Первым русским" предприниматель Андрей Ковалёв.

Не только деньги, но и мозги бегут из России. По данным РАН, за последние девять лет отток молодых учёных и специалистов из России ускорился в пять раз. Если подобное будет продолжаться, то в обозримой перспективе страна может оказаться на обочине глобального развития.

Есть разные расчёты экономических последствий утечки умов. Начиная от расходов на образование и заканчивая тем, сколько добавленной стоимости приходится на единицу образования, – добавил академик РАН Сергей Глазьев. – Но в принципе я могу точно сказать: оценки сильно различаются, но ущерб больше, чем от вывоза капитала. Вывоз капитала мы можем посчитать – это примерно 100 млрд долларов в год, в среднем, за эти 20 лет. И накопленным итогом порядка полутора триллионов долларов мы потеряли из-за регулятора нашего, Центрального банка. Который стимулирует спекуляции и вывоз капитала. Можете себе представить, что ущерб от утечки умов ещё больше.

Что с того?

Очевидно, что человек, а уж тем более умный и успешный, пытается найти "гавань", где сможет реализовать свой потенциал. Одними словами ситуацию в России не развернуть, нужны конкретные решения и дела.

Глава государства уже заявил, что на гражданские научные исследования государством будет выделено до 2024 года более 1,6 трлн рублей. Мне очень бы хотелось надеяться, что это начало большой программы, которая позволит сохранить "умную Россию" в самой России. Мне хотелось бы надеяться, что обещание "не кошмарить бизнес" станет реальностью, а люди ощутят заботу государства и уверенность в завтрашнем дне. Тогда и мозги, и деньги останутся в России.

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