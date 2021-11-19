Пронько: "Экономить на смертности, повышая пенсионный возраст, – это цинизм"

Мужчины в современной России живут меньше, чем в Советском Союзе 60 лет тому назад. Более того, смертность среди сильной половины нашего общества в трудоспособном возрасте находится на уровне беднейших стран Африки.

Демографы утверждают, что при сохранении нынешних темпов в среднесрочной перспективе только 58% мужчин в России доживут до 65 лет. Уже сейчас почти каждый второй не успевает стать пенсионером. Однако горе-реформаторам, которые продавили повышение пенсионного возраста, по всей видимости, на это плевать. Они рассчитывают, что в самое ближайшее время здоровье граждан значительно улучшится. И это на фоне катастрофических цифр по преждевременной смертности.

"Когда принимался печальный закон в прошлой Думе о повышении пенсионного возраста, до пенсионного возраста не доживало 43% российских мужчин, а до 55 лет – 10% российских женщин. Мой вопрос, есть ли прогноз, сколько мужчин и женщин не доживут до пенсии?", – поинтересовался в ходе заседания Госдумы депутат Олег Смолин.

Замминистра труда и социальной защиты населения России Андрей Пудов ответил:

На протяжении периода лет, поскольку здесь используются числовые значения, лиц, которые находятся в возрасте 60 и 55 лет, то это значение с точки зрения численности мужчин растёт. Число женщин в силу демографических причин изменяется, напомню, этот показатель считается от возраста 55 и 60 лет, продолжительность жизни имеет значение в сторону увеличения, и такой прогноз от года к году тоже есть.

Даже официальная статистика вынуждена признать, что ситуация с убылью населения стала обвальной. Вице-премьер Татьяна Голикова вообще заявила, что почти треть смертей в стране приходится на граждан трудоспособного возраста. При этом мужчины составляют 80% тех, кто не дожил до пенсии:

Сравним со среднеевропейскими показателями: в Швеции и Швейцарии до 65 лет доживают 90% представителей сильной половины. В Италии, Нидерландах, Норвегии – 89%. Если проанализировать нашу статистику за минувшее столетие, то окажется, что в 1962 году до 65 лет доживали 59% мужчин.

60 лет назад показатели продолжительности жизни у нас были лучше, чем сейчас! И ситуация усугубляется. Вообще, когда начинаешь анализировать и сопоставлять цифры, факты, то осознаёшь, что цинизм и экономия на жизнях людей возведены в России чуть ли не в ранг государственной политики. Почему я так жёстко формулирую? Поясню.

Берём за основу два существенных факта. Первый – в России принято решение по повышению пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 – для женщин. Второй – анализируем данные Всемирного банка по такой градации, как выживаемость, например, мужского населения. Данные по нашей стране сносят наповал. 60 лет для мужчин. По данным Всемирного банка, только 60% сильной половины России доживёт до этого возраста. Посмотрим данные по другим странам мира. Ужасающие цифры! Россия между Руандой и Гаити. Согласитесь, удручающая картина.

И в этой связи у меня возникает один-единственный вопрос: как можно было, зная об этих цифрах, повышать пенсионный возраст? Это такой абсолютный цинизм и экономия на смертности? Казалось бы, чиновники должны успокоиться и не провоцировать людей. Ведь, кроме повышения пенсионного возраста, были приняты и другие, прямо скажем, постыдные решения.

Например, старикам, которые вынуждены работать, чтобы свести концы с концами, отменили индексацию пенсий. На этом позор не закончился! Чиновники отменили индексацию работающим инвалидам. Вы можете это осознать? Я нет! Это же каким надо быть циником, чтобы людей, и так с ограниченными возможностями, людей, которые, как правило, вынуждены работать, чтобы свести концы с концами, лишить положенной индексации пенсий? Всё это понимают и депутаты. Вот так, например, вопросы министру финансов Антону Силуанову формулирует глава комитета Госдумы России по защите конкуренции Валерий Гартунг:

Когда вы выполните поручение председателя правительства предоставить в Госдуму поручение, отменяющее право госкомпаниям и госкорпорациям проводить закупки взаимозависимых лиц без конкурентной процедуры? Это дыра в 6 трлн рублей в год. И когда вы выполните поручение президента об индексации пенсий работающим пенсионерам? И самое главное, вы как считаете, сколько можно прожить на 13 617 в месяц? Сколько вы бы протянули?

Министр сказал в ответ следующее:

"Есть как раз ответы на этот законопроект, мы предусматриваем возможность действующего исключения из закона 223 в двух случаев: при закупках у зависимых лиц, которые сами являются заказчиками или при закупках в целях обеспечения единого производственного цикла. С такими предложениями мы готовы рассматривать этот законопроект. Пенсии работающим пенсионерам? Мы ресурсы концентрируем на поддержке семей с детьми и бедности, а также поддержке неработающих пенсионеров. Мы предусмотрели по 1 тысяче рублей в год, но если инфляция выше, даём дополнительно разово меры поддержки. Что касается вопроса, как прожить на МРОТ, это единица, от которой считаются уровни оплаты труда. МРОТ используется как расчётная единица при определении уровня оплаты труда, спасибо!"

Что с того?

Государству, которое записало себе в Конституцию формулировку, что является социальным, на мой взгляд, не пристало заниматься подобными вещами. Экономить на смертности, повышая пенсионный возраст, при этом прекрасно зная, что как минимум 40% мужчин не доживут. Или лишать вынужденно работающих стариков и инвалидов индексации пенсий. Это верх цинизма.

Хотя чему я удивляюсь? Один из руководителей ЦБ уже публично заявил, что помогать пенсионерам "немножко поздно". То была цитата. Цинизм, абсолютный цинизм на государственном уровне.

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