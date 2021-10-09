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Пронько: "Нам приготовили новый побор, наглость чиновников зашкаливает"
09 октября 2021, 07:20 • 142 • Политика
Выборы прошли, и нам приготовили новый побор, наглость чиновников вновь зашкаливает. В России решено увеличить тариф на капитальный ремонт. Дескать, всё дорожает, пора русским семьям раскошеливаться. То, что эти денежные суммы берутся с потолка, по всей видимости, особо никого не интересуют во власти. Причина подобной "слепоты" очевидна – чиновники и коммунальщики уже давно слились в любовном экстазе, когда пилят наши с вами деньги. Ведь откаты, по данным экспертов, могут составлять до 50% от суммы контракта.
Итак, дорогие соотечественники, вновь готовим свои кошельки для очередного побора. Точнее, побор старый – на капитальный ремонт, но платить мы будем его по новому тарифу. В правительстве решили, что до конца 2021 года цены контрактов на проведение капремонта многоквартирных домов могут быть пересмотрены из-за произошедшего удорожания стройматериалов. Рост стоимости, простите, нехилый – до 25% от нынешнего уровня. Хотя эксперты говорят, что это минимальное удорожание.
Иными словами, чиновники "прохлопали ушами", а нам теперь платить. Они ориентируются на забугорые цены, но напрочь забывают, что доходы у населения России, мягко говоря, отличаются от тех показателей. Но даже не это главный фактор в этой истории. В узких кругах широко известно, что платежи за капремонт – это финансовая пирамида, которая рано или поздно рухнет. При этом откаты за абсолютно непрозрачные контракты могут достигать 30-50%.
– добавил член комитета Торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константин Крохин.
Таким образом, получается, что вся эта затея, которая якобы направлена на наше с вами благо, по сути своей, не что иное, как очередной распил денег между чиновниками, коммунальщиками и строителями. Дескать, цены выросли, платите больше, но никто не хочет показать реальную картину с ценообразованием.
Что с того?
Ещё до этого повышения звучали речи, что нынешние тарифы не могут обеспечить текущий капитальный ремонт. И в этом серьёзное лукавство. Наши отчисления идут в некую общую копилку, правильней сказать, финансовую пирамиду, где вообще нет никакой прозрачности.
Нам говорят: ваш дом когда-нибудь будет отремонтирован, а пока скидывайтесь в "общий котёл". При этом нет никаких гарантий, что эти деньги дойдут до адресата, потому что любая пирамида рано или поздно рухнет. С последующим обнулением якобы взятых обязательств. Я против подобных поборов пока нет полной прозрачности в расходовании этих многомиллиардных сумм.
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