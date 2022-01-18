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Пронько: "Позорные решения привели к бегству из России"
18 января 2022, 08:10 • 120 • Политика
Сегодня изучал два доклада, суть которых показывает, что в нашей стране наблюдается одно из самых позорных явлений – из России идёт массовый отток молодых учёных. Ежегодно строить карьеру за рубежом уезжают до 80% перспективных специалистов. По степени ущерба, на мой взгляд, "умная" эмиграция стоит в одном ряду с демографией и преждевременной смертностью, которая сейчас наблюдается в стране и которая будет иметь далеко идущие последствия.
Негативные процессы набирают обороты на фоне глобальной борьбы за таланты, когда молодым и перспективным создаётся режим максимального благоприятствования – от предоставления ВНЖ до зарплат, которые в три-четыре раза больше, чем в России. Основные направления "умной" эмиграции – США, Китай, Германия.
Из России ежегодно выезжают за границу до 10 тысяч учёных для постоянной работы. Покидают страну порядка 60–75% перспективных учёных. В естественных и технических науках эта доля ещё выше - до 80%.
Опрос BCG показал, что за рубежом хотят работать 50% русских учёных. Почти две трети потенциальных эмигрантов (65%) – это "цифровые таланты", например, специалисты в области искусственного интеллекта. Молодые хотят творить, менять мир, реализовывать свои амбициозные планы.
"Из моих наблюдений, действительно, есть ряд учёных, которые уезжают из России за границу, в Европу. Например, очень многие едут в Германию или в Америку. В США немного попроще реализоваться как учёным. А вот в Европе учёные из России, как правило, не слишком успешно продвигаются по карьерной лестнице. Потому что есть определённые ограничения, связанные с тем, что они из России, – пояснила директор Гимназии Святителя Василия Великого Елена Хавченко. – Есть ещё и второй вопрос, который стоило бы исследовать – по какой причине и в каком статусе уезжают наши учёные. Если они уезжают просто как эмигранты – это одно. А если они как учёные едут – это совсем другое. Поэтому процент уехавших людей, именно как учёных, нужно установить для того, чтобы делать такие заявления об утечке мозгов. Наконец, отмечу: недостаток финансирования тех или иных научных отраслей – это традиционная наша тема. Вполне возможно, что недостаток финансирования существует, скорее всего, это так".
Ранее в Российской академии наук (РАН) заявили, что Россия – единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд сокращается число учёных. Ключевые причины этого позора – недостаток финансирования, отсталая инфраструктура и "кадровый, интеллектуальный потенциал".
Что с того?
Необходимы конкретные дела, чтобы развернуть ситуацию в пользу молодых учёных и специалистов. Предполагается, что до 2024 года на гражданские научные исследования государством будет выделено более 1,6 трлн рублей. Сумма серьёзная, если, конечно, она дойдёт до адресата, а не будет распилена на этапах прохождения.
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