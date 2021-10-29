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Пронько: "Для нового повышения пенсионного возраста в России нашли причину"
29 октября 2021, 08:00 • 122 • Политика
Сейчас головы сограждан заняты темами вакцинации, локдауна, QR-кодов. Однако учёными была обозначена ключевая причина, которая может привести к новому повышению пенсионного возраста и сокращению размеров "пособия по старости".
Эксперты, когда проанализировали бюджетные проектировки нынешнего правительства, пришли к весьма неутешительным выводам. Для нового повышения пенсионного возраста в России нашли причину.
В документах заложена подготовка к т ак называемому энергопереходу в ведущих экономиках мира, который приведёт к тому, что в средней и долгосрочной перспективе спрос на нефть и другие углеводороды будет падать. Это, в свою очередь, станет основной причиной снижения общих доходов госбюджета России. Будут снижены запланированные расходы Пенсионного фонда с 7,8% ВВП в 2021 году до 5,9% ВВП в 2036-м, то есть почти на 2 п. п. ВВП. Что, по мнению экспертов, может привести к дальнейшему повышению пенсионного возраста, сокращению практики досрочного выхода на пенсию или уменьшению самих пенсий.
Получается, что так называемый энергопереход на Западе – в США, странах Евросоюза и на Востоке – Китай, Япония, Южная Корея – может спровоцировать системный социальный кризис в России, где "разменной монетой" может стать пенсионный возраст. Его повышение и сокращение размеров самих пенсий, на мой взгляд, будет иметь далеко идущие последствия, если правительство пойдёт по пути секвестра и обнуления социальных гарантий.
Действительно, многие проблемы копились десятилетиями и до сих пор не нашли своего решения. Однако может произойти, простите, и механический секвестр объёмов финансирования по очень циничной причине – люди не будут доживать до пенсионного возраста. Да и сейчас не доживают.
Что с того?
Я убеждён, что до 2024 года как минимум существенных изменений в системе пенсионного обеспечения России не будет. Однако ключевым становится вопрос – если "зелёный" переход в ведущих экономиках мира станет реальностью через 15 лет, то из каких источников будут финансироваться пенсии в России.
Уже сейчас бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) неспособен выполнять текущие пенсионные обязательства без трансфертов из федерального бюджета. Если доходы будут сокращаться, то возникнет серьёзный "кассовый разрыв". Это если ничего не делать. Если же ближайшие 15 лет иметь чёткую стратегию развития отечественной экономики, на мой взгляд, можно будет избежать масштабного кризиса и не повышать вновь пенсионный возраст в России. Мяч на нашей стороне. Правда есть сомнения, что мы этим преимуществом воспользуемся.
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