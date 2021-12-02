Пронько: "Россия рискует, а лучшие люди бегут сломя голову"

За последние тридцать лет из России в иностранные юрисдикции было выведено более триллиона долларов. Каждый год жулики, воры и "законопослушные" офшорные дельцы выводят десятки, а порой и сотни миллиардов. Однако не только деньги, но и мозги сломя голову бегут из России. Причина – тотальное недофинансирование и фактическое разрушение фундаментальной науки в стране. Ставка на таких аферистов, как бывший "нанотехнолог" Анатолий Чубайс, полностью провалилась.

Нам каждый день рассказывают сказки про успехи и свершения. Однако, когда анализируешь конкретные цифры, факты, прогнозы, то получается далеко не радостная картина. Так, планируемый до конца этого десятилетия объём финансирования фундаментальных исследований в России не позволит нашему государству войти в группу наиболее конкурентоспособных стран мира.

К сожалению, сегодня фундаментальная наука находится под угрозой в результате реформирования РАН, постоянного недофинансирования, стремления оценить вклад фундаментальных исследований на основе наукометрических подходов, – отметила директор Института экономики РАН Елена Ленчук. – Это доля в расходах ВВП, а в 2030 году фактически эти цифры будут значительно меньше. Никто не думает, что при таком уровне финансирования фундаментальной науки мы разрушаем комплексность науки и не создаём базу для своей конкурентоспособности в перспективе. Между фундаментальными исследованиями и их использованием в производстве существует лаг в 7-10, а иногда и в 15 лет.

Отсутствие значимого финансирования имеет прямую корреляцию с отъездом из России учёных и специалистов высокой квалификации. Так, по данным Российской академии наук (РАН), этот отток за последнее десятилетие увеличился в 5 раз. Если сохранится такой тренд, Россия рискует оказаться на обочине глобального развития.

Есть разные расчёты экономических последствий утечки умов. Начиная от расходов на образование и заканчивая тем, сколько добавленной стоимости приходится на единицу образования. Но, в принципе, я могу точно сказать: оценки сильно различаются, но ущерб больше, чем от вывоза капитала, – сказал академик РАН Сергей Глазьев. – Вывоз капитала мы можем посчитать – это примерно 100 миллиардов долларов в год в среднем за эти 20 лет. И накопленным итогом порядка полутора триллионов долларов мы потеряли из-за нашего регулятора, Центрального банка. Который стимулирует спекуляции и вывоз капитала. Можете себе представить, что ущерб от утечки умов ещё больше.

Желание, простите, тупо копировать Запад, ставка на так называемые институты развития, мягко говоря, не оправдалась. Достаточно вспомнить про ситуацию вокруг Роснано, которая оказалась на грани дефолта. И только благодаря "системному либералу", а по совместительству министру финансов господину Антону Силуанову позорный конец финансовых афер "нанотехнолога" Чубайса удалось предотвратить. Этим жуликам были предоставлены сотни миллиардов рублей денег налогоплательщиков, но результат их деятельности в районе нуля.

"Не найдены у нас пути наращивания и финансирования институтами развития, за время их существования в 2006–2020 гг. было потрачено более 1 трлн рублей, и фактически результатов мы от этого не получили", – объяснила директор Института экономики РАН Елена Ленчук.

Очевидно, что любой человек, а уж тем более умный и успешный, пытается найти "гавань", где сможет реализовать свой потенциал. Однако, если ставка делается на добычу и торговлю сырьём, то ни о каком применении фундаментальных наук речь не идёт. Как известно, приоритеты расставляет государство. И, по всей видимости, нынче они не в пользу умных и образованных.

Наша страна, к сожалению, заняла позицию сырьевой базы в мировом сообществе. А чтобы качать сырьё, большого ума не надо. Поэтому люди, которые устремлены в передовые технологии, оказываются не очень-то нам нужными, – добавила завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ Елена Ведута. – Поэтому сказать, что недостаточно финансируют, я не могу. Нашу науку финансируют ровно настолько, насколько в ней сегодня нуждается наше государство. Государству сырьевому наука не нужна вообще, поэтому ежегодно сокращаются расходы и происходит деградация научного потенциала. А без науки будущего у страны не будет. И вот здесь возникает вопрос, а с чего начать, если на сегодня у нас развалилось практически всё производство, и мы являемся страной, зависящей от мировых цен на нефть. Как нам начинать развивать науку? На мой взгляд, прежде всего сегодня всё утыкается в развитие экономической науки.

Очень плохая тенденция наблюдается сейчас в нашей стране, где герои – это либо фрики, либо деятели "с голубого экрана", либо откровенные жулики и воры. Учёные и высокообразованные специалисты, если и востребованы, то там – за бугром.

"Мы проигрывать начинаем не в бакалавриате, не в магистратуре, а в аспирантуре. Если за границей скромной стипендии аспиранта хватает на создание скромной студенческой семьи, с тем чтобы человек мог сосредоточиться на занятиях наукой, то аспирантская стипендия позволяет разве что оплатить комнату в общежитии, – подчеркнул доцент РГПУ им. Герцена Сергей Рукшин. – Молодые люди должны думать о заработках, приработках, а это возраст создания семей. И поэтому те, кто хочет заниматься наукой, зачастую это лучшие наши люди, уезжают за границу. Не потому, что им не нравится страна, и не потому, что они не патриоты, а потому, что реализовать свой научный потенциал они могут, только занимаясь наукой и не думая о том, на какие деньги будут содержать себя и семью. Вот эти два недофинансирования и обрекают нас на то, что вскоре у нас не будет перспективных молодых кадров. И тогда уже никакое финансирование оборудования не поможет, потому что не будет людей, которые могут это оборудование эксплуатировать".

Что с того?

Да, наши школьники до сих пор побеждают в мировых олимпиадах, но, к сожалению, очень часто они выбирают не Россию как точку приложения своих знаний. Они выбирают те страны, где их ценят и готовы в них вкладывать инвестиции. Можно ли остановить отток мозгов из России? Конечно, можно, было бы желание.

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