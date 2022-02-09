Пронько: "Печально, но факт. Элита России – это позор России"

Геополитическое обострение в отношениях России и Запада, на мой взгляд, может иметь глубокие положительные последствия для нашей с вами страны. Офшорным и государственным олигархам, которые превратили Россию в проект по личному обогащению, могут "наступить на хвост", что приведёт к существенной развилке – либо национализации элиты, либо к уголовным делам и массовым посадкам.

Если Запад выполнит свои угрозы в части российских толстосумов, которые за последние тридцать лет вывели из России за границу сотни миллиардов долларов, ситуация, действительно, изменится. Великобритания первой заявила, что жёстко "посадит на пятую точку" тех, кто скупал активы на Туманном Альбионе.

С точки зрения, так сказать, нашего внутреннего обывателя, есть некий совокупный Запад и есть некая Россия, и олигархи – это те люди, которых поставил здесь Запад, и поэтому он их должен защищать. В реальности на Западе существуют очень мощные группы, которые между собой воюют. Типичный пример – это Трамп и Байден, – объяснил Царьграду экономист Михаил Хазин. – Байден – это примерно те же самые люди, которые в 90-е годы делали у нас приватизацию, разрушали и так далее. Это Байден. А Трамп – это альтернативная группа. С точки зрения Трампа, Чубайс и компания, и олигархи 90-х – это такие же его враги, как либеральное "глубинное государство". Аналогичная ситуация произошла в Лондоне.

На этой деловой неделе стали известны имена первых российских олигархов, которые могут попасть под новые британские санкции. В частности, западная пресса называет имена Олега Дерипаски, Андрея Костина, Михаила Фридмана. По данным медиа, они обладают "роскошной недвижимостью в Лондоне".

Большинство, честно сказать, капиталов российских в Лондоне, это то, что здесь частично заработано, а большей частью украдено и вывезено в Лондон, туда, под защиту британской юрисдикции. Но это не к этим олигархам относится. Они на самом верху и свои бизнес-планы согласовывают с соответствующими государственными структурами России, – заявил политолог Сергей Марков. – Практически уверен в этом – в том, что они не прячут украденное, а вывозят официально в координации с государственной политикой. У них есть при этом свои личные затраты, условно говоря, квартиры, дворцы, может быть, то, что им разрешается, абстрактно говоря.

Российские толстосумы, по всей видимости, устали от стабильности. Выводят деньги, покупают "золотые паспорта", получают ВНЖ за рубежом, а самое главное – не скрывают своего желания иметь "запасной аэродром Хитроу", но при этом продолжают тянуть жилы из России. Публично, конечно, об этом помалкивают, но в реальных действиях алгоритм их поведения чётко структурирован – урвали, вывели, захеджировали в иностранной юрисдикции. Они не желают раскрывать свои активы, которыми в реальности владеют. В реальности они боятся России и её народа.

Как это повлияет на менталитет этих людей? Да никак не повлияет, абсолютно, потому что своей страны и своего народа они боятся больше, чем англичан. Так что просто для них Британия будет закрыта, но суть их деятельности по выводу капитала не изменится, ну, может быть, для других, которые разбогатеют в будущем, которые сейчас наблюдают в начале своей карьеры за происходящим, это будет хорошим уроком, – отметил финансовый аналитик Дмитрий Голубовский. – Вообще говоря, не стоит надеяться на то, что какая-то страна в мире может быть безопасной гаванью для ваших денег. Кроме вашей Родины, если вам здесь нечего бояться, если вы здесь не украли, а честно заработали. Но об этих людях, видимо, такого сказать нельзя, я имею в виду тех, кто сейчас подпал под угрозу ареста имущества. Я думаю, что их имущество там отберут.

Что с того?

Известно, что российские олигархи предпочитают держать деньги на счетах и депозитах в Швейцарии, Великобритании и на Кипре. При этом отмечу, Берн и Никосия обмениваются финансовой информацией с Москвой, а вот Лондон предпочитает информацию не раскрывать.

Самые популярные страны для смены налогового резидентства по покупке паспортов – Кипр, Мальта и Великобритания. Ничего личного, просто так проще дербанить Россию, а если в ней что-то приключится, можно будет спокойно из неё свалить. Печально, но факт: элита России – это позор России, о котором хорошо осведомлены на Западе. На мой взгляд, у нас, как у государства, нет другого выхода – либо национализация элиты, либо уголовные дела и массовые посадки.

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