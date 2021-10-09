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Пронько: "Нам приготовили новый побор, наглость чиновников зашкаливает"

09 октября 2021, 07:20  •  142 • Политика
Выборы прошли, и нам приготовили новый побор, наглость чиновников вновь зашкаливает. В России решено увеличить тариф на капитальный ремонт. Дескать, всё дорожает, пора русским семьям раскошеливаться. То, что эти денежные суммы берутся с потолка, по всей видимости, особо никого не интересуют во власти. Причина подобной "слепоты" очевидна – чиновники и коммунальщики уже давно слились в любовном экстазе, когда пилят наши с вами деньги. Ведь откаты, по данным экспертов, могут составлять до 50% от суммы контракта.
Итак, дорогие соотечественники, вновь готовим свои кошельки для очередного побора. Точнее, побор старый – на капитальный ремонт, но платить мы будем его по новому тарифу. В правительстве решили, что до конца 2021 года цены контрактов на проведение капремонта многоквартирных домов могут быть пересмотрены из-за произошедшего удорожания стройматериалов. Рост стоимости, простите, нехилый – до 25% от нынешнего уровня. Хотя эксперты говорят, что это минимальное удорожание.
Это повышение на 25%, поверьте, мизер, по сравнению с тем, как повысились в этом году строительные материалы. Они же повысились у нас не менее чем в шесть раз. Понимаете, не на 6%, я уточню, а в шесть раз. Вы понимаете, что это значит? Все капитальные ремонты, все стройки в стране встали. Будку собачью на даче сделать невозможно сейчас, по тем ценам, которые мы видим на рынке. Зашить потолок в доме на 130 метров деревом стоит 600 тысяч рублей. Как половина дома построить, – исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина возмущена происходящим. – Вы понимаете, в чём дело? Народ, конечно, сейчас будет реагировать на любую копейку. Это к ФАС, пожалуйста. И почему ФАС проморгала такое повышение цен, и как это могло произойти в течение одной недели, и почему это мы свои цены ориентируем на рыночные цены какой-то там Лондонской биржи – мне это совершенно непонятно.
Иными словами, чиновники "прохлопали ушами", а нам теперь платить. Они ориентируются на забугорые цены, но напрочь забывают, что доходы у населения России, мягко говоря, отличаются от тех показателей. Но даже не это главный фактор в этой истории. В узких кругах широко известно, что платежи за капремонт – это финансовая пирамида, которая рано или поздно рухнет. При этом откаты за абсолютно непрозрачные контракты могут достигать 30-50%.
Очевидно, данное решение – это зелёный свет для региональных властей повысить ставки взноса на капитальный ремонт. То есть для простых людей это будет повышение тарифов. В чём проблема сейчас? В связи с пандемией повысились цены на стройматериалы. И эти подрядчики, которые работают сейчас, вынуждены давать откаты от 30% до 50% с объёма работ. Так вот, они просто вышли и сказали: ребята, мы не можем работать на таких условиях. Сначала откаты, а теперь цены мы должны повышать. Они объяснили, что мы работать не можем, соответственно, программа рухнет. И чтобы программа капитального ремонта так позорно не рухнула, правительство даёт возможность повысить цены. Это вынужденная мера для всех, но она ещё раз подчёркивает ущербность и неэффективность системы капитального ремонта,
– добавил член комитета Торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константин Крохин.
Таким образом, получается, что вся эта затея, которая якобы направлена на наше с вами благо, по сути своей, не что иное, как очередной распил денег между чиновниками, коммунальщиками и строителями. Дескать, цены выросли, платите больше, но никто не хочет показать реальную картину с ценообразованием.
Понятно, что, собрав, таким образом, гигантские деньги, финансовые группировки вошли во вкус. Понимая, что нужно ещё что-то сделать, они лоббируют свои интересы через представителей в правительстве. Например, через первых вице-премьеров принимается такое решение, – добавил юрист Александр Толмачёв. – Думаю, что это решение о росте тарифа на капремонт будет окончательно принято. А обоснование очень простое – якобы повысились цены на стройматериалы. Но дело-то в том, что те стройматериалы, на которые повысились цены, закупаются для нового строительства, нового жилья. Та же самая арматура. При капитальном ремонте используются совершенно иные стройматериалы, которые стоят в десятки раз дешевле. Поэтому я думаю, что это очередная финансовая профанация. И бороться с этим, объясним это нашим зрителям, можно только одним способом: создав у себя самоуправление в собственном доме, взяв бразды правления в свои руки. Нужно самим оценить стоимость капитального ремонта и ни в коем случае не отдаваться в руки этим фондам. Вот единственная система защиты.

Что с того?

Ещё до этого повышения звучали речи, что нынешние тарифы не могут обеспечить текущий капитальный ремонт. И в этом серьёзное лукавство. Наши отчисления идут в некую общую копилку, правильней сказать, финансовую пирамиду, где вообще нет никакой прозрачности.
Нам говорят: ваш дом когда-нибудь будет отремонтирован, а пока скидывайтесь в "общий котёл". При этом нет никаких гарантий, что эти деньги дойдут до адресата, потому что любая пирамида рано или поздно рухнет. С последующим обнулением якобы взятых обязательств. Я против подобных поборов пока нет полной прозрачности в расходовании этих многомиллиардных сумм.
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