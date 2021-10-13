Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История ...
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум...
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зр...
Главная / Политика

Пронько: "Ответочка ЦБ – русские заплатят за рост цен в Европе"

13 октября 2021, 08:10  •  98 • Политика
Семь лет подряд доходы семей в России падали. Казалось бы, резкий взлёт цен на газ и нефть за пределами страны должен привести к тому, что у государства будет больше денег, а значит, и граждане начнут потихоньку вылезать из трясины нищеты. Не тут-то было: в российском ЦБ нас всех в очередной раз порадовали, что за вертикальный взлёт цен на газ в Европе заплатим мы с вами.
Да, цены на углеводороды за пределами России выросли кратно. Европу "медным тазом" накрыл самый настоящий энергетический кризис. Можно было бы порадоваться, но тут прилетела "ответочка" с Неглинной, где, как известно, сидит аппарат всемогущего российского ЦБ. Там сообщили, что рост цен на энергоносители в европейских странах может вызвать "импортируемую инфляцию", которую из своих кошельков оплатят бизнес и граждане в России.
Даже если это разовое явление, всё равно тот масштаб, который происходит, скажется на стоимости товаров и услуг, производимых в этих странах,
– сказал замглавы ЦБ России Алексей Заботкин.
Вот оно что, а где хвалёная макроэкономическая стабильность, о которой нам ранее неоднократно рассказывал министр финансов Антон Силуанов с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной? Где их хвалёный таргет инфляции? И самое главное – где результаты так называемого импортозамещения? Или ЦБ таким образом пытается прикрыть свою "пятую точку"?
По факту это перестраховка. Так как Центральному банку не удаётся удержать инфляцию на заявленном уровне в 4%, возникает вопрос, а почему они не могут. Куда смотрел тот самый ЦБ, когда выбирал перечень инструментов для борьбы с инфляцией, – отметил в беседе с "Первым русским" директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. – Почему эти инструменты не работают и у них ничего не получается? Поэтому Центральный банк занимается сегодня тем, говоря народным языком, что ищет отмазки для того, чтобы потом собрать их в кучку и предъявить руководящим товарищам в нашей стране, объясняя почему не справились с инфляцией. Потому что цены на газ поднялись, а из-за этого разогнались цены на промышленные блага, покупаемые в Европе и так далее. Понятное дело, что это, по большому счёту, к делу отношения не имеет. Потому что те блага, которые мы покупаем за границей, это прежде всего машиностроительная продукция, различного рода товары потребления. Доля энергии, в том числе газа, в этих товарах крайне невелика.
Согласен, слова одного из руководителей Банка России, – это самая настоящая отмазка. Особенно, когда становятся известны контрольные цифры зависимости России от зарубежных поставок.
Кто против импортозамещения? Я читаю про селекционно-импортное замещение в России по свёкле: в ближайшие 54 года до 5% всего материала будет отечественным. Было на 100% иностранным, а станет 5%. Это прорыв, космос?! Дорога на кладбище для страны. Все всё делают правильно, а в целом страна деградирует,
– приводит конкретный пример экономист Юрий Крупнов.
Дедолларизация, как и импортозамещение, модернизация и другие масштабные прожекты наших "слуг народа" оказались, простите, пустым трёпом. Команда Набиуллиной готова винить в своих провалах кого угодно, но не себя. При этом всем очевидно, что именно денежно-кредитная политика ЦБ привела к тем провалам, в том числе по импортозамещению, которые мы сейчас наблюдаем в отечественной экономике.
Я думаю, что в данной ситуации Центральный банк, действительно, страхуется. Поскольку он отвечает за таргетирование инфляции. А где же импортозамещение? Здесь на самом деле есть достаточно простой ответ. Для того чтобы импортозамещение произошло, необходимо, чтобы предприятия – в первую очередь малый, средний бизнес – имели достаточно простой, понятный и эффективный доступ к дешёвым ресурсам. Чтобы были созданы условия для продвижения товара на рынке, – сказал ответственный секретарь Российского союза промышленников и предпринимателей Максим Довгялло. – Чтобы не только крупные сети, которые фактически сегодня занимаются диктатом ценовой политики, диктатом условий поставки, работали с ними. Но чтобы были установлены правила игры, позволяющие малым и средним предприятиям эффективно работать. К сожалению, ни одного из этих направлений, которое позволило бы сделать импортозамещение в сфере потребительских товаров эффективным, мы не наблюдаем. Ставки по кредитам в три-четыре раза выше, чем в той же самой Европе.

Что с того?

Да, в Европе произошёл резкий рост цен на газ и электричество. Промышленные предприятия повысили отпускные цены на свои товары более чем на 9%, побив рекорд 1982 года. Однако, простите, чем ответит российский ЦБ, Минфин, Минэкономразвития на эти события? Правильно, переложит свою ответственность в наши кошельки. Дескать, это не их вина, что в России всё дорожает, – это вина пресловутого Запада.
Смешно? Нет, обидно за страну и нашу экономику, которой управляют такие умники, как Силуанов, Решетников, Набиуллина, Чубайс, Кудрин и т.д. Их концепции обанкротились. Пора на выход, господа-банкроты!
Программа "Сухой остаток" на "Первом русском" выходит каждый будний день в 19:00. Не пропустите!

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





98
Источник
Похожие новости
13 октября 2021, 00:35
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
13 октября 2021, 00:35
"Половина армии сразу перейдёт к России": Болгарские читатели о "победном" плане Украины
13 октября 2021, 06:25
Госдеп попытался прогнуть под себя русских дипломатов. Но просчитался
13 октября 2021, 02:20
"США хотят действовать Китаю на нервы": Война может начаться с Тайваня
13 октября 2021, 00:35
Ставка на новичка? От Госдумы ждут "интересных" метаморфоз
13 октября 2021, 06:25
Лондонские крысоловы. Запад выращивает в России "молодых лидеров"
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 октября 2021, 00:35
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
13 октября 2021, 00:35
"Половина армии сразу перейдёт к России": Болгарские читатели о "побед...
13 октября 2021, 06:25
Госдеп попытался прогнуть под себя русских дипломатов. Но просчитался
13 октября 2021, 01:40
«Малошумность, многофункциональность, высокая автономность»: как подводная лодка «Маг...
13 октября 2021, 00:30
«Только в не терпящих отлагательства случаях»: в России предложили ввести внесудебную...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 октября 2021, 01:00
В Литве придумали, как решить газовую проблему за счёт Украины
11 октября 2021, 01:20
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум Тайваням сразу"
09 октября 2021, 20:45
Украина и Турция готовят "удар по Путину": Кулеба заявил о "лучшем ответе России"
08 октября 2021, 16:10
Кто подбил американскую подлодку? Инцидент в Южно-Китайском море напомнил о русском "Курске"
12 октября 2021, 07:40
Киев сменил тактику на Донбассе, применив высокоточное оружие
06 октября 2021, 12:50
Требование главы "Нафтогаза" в отношении России вызвало хохот на страницах Daily Express: "Идиот!"
11 октября 2021, 08:55
"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зрелище не для слабонервных"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.