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Пронько: "Миллионеры приготовились к эвакуации из России"

23 сентября 2021, 07:35  •  150 • Политика
Что ни день, то очередная новость, которая чётко даёт характеристику тем, кто превратил Россию в "проходной двор" и построил здесь "стабильность". Политический и экономический гламурятник приступил к эвакуации из России.
"Пупы земли русской" скупают недвижимость в Европе. Очень им хочется обзавестись "запасным аэродромом". Очевидны двойные стандарты гнилой публики.
Гламурятник, чьё состояние превышает 30 млн долларов, скупает активы в Испании, Черногории, Португалии, Греции и на Кипре. Число запросов на покупку жилой и коммерческой недвижимости, например, в Испании для оформления вида на жительство (ВНЖ) только в этом месяце выросло на 20%, если сравнивать показатели с доковидным годом. В исследовании Knight Frank уточняется, что речь идёт об активах стоимостью выше полумиллиона евро. Беспрецедентный интерес к получению ВНЖ в Европе отмечают практически во всех агентствах, которые занимаются данными вопросами. Очевидно, что главная мечта гламурятника – свалить из "стабильной" России на Запад, который они критикуют с голубых экранов, но в котором хотели бы жить в реальности.
Теперь, как только наступают кризисные времена, первое, что делают состоятельные люди, они пытаются обезопасить себя, вывозя средства за рубеж и вкладывая их туда, – подчеркнул социолог Александр Прудник. – Поэтому мы должны сейчас нынешние события назвать правильным словом – это эвакуация. Они подготовили себя к эвакуации из своей страны. Ну, надо понимать, они эвакуируются, а нас оставят здесь. И таким образом они сейчас просто-напросто создают базу для своего дальнейшего существования без России. Ну а нам придётся остаться здесь и жить без них. Может быть, это и к лучшему.
Может быть, и к лучшему, но сильно сомневаюсь. Они за 30 лет из России вывели в офшоры и иные иностранные юрисдикции порядка 5 трлн долларов. И этот процесс только набирает обороты. Все прогнозы ЦБ по оттоку капитала превращаются в анекдот, который не соответствует желаниям гламурятника. По оценкам экспертов, 80% сделок российских покупателей с элитной недвижимостью за рубежом связаны с получением второго гражданства или ВНЖ.
Комплекс вопросов. Это, конечно же, связано с тем, что многие чувствуют: надвигается какой-то социально-экономический и политический кризис у нас в стране. И поэтому люди гнёзда свои вьют там. Второе: надо понимать, что европейская экономика начала выходить из кризиса, то есть рост европейской и мировой экономики, в отличие от нас, существенный, больше 5%. И соответственно, это всё, конечно же, более оптимистично для некоторых людей, которые имеют зарубежные паспорта и какие-то возможности потратить деньги именно на недвижимость, – сказал политолог Георгий Фёдоров. – А так как недвижимость – это довольно-таки ликвидный инструмент, который никогда откровенно не упадёт в цене, и да, многие люди смотрят на Запад более оптимистично, и на Европу, чем на перспективы России.
Практически невозможно назвать хотя бы одну фамилию из российского гламурятника, которая не имела бы иностранного гражданства и вида на жительство в других государствах. Очевидно, что все эти "стабилизаторы" намерены свалить из России.
Нам рассказывают про патриотизм те, кто на самом деле презирает Россию и её народ. Всё это прокатывает, когда растёт экономика и благосостояние простых семей, но когда всё идёт по наклонной вниз, когда наблюдается беспрецедентный рост цен и стагнация в доходах населения, вступают в силу иные факты, ведущие к социальному недовольству. Обман, двойные стандарты, лицемерие. Между тем в стране колоссальный запрос на справедливость. Хоть в чём-то. Но в ответ пока тишина и скупка зарубежной недвижимости теми, кого на Царьграде мы называем гламурятник.
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