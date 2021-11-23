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Пронько: "Провал ЦБ и Минфина признали на международном уровне"
23 ноября 2021, 10:10 • 238 • Политика
То, о чём мы говорили неоднократно в своих программах, стало реальностью. Российская пенсионная система, которая пережил как минимум пять разнообразных реформ, признана одной из самых худших и неэффективных в мире. Провал ЦБ и Минфина признали на международном уровне.
На мой взгляд, ежегодный доклад Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР), в котором анализируются пенсионные системы разных стран мира, стал самой настоящей позорной оплеухой для чиновников из ЦБ, Минфина, Минтруда и ПФР, которые отвечают и несут персональную ответственность за эту социальную сферу.
Реальная средняя доходность пенсионных накоплений граждан страны за минувший год оказалась равна практически нулю. С учётом инфляции инвестирование пенсионных денег в России принесло всего 0,2% годовых. Результат хуже в мире показали лишь 5 стран из 70, по которым был произведён предметный анализ – это Австралия, Таиланд, Чехия, Польша и Суринам.
Средняя доходность пенсий в странах ОЭСР оказалась выше российской в 16 раз! В Соединённых Штатах пенсионные фонды заработали для своих клиентов в среднем 6,7% годовых, в Швейцарии – 5,1%, в Германии – 3,2%. Соответственно в долларах и евро. Рубль же – это валюта, которая практически ежегодно искусственно девальвируется ЦБ и Минфином. Придумываются разные аферы, от пенсионных баллов до прямых нарушений в выплатах со стороны ПФР, но ничего не предпринимается для повышения защищённости пенсионных сбережений.
Аналитики подсчитали, что накопленным итогом за последние пять лет собранные с граждан России пенсионные взносы приносили всего 2% средней годовой реальной доходности. Это уровень одной из беднейших страны Европы – Албании. Но на содержание как государственного Пенсионного фонда, так и частных негосударственных фондов расходуются сотни миллиардов из денег клиентов. И кто за это понёс ответственность? К сожалению, никто.
Что с того?
Кстати, если сравнивать наши с вами отчисления в пенсионную систему, которые за нас перечисляют работодатели, то они выше, чем в среднем в странах ОЭСР. У нас – 22%, у них – 18%. Однако данный факт не компенсирует тех глупостей, которые принимаются в стране по системе пенсионного обеспечения.
На мой взгляд, пора оторвать чиновников, которые отвечают за это направление, от власти и отправить их в отставку. Нынешние и будущие пенсионеры от этого точно не проиграют.
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