Пронько: "Ошибка привела к краху, старики остались крайними"

Часто российские чиновники совершают ошибки из-за своего пофигизма или лени. Другой вариант – циничное заблуждение, которое основано на тезисе, что счастье всенародное возможно только за счёт этого самого народа. Последний вариант, на мой взгляд, и был в основе так называемой пенсионной реформы. Сегодня стали известны её предварительные итоги – количество пенсионеров в России резко сокращается. Минфин в своих документах не скрывает, что данный процесс приобретает необратимый характер.

Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) общая численность получателей пособия по старости в стране по итогам этого года уменьшится на 398 тысяч человек, в 2022-м – ещё на 326 тысяч. При этом пенсионеров – получателей страховой пенсии по старости на конец 2023-го станет меньше почти на один миллион.

Во-первых, те цифры, которые мы видим, это не экономика. Это политика в чистом виде. Пенсионеров меньше не потому, что, так скажем, у нас люди не хотят идти на пенсию. А просто эта пенсионная реформа плюс, так скажем, "естественная" убыль приводят к тому, что у нас просто меньше становится пенсионеров. И видно по этим цифрам, что это политическое решение государства, для того чтобы сбрасывать с себя окончательно социальные обязательства. То есть повышение пенсионного возраста не сработало. Мы, по сути, видим, что эти цифры даже не могут покрыть индексацию пенсий. И, соответственно, то, что Максима Топилина сделали председателем комиссии Госдумы по именно этим вопросам, говорит о том, что государство на законодательном уровне готовит ещё одну пенсионную реформу, – считает политолог Георгий Фёдоров.

Однако резкое сокращение пенсионеров не приведёт к повышению уровня жизни среди стариков в России. Так, средняя страховая пенсия в следующем году составит 17 тыс. 115 рублей и вырастет всего лишь на 819 рублей, или на 5%, что значительно меньше тех уровней инфляции, которую мы с вами наблюдаем в повседневной жизни. Иными словами, в реальном выражении "пособия по старости" сократятся, а не увеличатся. Ненамного лучше обстоят дела с индексацией социальных пенсий. Согласно проектировкам, она составит 7,1%, или 715 рублей. Однако конечный размер выплаты – 10 тыс. 791 рубль – будет всего на 5% выше прожиточного минимума пенсионера.

Несмотря на сокращение количества пенсионеров, бюджет Пенсионного фонда остаётся крайне дефицитным. Причём этот дефицит существенно вырос за последнее время. Потому что, скажем, за 2020 год число плательщиков взносов в Пенсионный фонд сократилось на 4,5 миллиона человек. Отсюда и проблемы, связанные с тем, что Пенсионный фонд, хотя его дефицит бюджета по-прежнему покрывается из федерального бюджета, не оказывает большей поддержки пенсионерам, – отметил экономист Андрей Колганов. – Это уже вопрос приоритетов государственной политики. На что будут направляться средства. Значительная часть средств Пенсионного фонда в 2020 году и в начале 2021-го расходовалась не на собственно выплату пенсий, а, скажем, на выплату пособий малоимущим семьям с детьми. Получается, в общем, нечто похожее на Тришкин кафтан: если удаётся поставить заплату в одном месте, то на другое место уже заплату поставить не удаётся.

Если же проанализировать проектировки Минэкономразвития на ближайшие три года, то картина будет совсем мрачная. Если в 2020-м в России было 36,8 миллиона граждан "старше трудоспособного возраста", то в этом их число уменьшится до 36,1 миллиона и продолжит сокращаться ежегодно со скоростью 500–600 тысяч человек. К концу следующего года пенсионеров будет 35,5 млн, к концу 2023-го – 34,9 млн, к концу 2024-го – 34,4 млн.

Проблема заключается в том, что эту задачу, задачу формирования нормального Пенсионного фонда, надо было начинать сразу по завершении этого дефолта 1998-го, то есть, условно, с нулевых. И сейчас бы за эти двадцать лет мы смогли бы сформировать новую, совершенно нормальную, как принято во всём мире, пенсионную систему, – считает глава Совета ТПП России по финансово-промышленной политике Владимир Гамза. – Для этого надо было тогда разделить на две части обязательства государства перед пенсионерами, которые уже тогда, условно, на 1 января 2001 года были пенсионерами, и платить им пенсии просто за счёт бюджета, а не Пенсионного фонда. Не надо было смешивать на тот момент обязательства государства просто перед определёнными категориями лиц и формируемся пенсионные обязательства.

Что с того?

Непродуманная пенсионная реформа, которую инициировало предыдущее правительство, продолжает обнажать циничную суть происходящего в нашей стране. Ошибка привела к краху, а старики остались крайними. Пора с этим "завязывать"! Пора прекратить манипулировать нашими стариками. Россия, между прочим, всё ещё социальное государство, хорошо бы чиновникам об этом не забывать.

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