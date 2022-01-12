Пронько: "Новую пенсионную реформу готовят, не ответив за провал старой"

Десять лет в России действует трёхуровневая пенсионная система, которая в реальности оказалась одной из самых неэффективных в мировом рейтинге. Более того, жулики и воры из негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний либо откровенно воровали деньги, либо выплачивали себе баснословные бонусы за счёт доверчивых своих клиентов. Несильно от них отстали и клерки государственного Пенсионного фонда России, которые либо выплачивали пенсии "мёртвым душам", либо недоплачивали ныне живущим старикам. В Госдуме заявили, что России необходима новая пенсионная реформа, потому что предыдущие обанкротились и провалились.

Очевидно, что деньги, которые чиновники изымают сейчас в ПФР из фонда оплаты труда, не позволяют сбалансировать нынешнюю пенсионную систему. Постоянно нужны новые вливания.

Понимая то, что само государство может гарантировать большинству граждан страны лишь минимальное пособие по старости, которого в лучшем случае хватит на оплату коммуналки, самые простые продукты питания и, возможно, некоторые товары первой необходимости, чиновники решили переложить весь груз пенсионной ответственности на нас с вами. Дескать, мы создаём вам необходимые условия, вот и копите на старость сами. То, что сейчас у более 14% соотечественников есть деньги только на еду, а у почти 49,5% хватает средств только на продукты и кое-какую одежду, авторов пенсионной реформы, по всей видимости, особо не интересует. В парламенте страны заговорили о необходимости новых пенсионных изменений.

Да, можно придумать любые формулы, баллы и прочие схемы, но это схемы ближе к напёрсточным технологиям, – уверен депутат Госдумы Олег Нилов. – Откуда выходили эти учёные, мы не знаем и знать не хотим, но продолжать вот так издеваться над нашими отцами, матерями недопустимо, да ещё пятерочку, значит, добавить им. Пенсионной реформы нет, и она не начиналась, её нужно начинать с начала. Сегодня мужчины в нашей стране по итогам 2021 года не будут доживать до 64 лет, это средняя продолжительность жизни.

Несмотря на предыдущие провалы – от пенсионных баллов до повышения возраста выхода на заслуженный отдых, – эти деятели пытаются внедрить новую систему пенсионных накоплений. Мне же представляется, что прежде чем внедрять новое, неплохо было бы проанализировать то, что уже было сделано. Так вот, обязательные взносы, которые мы с вами платим уже сейчас, превышают средний уровень по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), при этом размер пенсий вдвое меньше от показателей других государств, а накопительная часть, которой управляют негосударственные пенсионные фонды, вообще сгорает в инфляции.

"Что касается нынешней реформы, то действительно, она поставила пенсионеров в менее благоприятные условия, чем это было ранее. А обещанное повышение пенсий, которое должно было в результате такой реформы произойти, как-то не состоялось, – подчеркнул в беседе с Царьградом экономист Андрей Колганов. – До сих пор всё, что власти нам обещают, и всё, что они более или менее реализуют, это индексация пенсий примерно в соответствии с уровнем инфляции. Ни о каком повышении уровня пенсионного обеспечения при этом речь не идёт. То есть речь не идёт о повышении так называемого коэффициента замещения – соотношения пенсий и средней заработной платы. У нас этот коэффициент находится на очень низком уровне, гораздо ниже, скажем, чем рекомендованный в Европейском союзе и чем фактически сложившийся в более развитых странах. У нас, к сожалению, ситуация гораздо хуже в этом отношении с пенсионным обеспечением".

Уже сегодня граждане России трудоспособного возраста платят в пенсионную систему 22% от зарплаты – эти взносы за сотрудников перечисляют работодатели, что позволяет государству манипулировать цифрами и фактами. Дескать, это не вы лично, а ваши предприятия платят за вас. Постойте, но ведь эти деньги работодатели могли бы напрямую перечислять нам, работникам, но существующий закон не позволяет им этого делать. В результате с населения страны продолжают "сдирать три шкуры", но при этом никаких структурных изменений в части пенсионного обеспечения не наблюдается.

