Пронько: "Для нового повышения пенсионного возраста в России нашли причину"

Сейчас головы сограждан заняты темами вакцинации, локдауна, QR-кодов. Однако учёными была обозначена ключевая причина, которая может привести к новому повышению пенсионного возраста и сокращению размеров "пособия по старости".

Эксперты, когда проанализировали бюджетные проектировки нынешнего правительства, пришли к весьма неутешительным выводам. Для нового повышения пенсионного возраста в России нашли причину.

В документах заложена подготовка к т ак называемому энергопереходу в ведущих экономиках мира, который приведёт к тому, что в средней и долгосрочной перспективе спрос на нефть и другие углеводороды будет падать. Это, в свою очередь, станет основной причиной снижения общих доходов госбюджета России. Будут снижены запланированные расходы Пенсионного фонда с 7,8% ВВП в 2021 году до 5,9% ВВП в 2036-м, то есть почти на 2 п. п. ВВП. Что, по мнению экспертов, может привести к дальнейшему повышению пенсионного возраста, сокращению практики досрочного выхода на пенсию или уменьшению самих пенсий.

Уже к середине следующего года мы можем увидеть резкое падение цен на нефть и газ. В случае с нефтью до тех же самых 40–45 долларов за баррель. Это абсолютно возможный, абсолютно реальный сценарий, – полагает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. – При резком сокращении возможности российского правительства по расходованию денег на социальные нужды, которое может наступить за падением цен на нефть и на газ, мы можем увидеть и увеличение пенсионного возраста, и заморозку пенсий работающих пенсионеров, и достаточно высокую инфляцию при нулевом росте реальных доходов населения.

Получается, что так называемый энергопереход на Западе – в США, странах Евросоюза и на Востоке – Китай, Япония, Южная Корея – может спровоцировать системный социальный кризис в России, где "разменной монетой" может стать пенсионный возраст. Его повышение и сокращение размеров самих пенсий, на мой взгляд, будет иметь далеко идущие последствия, если правительство пойдёт по пути секвестра и обнуления социальных гарантий.

Насколько я понимаю, удар по пенсионерам и социальной сфере – это не столько прогноз экспертов, сколько намерение правительства компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы именно за счёт этих статей расходов. Нашей экономике надо слезать с нефтегазовой иглы, – полагает экономист Андрей Колганов. – Но до сих пор структура нашего экспорта так и не изменилась в лучшую сторону и, собственно говоря, никакой диверсификации экономики, позволявшей ослабить нефтегазовую зависимость, так и не произошло за все тридцать лет рыночных реформ. Поэтому существуют очень большие сомнения в том, что усилия правительства, которые декларируются при подготовке прогноза на длительную перспективу, будут эффективными. Потому что никаких радикальных изменений по сравнению с той политикой, которая проводилась в предшествующие десятилетия, не намечается. Фактически правительство многократно заявляет на самом высшем уровне устами самых различных своих ответственных деятелей о том, что надо менять структуру экономики, инвестиционный климат, надо диверсифицировать производство, создавать новые рабочие места. Но, заявляя всё перечисленное, оно продолжает придерживаться той же самой модели экономики, при которой эти проблемы десятилетиями не решаются.

Действительно, многие проблемы копились десятилетиями и до сих пор не нашли своего решения. Однако может произойти, простите, и механический секвестр объёмов финансирования по очень циничной причине – люди не будут доживать до пенсионного возраста. Да и сейчас не доживают.

Нужно понимать, что пенсионеров через 10–15 лет банально будет меньше. Потому что, если сейчас идёт сокращение по миллиону в год с учётом пандемии, то и расходы на содержание пенсионеров сократятся сами собой, – добавил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Что с того?

Я убеждён, что до 2024 года как минимум существенных изменений в системе пенсионного обеспечения России не будет. Однако ключевым становится вопрос – если "зелёный" переход в ведущих экономиках мира станет реальностью через 15 лет, то из каких источников будут финансироваться пенсии в России.

Уже сейчас бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) неспособен выполнять текущие пенсионные обязательства без трансфертов из федерального бюджета. Если доходы будут сокращаться, то возникнет серьёзный "кассовый разрыв". Это если ничего не делать. Если же ближайшие 15 лет иметь чёткую стратегию развития отечественной экономики, на мой взгляд, можно будет избежать масштабного кризиса и не повышать вновь пенсионный возраст в России. Мяч на нашей стороне. Правда есть сомнения, что мы этим преимуществом воспользуемся.

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