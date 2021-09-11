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Пронько: "Российская элита вконец развратилась"
11 сентября 2021, 08:40 • 48 • Политика
Сколько было разговоров о необходимости национализации российской элиты! Дескать, пора ей запретить иметь "запасные аэродромы" – иностранное гражданство, виды на жительство, недвижимость за границей... Однако, как только дело доходит до конкретных решений, до ужесточения, включаются "невидимые" тормоза и блокируются любые попытки национализировать нынешнюю элиту России. Подобная бесхребетность ведёт к наглому и безнаказанному поведению тех, кто считает себя "хозяевами жизни".
Они построили здесь так называемую стабильность, но предпочитают иметь "запасные аэродромы" за пределами России, куда отправляют своих родных, где у них роскошная недвижимость, а в "слепых трастах" крутятся сотни миллиардов долларов. Они нам рассказывают про любовь к Родине, про патриотизм, а сами по большому счёту давно обитают за бугром.
Здесь, в России, у них "вахта", а там – настоящая жизнь. Они скупают дома и земельные участки в Испании, Черногории, Италии. Цена вопроса – десятки миллиардов долларов, которые выводятся из России. На этой деловой неделе стало известно, что чистый отток капитала частного сектора из России за восемь месяцев составил, по предварительным данным, более $ 51 млрд.
У многих "хозяев жизни" есть не только элитная недвижимость за границами России – они являются собственниками крупных иностранных активов. Казалось бы, если эти люди построили в нашей стране особый тип стабильности, зачем им "запасные аэродромы"? Ответ, думаю, очевиден! Они хорошо понимают, что выстроенная ими система стоит на "глиняных ногах", но преследуют свои корыстные интересы.
За последние 30 лет наша элита вконец развратилась. Она вещает нам с голубых экранов одно, но в своих решениях и действиях преследует иные интересы. При этом попытки произвести национализацию "слуг народа" снова и снова терпят фиаско. Принимается ультралиберальное, например валютное, законодательство, которое превращает Россию в проходной двор.
Элита для себя любимой решила оставить возможность иметь "запасные аэродромы" за пределами той стабильности, которую она построила в России. Им будет куда свалить. Честно скажу, очень обидно за нашу с вами Родину, за наш народ, у которого такая позорная элита. Думаю, рано или поздно в этом беспределе всё-таки будет поставлена точка. Вот только когда?
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