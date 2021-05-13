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Пронько: "Кореша среди олигархов" 30 лет вредили России

13 мая 2021, 10:10  •  161 • Политика
С одной стороны – десятки миллионов нищих и бедных. С другой – свои кореша среди олигархов, которые контролируют крупнейшие агрохолдинги и торговые сети. Русские чиновники вроде бы осознали всю опасность нынешней ситуации, когда безостановочно растут цены на продукты питания. Если не обуздать аппетиты этих дельцов, то ситуация может выйти из-под контроля.
Судя по всему, власть осознала опасность нынешней ситуации, когда ценники на продукты питания перебиваются в магазинах чуть ли не в ежедневном режиме. При этом они постоянно оправдываются за принятые меры. Дескать, регулирование – это плохая, но вынужденная мера.
"Результат сдерживания цен, конечно, никого из нас полностью не устраивает. Но если бы не принятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной неконтролируемый рост цен, – сказал накануне председатель правительства России Михаил Мишустин. – Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте, но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут и работают в России. Важно сказать ещё об одной причине, почему растут цены: это жадность отдельных производителей и торговых сетей. Хочу напомнить, что у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах".
Итак, "враг" определён – это барыги и спекулянты из агрохолдингов и торговых сетей. И здесь возникает существенный вопрос: как подобное стало возможным, ведь у государства достаточно, подчеркну, рыночных механизмоd, чтобы обуздать наглую жадность дельцов от торговли и производства?
Надо отметить то обстоятельство, что мы уже неоднократно в истории России наблюдали такую ситуацию, когда производители, особенно торговые сети, пользуются жизненными обстоятельствами и увеличивают цены, причём необоснованно с экономической точки зрения на ряд продуктов, – объяснил проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. – Это, если помните, касалось и вопросов товаров, связанных с такими необходимыми, самыми животрепещущими потребностями граждан, это и соль, и спички, и цены на крупы. При этом достаточно много запасов этих продуктов, так сказать, наблюдалось. Тем не менее у производителей и, соответственно, сетей есть возможность манипулировать рынком. То есть в этом случае они придерживают просто товар, не отправляют его в розницу и взвинчивают таким образом потребительский спрос и, соответственно, таким способом взвинчивают и цены.
Очевидно, необходимы практические меры, которые позволили бы кардинально изменить ситуацию, однако здесь возникает существенный человеческий фактор. Ведь те, кого надо поставить в "стойло ценообразования", имеют весьма серьёзные рычаги давления на власть. Где жадность – это важнейший элемент политики, которая проводилась в стране вот уже как минимум 30 лет.
Я абсолютно согласен с господином Мишустиным в том, что рост цен вызван прежде всего произволом монополий. Ну, он употребил другое слово – "жадность". Я просто напомню, что в рыночной экономике жадность – это хорошо, – отметил экономист Михаил Делягин. – Жадность – это стремление к прибыли. И государство существует именно для того, чтобы, когда конкуренция не справляется по тем или иным причинам, обуздать эту жадность монополистов. Мне всегда казалось, что правительство в силу существующих законов, в силу общего либерального курса государства испытывает проблемы. Потому что у антимонопольной службы нет полномочий, которые позволяют действенно бороться с произволом монополий. Ну, премьер Мишустин сказал, что полномочий достаточно. То есть всё дело в том, что антимонопольная служба не хочет бороться с произволом монополий. Если я, конечно, правильно понял. Тогда всё дело обстоит значительно проще. Я думаю, что тогда можно ждать прекращения инфляции в близком будущем. Потому что ограничение произвола монополий является прямой обязанностью любого государства.
Монополии, олигополии подмяли под себя отечественную экономику. Самые яркие примеры – банковский сектор, торговля, строительство, теперь и производство продуктов питания. Нет конкуренции – нет развития! Сможет ли правительство решить накопившиеся проблемы? Открытый вопрос. Однако от его решения зависит в итоге, в каком государстве мы с вами будем жить – государстве, где правит узкая группа дельцов, или государстве, где интересы человека и его семьи стоят во главе угла.

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