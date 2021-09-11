Пронько: "Российская элита вконец развратилась"

Сколько было разговоров о необходимости национализации российской элиты! Дескать, пора ей запретить иметь "запасные аэродромы" – иностранное гражданство, виды на жительство, недвижимость за границей... Однако, как только дело доходит до конкретных решений, до ужесточения, включаются "невидимые" тормоза и блокируются любые попытки национализировать нынешнюю элиту России. Подобная бесхребетность ведёт к наглому и безнаказанному поведению тех, кто считает себя "хозяевами жизни".

Они построили здесь так называемую стабильность, но предпочитают иметь "запасные аэродромы" за пределами России, куда отправляют своих родных, где у них роскошная недвижимость, а в "слепых трастах" крутятся сотни миллиардов долларов. Они нам рассказывают про любовь к Родине, про патриотизм, а сами по большому счёту давно обитают за бугром.

Здесь, в России, у них "вахта", а там – настоящая жизнь. Они скупают дома и земельные участки в Испании, Черногории, Италии. Цена вопроса – десятки миллиардов долларов, которые выводятся из России. На этой деловой неделе стало известно, что чистый отток капитала частного сектора из России за восемь месяцев составил, по предварительным данным, более $ 51 млрд.

К сожалению, наша офшорная аристократия, которая выдаёт себя за патриотов, занималась вот этими вещами всегда. У нашей так называемой элиты есть единственный бог – это деньги, единственное место, где они его хранят, – это на Западе. И в этом отношении они всегда будут выводить туда деньги вне зависимости от либерализации всякого законодательства, – подчеркнул политолог Георгий Фёдоров. – Потому что, видимо, в какие-то времена у нас установились такие правила игры… Это беда нашей страны. Потому что те люди, которые не видят своего будущего в нашей стране, они, конечно, обрекают нашу страну на нищенское существование, на это состояние в экономике, в социальной сфере, в котором мы сейчас находимся.

У многих "хозяев жизни" есть не только элитная недвижимость за границами России – они являются собственниками крупных иностранных активов. Казалось бы, если эти люди построили в нашей стране особый тип стабильности, зачем им "запасные аэродромы"? Ответ, думаю, очевиден! Они хорошо понимают, что выстроенная ими система стоит на "глиняных ногах", но преследуют свои корыстные интересы.

Капитал бежит из страны. Это говорит о том, что выводятся прибыли: частник выводит прибыли, не хочет вкладывать в отечественную экономику. И вот в связи с этими вещами в том числе возрастает и отток капитала. Что касается законодательства, касающегося валютного и финансового рынка, то в России позволяют вполне спокойно убегать капиталу, – добавил доктор экономических наук Олег Сухарев. – Многочисленные предложения экономистов, начиная от Сергея Глазьева и кончая вашим покорным слугой, ужесточить это законодательство, эти меры, эти предложения оказываются бездейственными. По существу, политика как проводилась, так и проводится в пользу валютно-финансовых спекулянтов и в пользу того, чтобы капитал из России утекал.

За последние 30 лет наша элита вконец развратилась. Она вещает нам с голубых экранов одно, но в своих решениях и действиях преследует иные интересы. При этом попытки произвести национализацию "слуг народа" снова и снова терпят фиаско. Принимается ультралиберальное, например валютное, законодательство, которое превращает Россию в проходной двор.

Понятно, что вывод капитала связан, во-первых, с очень либеральной кредитно-денежной политикой. К сожалению, до сих пор финансовым учреждениям выгоднее зарабатывать на спекуляциях, чем на инвестициях внутри страны, – пояснил экономист Александр Дудчак. – И получается, ну, при либеральной политике, при том, что рубль никак не станет инвестиционной валютой, есть и соблазн, и возможность для вывода капитала за рубеж. Увеличение его объёмов, можно сказать, связано с тем, что, действительно, цены на энергоносители на внешнем рынке выросли, деловая активность растёт. И получается, что в связи с определёнными факторами выводят деньги за рубеж – опять же с целью спекуляции.

Элита для себя любимой решила оставить возможность иметь "запасные аэродромы" за пределами той стабильности, которую она построила в России. Им будет куда свалить. Честно скажу, очень обидно за нашу с вами Родину, за наш народ, у которого такая позорная элита. Думаю, рано или поздно в этом беспределе всё-таки будет поставлена точка. Вот только когда?