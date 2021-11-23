Пронько: "Провал ЦБ и Минфина признали на международном уровне"

То, о чём мы говорили неоднократно в своих программах, стало реальностью. Российская пенсионная система, которая пережил как минимум пять разнообразных реформ, признана одной из самых худших и неэффективных в мире. Провал ЦБ и Минфина признали на международном уровне.

На мой взгляд, ежегодный доклад Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР), в котором анализируются пенсионные системы разных стран мира, стал самой настоящей позорной оплеухой для чиновников из ЦБ, Минфина, Минтруда и ПФР, которые отвечают и несут персональную ответственность за эту социальную сферу.

Реальная средняя доходность пенсионных накоплений граждан страны за минувший год оказалась равна практически нулю. С учётом инфляции инвестирование пенсионных денег в России принесло всего 0,2% годовых. Результат хуже в мире показали лишь 5 стран из 70, по которым был произведён предметный анализ – это Австралия, Таиланд, Чехия, Польша и Суринам.

У нас пенсионными накоплениями управляет ВЭБ. Как он это делал в прошлом году, все прекрасно знают. Доходность за первую половину этого года была в районе нуля, доходность за прошлый год примерно такая же. Это фактически единственная компания, которая не вкладывает пенсионные накопления в иностранные бумаги, она их вкладывает только, в основном, в ОФЗ, – подчеркнул в беседе с Царьградом эксперт академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. – ОФЗ за последние несколько месяцев очень сильно обесценились. Их доходность составляет от шести до, предположим, восьми процентов. Это ни в какое время в принципе не может отбить потребительскую инфляцию. Росстатовскую – да, вопросов нет, в 2018 и 2019 годах она её отбивала. Но и только.

Средняя доходность пенсий в странах ОЭСР оказалась выше российской в 16 раз! В Соединённых Штатах пенсионные фонды заработали для своих клиентов в среднем 6,7% годовых, в Швейцарии – 5,1%, в Германии – 3,2%. Соответственно в долларах и евро. Рубль же – это валюта, которая практически ежегодно искусственно девальвируется ЦБ и Минфином. Придумываются разные аферы, от пенсионных баллов до прямых нарушений в выплатах со стороны ПФР, но ничего не предпринимается для повышения защищённости пенсионных сбережений.

Если взять и посчитать те деньги, которые должны были накопиться в Пенсионном фонде за хотя бы время перестройки, то окажется, что у нас вполне достаточно средств для достойных пенсий пенсионерам без всяких электронных баллов, – подчеркнул член Совета по финансово-промышленной политике ТПП России Дмитрий Любомудров. – Вместо этого мы видим, что чиновники Пенсионного фонда постоянно жалуются, что денег им не хватает. Мне кажется, там давно пора провести ревизию с привлечением Следственного комитета и, возможно, ФСБ, потому что наверняка вскроются злоупотребления похуже, чем полковника Черкалина или Захарченко. Это во-первых. Во-вторых, система абсолютно непрозрачная, что провоцирует коррупцию, злоупотребления. Нам нужна система абсолютно прозрачная, как собственный счёт в банке. То есть, если работодатель или я сам перечисляю какие-то деньги на будущую пенсию, то я их должен видеть немедленно.

Аналитики подсчитали, что накопленным итогом за последние пять лет собранные с граждан России пенсионные взносы приносили всего 2% средней годовой реальной доходности. Это уровень одной из беднейших страны Европы – Албании. Но на содержание как государственного Пенсионного фонда, так и частных негосударственных фондов расходуются сотни миллиардов из денег клиентов. И кто за это понёс ответственность? К сожалению, никто.

Я не знаю, как они убеждают руководство, что их методы эффективные. Наверное, находят какие-то способы объяснить свои действия, представить их эффективными, – подчеркнул экономист Александр Дудчак. – Но огорчает то, что действия Центрального банка не достигают декларируемой им цели, это, по-моему, очевидно – борьба с инфляцией, таргетирование инфляции вместо таргетирования уровня жизни теми методами, которые предлагает и использует Центральный банк, они, наоборот, приводят к усилению инфляции. Экономика стагнирует из-за того, что нет внутренних инвестиций. Мы продолжаем одалживать за рубежом, когда своих ресурсов достаточно. Мы, получается, направляем огромные средства в фонд национального благосостояния, который формируется из иностранной валюты, которая обесценивается.

Что с того?

Кстати, если сравнивать наши с вами отчисления в пенсионную систему, которые за нас перечисляют работодатели, то они выше, чем в среднем в странах ОЭСР. У нас – 22%, у них – 18%. Однако данный факт не компенсирует тех глупостей, которые принимаются в стране по системе пенсионного обеспечения.

На мой взгляд, пора оторвать чиновников, которые отвечают за это направление, от власти и отправить их в отставку. Нынешние и будущие пенсионеры от этого точно не проиграют.

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