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Пронько: "Ответочка ЦБ – русские заплатят за рост цен в Европе"
13 октября 2021, 08:10 • 98 • Политика
Семь лет подряд доходы семей в России падали. Казалось бы, резкий взлёт цен на газ и нефть за пределами страны должен привести к тому, что у государства будет больше денег, а значит, и граждане начнут потихоньку вылезать из трясины нищеты. Не тут-то было: в российском ЦБ нас всех в очередной раз порадовали, что за вертикальный взлёт цен на газ в Европе заплатим мы с вами.
Да, цены на углеводороды за пределами России выросли кратно. Европу "медным тазом" накрыл самый настоящий энергетический кризис. Можно было бы порадоваться, но тут прилетела "ответочка" с Неглинной, где, как известно, сидит аппарат всемогущего российского ЦБ. Там сообщили, что рост цен на энергоносители в европейских странах может вызвать "импортируемую инфляцию", которую из своих кошельков оплатят бизнес и граждане в России.
– сказал замглавы ЦБ России Алексей Заботкин.
Вот оно что, а где хвалёная макроэкономическая стабильность, о которой нам ранее неоднократно рассказывал министр финансов Антон Силуанов с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной? Где их хвалёный таргет инфляции? И самое главное – где результаты так называемого импортозамещения? Или ЦБ таким образом пытается прикрыть свою "пятую точку"?
Согласен, слова одного из руководителей Банка России, – это самая настоящая отмазка. Особенно, когда становятся известны контрольные цифры зависимости России от зарубежных поставок.
– приводит конкретный пример экономист Юрий Крупнов.
Дедолларизация, как и импортозамещение, модернизация и другие масштабные прожекты наших "слуг народа" оказались, простите, пустым трёпом. Команда Набиуллиной готова винить в своих провалах кого угодно, но не себя. При этом всем очевидно, что именно денежно-кредитная политика ЦБ привела к тем провалам, в том числе по импортозамещению, которые мы сейчас наблюдаем в отечественной экономике.
Что с того?
Да, в Европе произошёл резкий рост цен на газ и электричество. Промышленные предприятия повысили отпускные цены на свои товары более чем на 9%, побив рекорд 1982 года. Однако, простите, чем ответит российский ЦБ, Минфин, Минэкономразвития на эти события? Правильно, переложит свою ответственность в наши кошельки. Дескать, это не их вина, что в России всё дорожает, – это вина пресловутого Запада.
Смешно? Нет, обидно за страну и нашу экономику, которой управляют такие умники, как Силуанов, Решетников, Набиуллина, Чубайс, Кудрин и т.д. Их концепции обанкротились. Пора на выход, господа-банкроты!
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