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Пронько: "Печально, но факт. Элита России – это позор России"
09 февраля 2022, 08:05 • 43 • Политика
Геополитическое обострение в отношениях России и Запада, на мой взгляд, может иметь глубокие положительные последствия для нашей с вами страны. Офшорным и государственным олигархам, которые превратили Россию в проект по личному обогащению, могут "наступить на хвост", что приведёт к существенной развилке – либо национализации элиты, либо к уголовным делам и массовым посадкам.
Если Запад выполнит свои угрозы в части российских толстосумов, которые за последние тридцать лет вывели из России за границу сотни миллиардов долларов, ситуация, действительно, изменится. Великобритания первой заявила, что жёстко "посадит на пятую точку" тех, кто скупал активы на Туманном Альбионе.
На этой деловой неделе стали известны имена первых российских олигархов, которые могут попасть под новые британские санкции. В частности, западная пресса называет имена Олега Дерипаски, Андрея Костина, Михаила Фридмана. По данным медиа, они обладают "роскошной недвижимостью в Лондоне".
Российские толстосумы, по всей видимости, устали от стабильности. Выводят деньги, покупают "золотые паспорта", получают ВНЖ за рубежом, а самое главное – не скрывают своего желания иметь "запасной аэродром Хитроу", но при этом продолжают тянуть жилы из России. Публично, конечно, об этом помалкивают, но в реальных действиях алгоритм их поведения чётко структурирован – урвали, вывели, захеджировали в иностранной юрисдикции. Они не желают раскрывать свои активы, которыми в реальности владеют. В реальности они боятся России и её народа.
Что с того?
Известно, что российские олигархи предпочитают держать деньги на счетах и депозитах в Швейцарии, Великобритании и на Кипре. При этом отмечу, Берн и Никосия обмениваются финансовой информацией с Москвой, а вот Лондон предпочитает информацию не раскрывать.
Самые популярные страны для смены налогового резидентства по покупке паспортов – Кипр, Мальта и Великобритания. Ничего личного, просто так проще дербанить Россию, а если в ней что-то приключится, можно будет спокойно из неё свалить. Печально, но факт: элита России – это позор России, о котором хорошо осведомлены на Западе. На мой взгляд, у нас, как у государства, нет другого выхода – либо национализация элиты, либо уголовные дела и массовые посадки.
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