Меня удивляет отношение власти к пенсионной реформе с учётом того, что в электоральном плане она буквально убийственна и для правящей партии, и для институтов власти в целом. Очевидно, что те цели, которые декларировались, оказались неисполнимыми. И дальнейшее продолжение пенсионной реформы в том виде, который есть, будет вести только к обнищанию людей, что противоположно тем задачам, которые президент ставил именно по борьбе с бедностью. Поэтому, безусловно, я считаю, что здесь все политические партии должны объединиться с тем, чтобы пересмотреть. Ошибки, если совершаются, их надо признавать и исправлять,

– заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев "Первому русскому".

Российские высокопоставленные чиновники могут бесконечно твердить, что новая пенсионная система сможет поднять доверие населения страны. На мой же взгляд, на ближайшие годы в теме реформирования пенсионного обеспечения поставлена жирная точка – граждане в массе своей не верят тем, кто снова и снова пытается решать проблемы государства за их счёт. Тем более что даже государственный Пенсионный фонд был замечен, мягко говоря, в существенных манипуляциях.

Аудиторы Счётной палаты ранее уже выявили существенные ошибки в системе персонифицированного учёта в ПФР, которые привели к тому, что граждане недополучали пенсии. Аудиторы выборочно проверили 45 пенсионных дел и выявили нарушения в более чем 50% случаев.

Кроме того, Счётная палата выявила, что территориальные органы ПФР выплачивали пенсии так называемым "мёртвым душам" на сотни миллионов рублей.

Причиной многих бедствий миллионов наших сограждан является придуманная, надуманная надстройка – Пенсионный фонд. Его не было в советские годы, но пенсии получали достойные, вовремя и без всяких дополнительных расходов на многочисленный раздутый аппарат с большими зарплатами, с хорошими зданиями, – подчеркнул в комментарии для Царьграда Олег Нилов. – Всё это надо отменять. И фонд закрыть. И реформы пенсионные признать как минимум неудовлетворительными, а правильнее сказать – вредительскими.

Итак, в парламенте заявляют, что проведённые реформы в пенсионной системе носят "вредительский" характер. Однако чиновники правительства и ЦБ продолжают делать вид, что якобы достигли определённых положительных результатов. При этом всем ясно, что без вливаний из госбюджета ПФР не способен выполнить текущие обязательства. С другой стороны, алогичная политика по отношению к работающим гражданам привела к тотальному подрыву доверия к проводимой пенсионной реформе.

"Обещанные улучшения для уже ныне действующих пенсионеров не произошло. Никакого улучшения в благосостоянии, в уровне пенсионной обеспеченности пенсионеров, самих уже, нынешних пенсионеров, не случилось. И поэтому для всех это сигнал, скажем так, одного и того же, – так оценил происходящее в беседе с нами старший научный сотрудник Института социологии РАН Александр Прудник. – Что произошло? Ограбление. Встаёт вопрос ещё один, а какова же цена тех экспертов, которые готовили для правительства, для высшего руководства эти предложения? Получается, у этих экспертов нижайший уровень. В психологии, в детской, подростковой есть такой вопрос для того, чтобы определить, насколько развито логическое мышление у подростка. Ему говорят: в поезде самый опасный вагон в случае аварии – последний. А дальше вопрос: что надо сделать, чтобы защитить пассажиров? Он говорит: отцепить последний вагон. Вот здесь произошла логика та же самая, не хватает в бюджете денег, выпадающие доходы, что надо сделать? Отцепить последний вагон. Отцепить пенсионеров".

Что с того?

Есть ли альтернатива происходящему? Уверен, что есть, и она до боли банальна: развивать собственную экономику, промышленное производство, запускать большие инфраструктурные проекты, создавать институциональный инструментарий, который бы позволил нашим гражданам формировать собственные пенсионные накопления, сберегать их и иметь достойное денежное обеспечение, когда придёт время уходить на заслуженный отдых. Всё очевидно, как "белый день". Было бы желание создать условия для достойной старости в России.

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