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Пронько: "Ошибка привела к краху, старики остались крайними"
05 октября 2021, 08:15 • 126 • Политика
Часто российские чиновники совершают ошибки из-за своего пофигизма или лени. Другой вариант – циничное заблуждение, которое основано на тезисе, что счастье всенародное возможно только за счёт этого самого народа. Последний вариант, на мой взгляд, и был в основе так называемой пенсионной реформы. Сегодня стали известны её предварительные итоги – количество пенсионеров в России резко сокращается. Минфин в своих документах не скрывает, что данный процесс приобретает необратимый характер.
Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) общая численность получателей пособия по старости в стране по итогам этого года уменьшится на 398 тысяч человек, в 2022-м – ещё на 326 тысяч. При этом пенсионеров – получателей страховой пенсии по старости на конец 2023-го станет меньше почти на один миллион.
Однако резкое сокращение пенсионеров не приведёт к повышению уровня жизни среди стариков в России. Так, средняя страховая пенсия в следующем году составит 17 тыс. 115 рублей и вырастет всего лишь на 819 рублей, или на 5%, что значительно меньше тех уровней инфляции, которую мы с вами наблюдаем в повседневной жизни. Иными словами, в реальном выражении "пособия по старости" сократятся, а не увеличатся. Ненамного лучше обстоят дела с индексацией социальных пенсий. Согласно проектировкам, она составит 7,1%, или 715 рублей. Однако конечный размер выплаты – 10 тыс. 791 рубль – будет всего на 5% выше прожиточного минимума пенсионера.
Если же проанализировать проектировки Минэкономразвития на ближайшие три года, то картина будет совсем мрачная. Если в 2020-м в России было 36,8 миллиона граждан "старше трудоспособного возраста", то в этом их число уменьшится до 36,1 миллиона и продолжит сокращаться ежегодно со скоростью 500–600 тысяч человек. К концу следующего года пенсионеров будет 35,5 млн, к концу 2023-го – 34,9 млн, к концу 2024-го – 34,4 млн.
Что с того?
Непродуманная пенсионная реформа, которую инициировало предыдущее правительство, продолжает обнажать циничную суть происходящего в нашей стране. Ошибка привела к краху, а старики остались крайними. Пора с этим "завязывать"! Пора прекратить манипулировать нашими стариками. Россия, между прочим, всё ещё социальное государство, хорошо бы чиновникам об этом не забывать.
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