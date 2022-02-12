Пронько: "Готовится новая пенсионная афера" • 80 • Политика Минфин намерен поставить точку в вопросе накопительной части пенсий. И завершить аферу, в результате которой граждане России лишатся нескольких триллионов рублей из своих будущих пенсий. На этот раз, по сведениям наших источников, гражданам страны могут предложить два варианта: либо перевод денежных средств в один из НПФ, либо конвертацию живых рублей в некие баллы Пенсионного фонда России. Что это будут за баллы? Каким будет курс этого обмена? Минфин пока хранит гробовое молчание. Есть что скрывать, господа чиновники? Граждан России ждёт очередной этап пенсионной реформы, в которой сами горе-реформаторы уже окончательно запутались. Несколько лет после того, как они "заморозили", а на самом деле украли более 3 трлн рублей у людей из так называемой накопительной пенсии, они не могут представить концепцию дальнейших изменений. Возможная причина – интеллектуальная импотенция. Возможно, понимают, что придётся отвечать за ранее совершённые провалы и аферы. Вы знаете, в Государственной Думе представитель Минфина очень внятно и убедительно объяснил всем, что то, что все мы считали восьмилетним мошенничеством, простой кражей наших денег, оказывается, является надеждой Минфина. Замминистра финансов, по-моему, объяснил Госдуме, что они заморозили деньги наши накопительные, ничего с ними не делают, сотни миллиардов рублей, потому что у них есть надежда, что, может быть, они когда-нибудь смогут придумать, что же с ними делать, – объяснил в беседе с нами депутат Госдумы Михаил Делягин. – Знаете, это как угонщик – забирает машину, а когда его ловят, говорит: я не хотел угонять, я не хотел красть, я просто покататься взял. А в данном случае, если приводить аналогию, он сказал: я её не угонял, я даже покататься не хотел на ней. Я просто надеялся, что у меня появится мысль о том, что же с ней можно сделать. Вероятность того, что нам вернут наши же деньги, равна нулю. Бывший министр труда, экс-глава ПФР, а ныне глава парламентского комитета по экономической политике Максим Топилин ранее уже заявил: "Маловероятно, что "замороженные" средства окажутся вновь на счетах российских работающих граждан". Согласитесь, изымать сотни миллиардов и не отвечать за свои действия перед ныне работающими гражданами – это очень удобная позиция. Происходит воровство на абсолютно законных основаниях. Минфин лукавит по причине того, что накопительная часть пенсий, которую несколько лет наши граждане откладывали, куда-то таинственным образом испарилась, то есть "заморозилась". А по сути, я так понимаю, такие большие деньги просто так не лежат. И, соответственно, эти деньги, с моей точки зрения, куда-то потрачены, – сказал политолог Георгий Фёдоров. – Почему Минфин вышел именно с такой инициативой. По причине того, что, видимо, там они хотят как-то взаимозачётами эти деньги закрыть. Плюс ко всему прочему как бы оставить людей в надежде, что всё-таки накопительная часть пенсий куда-то там не делась. Ну а по сути – мы видим, что государство уже не первый раз фактически грабит, с моей точки зрения, людей, и деньги, которые они откладывают, уже неоднократно в постсоветское время пропадали в неизвестном направлении. И, как мы знаем, государство, даже ещё советские накопительные счета и деньги не компенсировало. А если компенсировало, то в мизерном варианте. Поэтому я думаю, что это очень плохая история, связанная с тем, что нас, к сожалению, видимо, опять ограбили. После "заморозки", а на самом деле кражи была реализована ещё одна афера – так называемые пенсионные баллы, которые позволили Пенсионному фонду манипулировать с начислениями. Эти баллы, по сведениям наших источников, могут быть применены и в новой афере, когда человеку может быть предложена конвертация живых денег на эти самые баллы. Правда, непонятно, как они будут начисляться и рассчитываться. О баллах. Ну, коллеги, это хорошо. Первое – даже сейчас пенсии выплачивали, они рассчитываются не в рублях, они рассчитываются в баллах. Замечательно и прекрасно. А курс-то какой? Какой курс будет этих накопительных пенсий к баллам? И самое главное – какой курс будет баллов к нормальным рублям, которые выплачиваются в виде пенсий? Потому что формула настолько запутанна, что никто не понимает, как и что рассчитывать, – отметил Михаил Делягин. – Чтобы никак барышня в Пенсионном фонде не могла объяснить, как это всё получилось, никому не могла причём объяснить – это второе. И третье, самое главное, что курс пересчёта баллов в рубли определяется в том числе состоянием федерального бюджета. То есть это вообще, это откровенный произвол, просто он записан в виде соответствующих инструкций. Я взял у вас ваши деньги, а отдавать их вам я не хочу. Что мне с ними делать? Ну что!!! Кстати, первый раз балльная афера была реализована, когда отменили индексацию пенсий работающих пенсионеров. Раз в год этой категории соотечественников в ПФР делают "бумажный" перерасчёт их пенсий с добавлением баллов, но де-факто эти деньги будут платиться каждому из них только после увольнения с работы. В новой схеме, кроме баллов, прослеживается лоббирование интересов НПФ, которые ранее неоднократно были пойманы за руку во время разворовывания денежных средств своих клиентов. На мой взгляд, то, что мы имеем, – это окончание эксперимента, который начался в 2002 году, с накопительными пенсиями. Он заключался в одном: выведение достаточного потока средств из государственной пенсионной системы в негосударственные пенсионные фонды – в общем, в частный сектор фактически, это первое. И я об этом говорил в Администрации президента, – поделился своей позицией заслуженный экономист России Владимир Гришин. – И, в общем, вся перипетия связана с этим. Второе: мы обсуждали неоднократно, что непонятно, на какие цели эти деньги пошли. Что такое управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды, какова их эффективность, где проекты, где реализованные инвестиции. Ну и так далее. То есть мы с вами этого не видим. Третье: начались варианты решения закрыть это системно – это как раз "заморозка" накопительной части. И вот сегодня то, что объявлено, я бы назвал это окончанием эксперимента и назвал бы это моделью "любой ценой, кроме денег". Что с того? Итак, нам готовят новую аферу, где есть баллы, есть воры и жулики из НПФ, а самое главное – есть цель: избавить государство от необходимости нести ответственность за старость своих граждан. По всей видимости, это начало демонтажа социального государства в России. Однако в таком случае, на мой взгляд, платежи, которые идут в ПФР, должны оставаться у нас с вами. И мы уже самостоятельно по ним будем принимать свои решения. Без рекомендаций со стороны Минфина. А то хотят и рыбку съесть – собрать с нас налоги, и на елку залезть, и штаны не ободрать – ответственность за будущие пенсии переложить на граждан. Программа "Сухой остаток" выходит на "Первом русском" каждый будний день в 19:00. Не пропустите! Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

80 Источник Похожие новости Боррель, Кулеба и "тяжёлые" санкции. Шойгу доходчиво ответил В ГД ответили на требование Киева отчитаться по численности военных у границы Байден уже не с нами? Политолог указал на необратимые изменения Bloomberg сообщил о дате "вторжения" на Украину "Англосаксам нужна война": Захаровой хватило 7 фраз, чтобы описать задуманное США Ошибается не только Лиз Трасс: Политики США тоже сумели повеселить народ Новости партнеров