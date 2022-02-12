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Пронько: "Готовится новая пенсионная афера"
12 февраля 2022, 08:25 • 80 • Политика
Минфин намерен поставить точку в вопросе накопительной части пенсий. И завершить аферу, в результате которой граждане России лишатся нескольких триллионов рублей из своих будущих пенсий. На этот раз, по сведениям наших источников, гражданам страны могут предложить два варианта: либо перевод денежных средств в один из НПФ, либо конвертацию живых рублей в некие баллы Пенсионного фонда России. Что это будут за баллы? Каким будет курс этого обмена? Минфин пока хранит гробовое молчание. Есть что скрывать, господа чиновники?
Граждан России ждёт очередной этап пенсионной реформы, в которой сами горе-реформаторы уже окончательно запутались. Несколько лет после того, как они "заморозили", а на самом деле украли более 3 трлн рублей у людей из так называемой накопительной пенсии, они не могут представить концепцию дальнейших изменений. Возможная причина – интеллектуальная импотенция. Возможно, понимают, что придётся отвечать за ранее совершённые провалы и аферы.
Вероятность того, что нам вернут наши же деньги, равна нулю. Бывший министр труда, экс-глава ПФР, а ныне глава парламентского комитета по экономической политике Максим Топилин ранее уже заявил: "Маловероятно, что "замороженные" средства окажутся вновь на счетах российских работающих граждан". Согласитесь, изымать сотни миллиардов и не отвечать за свои действия перед ныне работающими гражданами – это очень удобная позиция. Происходит воровство на абсолютно законных основаниях.
После "заморозки", а на самом деле кражи была реализована ещё одна афера – так называемые пенсионные баллы, которые позволили Пенсионному фонду манипулировать с начислениями. Эти баллы, по сведениям наших источников, могут быть применены и в новой афере, когда человеку может быть предложена конвертация живых денег на эти самые баллы. Правда, непонятно, как они будут начисляться и рассчитываться.
Кстати, первый раз балльная афера была реализована, когда отменили индексацию пенсий работающих пенсионеров. Раз в год этой категории соотечественников в ПФР делают "бумажный" перерасчёт их пенсий с добавлением баллов, но де-факто эти деньги будут платиться каждому из них только после увольнения с работы. В новой схеме, кроме баллов, прослеживается лоббирование интересов НПФ, которые ранее неоднократно были пойманы за руку во время разворовывания денежных средств своих клиентов.
Что с того?
Итак, нам готовят новую аферу, где есть баллы, есть воры и жулики из НПФ, а самое главное – есть цель: избавить государство от необходимости нести ответственность за старость своих граждан. По всей видимости, это начало демонтажа социального государства в России. Однако в таком случае, на мой взгляд, платежи, которые идут в ПФР, должны оставаться у нас с вами. И мы уже самостоятельно по ним будем принимать свои решения. Без рекомендаций со стороны Минфина. А то хотят и рыбку съесть – собрать с нас налоги, и на елку залезть, и штаны не ободрать – ответственность за будущие пенсии переложить на граждан.
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