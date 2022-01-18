Пронько: "Позорные решения привели к бегству из России"

Сегодня изучал два доклада, суть которых показывает, что в нашей стране наблюдается одно из самых позорных явлений – из России идёт массовый отток молодых учёных. Ежегодно строить карьеру за рубежом уезжают до 80% перспективных специалистов. По степени ущерба, на мой взгляд, "умная" эмиграция стоит в одном ряду с демографией и преждевременной смертностью, которая сейчас наблюдается в стране и которая будет иметь далеко идущие последствия.

Негативные процессы набирают обороты на фоне глобальной борьбы за таланты, когда молодым и перспективным создаётся режим максимального благоприятствования – от предоставления ВНЖ до зарплат, которые в три-четыре раза больше, чем в России. Основные направления "умной" эмиграции – США, Китай, Германия.

Прежде всего необходимо понимать, что учёные могут применить себя там, где развивается производство, – объяснил происходящие процессы экономист Владимир Михайлов. – Если сегодня учёные не могут устроиться по своей специальности, они едут искать работу в те страны, где эта специальность есть. Там они и применяют свои знания. Допустим, у нас есть вуз, где учат модернизации, автоматизации процесса. Я задаю вопрос преподавателям: а скажите, где у нас идёт этот автоматизированный процесс-то? Вот вы выучили специалиста, но куда он пойдёт работать, если здесь нет таких профессий?

Из России ежегодно выезжают за границу до 10 тысяч учёных для постоянной работы. Покидают страну порядка 60–75% перспективных учёных. В естественных и технических науках эта доля ещё выше - до 80%.

Когда у крестьянина не хватает сена на зиму, он кормит ту лошадь, которая должна работать и пахать весной. В условиях ограничения средств важно вкладывать туда, куда нужно. К сожалению, печаль состоит в том, что кроме естественной убыли, возрастных учёных, у нас уезжает наиболее талантливая молодёжь, – подчеркнул в беседе с "Первым русским" профессор кафедры математического анализа РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Рукшин. – И при недостатке денег надо вкладывать их в лаборатории, зарплаты, оклады, рабочие места тех, кто является активными научными исследователями в активном возрасте. Оставлять на кафедрах на хороших зарплатах, может быть, в ущерб пожилым преподавателям и учёным, к которым отношусь и я, оставлять талантливую молодёжь. Это наши точки роста и это наши возможности развития. Поэтому в условиях недостатка средств надо ещё акцентировать внимание на их вложение в прорывные направления и в перспективных молодых учёных.

Опрос BCG показал, что за рубежом хотят работать 50% русских учёных. Почти две трети потенциальных эмигрантов (65%) – это "цифровые таланты", например, специалисты в области искусственного интеллекта. Молодые хотят творить, менять мир, реализовывать свои амбициозные планы.

"Из моих наблюдений, действительно, есть ряд учёных, которые уезжают из России за границу, в Европу. Например, очень многие едут в Германию или в Америку. В США немного попроще реализоваться как учёным. А вот в Европе учёные из России, как правило, не слишком успешно продвигаются по карьерной лестнице. Потому что есть определённые ограничения, связанные с тем, что они из России, – пояснила директор Гимназии Святителя Василия Великого Елена Хавченко. – Есть ещё и второй вопрос, который стоило бы исследовать – по какой причине и в каком статусе уезжают наши учёные. Если они уезжают просто как эмигранты – это одно. А если они как учёные едут – это совсем другое. Поэтому процент уехавших людей, именно как учёных, нужно установить для того, чтобы делать такие заявления об утечке мозгов. Наконец, отмечу: недостаток финансирования тех или иных научных отраслей – это традиционная наша тема. Вполне возможно, что недостаток финансирования существует, скорее всего, это так".

Ранее в Российской академии наук (РАН) заявили, что Россия – единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд сокращается число учёных. Ключевые причины этого позора – недостаток финансирования, отсталая инфраструктура и "кадровый, интеллектуальный потенциал".

Конечно, по сравнению с зарубежными коллегами российские фирмы всё равно получают значительно меньше. И если учёные имеют такую возможность, они, конечно, стараются уехать, – подтвердил политолог Александр Камкин. – Плюс, безусловно, во многих институтах устаревшие фонды в плане оборудования, в плане оснащения технического, это действительно большая проблема, особенно если брать технические институты. И конечно, перспективные учёные – те, кто видят себя в науке и кто хочет добиться каких-то реальных результатов, выберут лабораторию, оснащённую по последнему слову техники. Поэтому в целом в той или иной степени все три тезиса имеют место, может быть, не настолько драматично, как господин секретарь это характеризует, но если брать в целом ситуацию за последние тридцать лет с момента распада Советского Союза, то, конечно, отток мозгов, утечка мозгов носит структурный характер.

Что с того?

Необходимы конкретные дела, чтобы развернуть ситуацию в пользу молодых учёных и специалистов. Предполагается, что до 2024 года на гражданские научные исследования государством будет выделено более 1,6 трлн рублей. Сумма серьёзная, если, конечно, она дойдёт до адресата, а не будет распилена на этапах прохождения.

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