Пронько: "Ответочка ЦБ – русские заплатят за рост цен в Европе"

Семь лет подряд доходы семей в России падали. Казалось бы, резкий взлёт цен на газ и нефть за пределами страны должен привести к тому, что у государства будет больше денег, а значит, и граждане начнут потихоньку вылезать из трясины нищеты. Не тут-то было: в российском ЦБ нас всех в очередной раз порадовали, что за вертикальный взлёт цен на газ в Европе заплатим мы с вами.

Да, цены на углеводороды за пределами России выросли кратно. Европу "медным тазом" накрыл самый настоящий энергетический кризис. Можно было бы порадоваться, но тут прилетела "ответочка" с Неглинной, где, как известно, сидит аппарат всемогущего российского ЦБ. Там сообщили, что рост цен на энергоносители в европейских странах может вызвать "импортируемую инфляцию", которую из своих кошельков оплатят бизнес и граждане в России.

Даже если это разовое явление, всё равно тот масштаб, который происходит, скажется на стоимости товаров и услуг, производимых в этих странах,

– сказал замглавы ЦБ России Алексей Заботкин.

Вот оно что, а где хвалёная макроэкономическая стабильность, о которой нам ранее неоднократно рассказывал министр финансов Антон Силуанов с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной? Где их хвалёный таргет инфляции? И самое главное – где результаты так называемого импортозамещения? Или ЦБ таким образом пытается прикрыть свою "пятую точку"?

По факту это перестраховка. Так как Центральному банку не удаётся удержать инфляцию на заявленном уровне в 4%, возникает вопрос, а почему они не могут. Куда смотрел тот самый ЦБ, когда выбирал перечень инструментов для борьбы с инфляцией, – отметил в беседе с "Первым русским" директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. – Почему эти инструменты не работают и у них ничего не получается? Поэтому Центральный банк занимается сегодня тем, говоря народным языком, что ищет отмазки для того, чтобы потом собрать их в кучку и предъявить руководящим товарищам в нашей стране, объясняя почему не справились с инфляцией. Потому что цены на газ поднялись, а из-за этого разогнались цены на промышленные блага, покупаемые в Европе и так далее. Понятное дело, что это, по большому счёту, к делу отношения не имеет. Потому что те блага, которые мы покупаем за границей, это прежде всего машиностроительная продукция, различного рода товары потребления. Доля энергии, в том числе газа, в этих товарах крайне невелика.

Согласен, слова одного из руководителей Банка России, – это самая настоящая отмазка. Особенно, когда становятся известны контрольные цифры зависимости России от зарубежных поставок.

Кто против импортозамещения? Я читаю про селекционно-импортное замещение в России по свёкле: в ближайшие 54 года до 5% всего материала будет отечественным. Было на 100% иностранным, а станет 5%. Это прорыв, космос?! Дорога на кладбище для страны. Все всё делают правильно, а в целом страна деградирует,

– приводит конкретный пример экономист Юрий Крупнов.

Дедолларизация, как и импортозамещение, модернизация и другие масштабные прожекты наших "слуг народа" оказались, простите, пустым трёпом. Команда Набиуллиной готова винить в своих провалах кого угодно, но не себя. При этом всем очевидно, что именно денежно-кредитная политика ЦБ привела к тем провалам, в том числе по импортозамещению, которые мы сейчас наблюдаем в отечественной экономике.

Я думаю, что в данной ситуации Центральный банк, действительно, страхуется. Поскольку он отвечает за таргетирование инфляции. А где же импортозамещение? Здесь на самом деле есть достаточно простой ответ. Для того чтобы импортозамещение произошло, необходимо, чтобы предприятия – в первую очередь малый, средний бизнес – имели достаточно простой, понятный и эффективный доступ к дешёвым ресурсам. Чтобы были созданы условия для продвижения товара на рынке, – сказал ответственный секретарь Российского союза промышленников и предпринимателей Максим Довгялло. – Чтобы не только крупные сети, которые фактически сегодня занимаются диктатом ценовой политики, диктатом условий поставки, работали с ними. Но чтобы были установлены правила игры, позволяющие малым и средним предприятиям эффективно работать. К сожалению, ни одного из этих направлений, которое позволило бы сделать импортозамещение в сфере потребительских товаров эффективным, мы не наблюдаем. Ставки по кредитам в три-четыре раза выше, чем в той же самой Европе.

Что с того?

Да, в Европе произошёл резкий рост цен на газ и электричество. Промышленные предприятия повысили отпускные цены на свои товары более чем на 9%, побив рекорд 1982 года. Однако, простите, чем ответит российский ЦБ, Минфин, Минэкономразвития на эти события? Правильно, переложит свою ответственность в наши кошельки. Дескать, это не их вина, что в России всё дорожает, – это вина пресловутого Запада.

Смешно? Нет, обидно за страну и нашу экономику, которой управляют такие умники, как Силуанов, Решетников, Набиуллина, Чубайс, Кудрин и т.д. Их концепции обанкротились. Пора на выход, господа-банкроты!