Пронько: "Чиновники и депутаты пытаются замять разразившийся скандал"

Порой представляется, что негативные процессы в нашем государстве, когда наглость чиновников зашкаливает, а безнаказанность ведёт к вседозволенности, уже необратимы. Однако даже в этой непростой ситуации находятся политики, которые берут на себя смелость и разоблачают наглые манёвры. В Госдуме разгорается скандал вокруг бюджета страны, когда стало известно, что чиновники только на премии себе, это не считая основного фонда оплаты труда, решили выписать 185 млрд рублей, сэкономив при этом на пенсионерах и на медицине. В данной ситуации уже поражает не наглость, а тишина вокруг этой темы.

Кабинет министров по предложению Минфина решил выделить 185 млрд рублей на выплату премий чиновникам. Дескать, надо повышать их мотивацию. Первым о данном факте сообщил нашему каналу глава парламентской фракции эсеров Сергей Миронов.

Говоря об анализе цифр бюджета, он отметил:

Мы тоже там нашли, например, 185 миллиардов рублей на премирование чиновников. Ребята, а вы ничего не попутали? Может, наших пенсионеров лучше премировать индексацией пенсии? На здравоохранение, на детей войны, на решение социальных проблем наших граждан денег дать. Хотя бы здесь мы хотим справедливость восстановить.

Госдума уже одобрила в ключевом втором чтении закон о бюджете страны на 2022 год, где данная строка расходов сохранена, о чём в эфире Царьграда рассказал депутат Госдумы Михаил Делягин:

– Всё-таки чиновникам утвердили премии?

– Конечно, утвердили! Документ приняли по принципу "денег нет, но вы держитесь"!

Держаться явно надо будет не чиновникам и депутатам. Только на премии 185 млрд, а на содержание госаппарата, который стал самым большим за всю историю страны, ещё несколько сот миллиардов консолидированного бюджета. И это при том, что Минфин ранее секвестировал расходы на социальную сферу – медицину, образование, пенсии, на что открыто указал депутат Госдумы Алексей Куринный:

Несмотря на показанные Андреем Макаровым (глава комитета Госдумы по бюджету и налогам – ред.) картинки и сравнение с 2017 годом, если мы сравним реальное финансирование здравоохранения, то будет минус 5% расходов, то есть снижение при инфляции 8% на конец года.

Кроме того, высказалась депутат Госдумы Оксана Дмитриева:

"Расходы на образование уже сейчас меньше, чем на обслуживание долга, – это то, чего нам стоило одновременное заимствование и направление средств в ФНБ, при этом расходы на высшее образование составили чуть более половины. Лидер парламентской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов уже заявил, что СР будет голосовать против такого бюджета".

Что можно было бы поправить в проекте бюджета? На эту тему высказывался глава комитета Госдумы России по защите конкуренции Валерий Гартунг:

Речь идёт о финансировании возврата пенсионного возраста на прежний уровень – 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Следует направить на полноценную индексацию пенсий работающим пенсионерам и индексацию неработающим пенсионерам 1,2 трлн рублей. 135-я поправка показывает, где мы предлагаем часть денег взять. Мы предлагаем 500 млрд снять с обслуживания внутреннего долга и начать возвращать долги из ФНБ. Когда в стране 20 млн бедных, откладывать деньги в ФНБ мы считаем неправильным.

Все эти поправки и предложения были отклонены. Даже такие позорные решения, как лишение работающих пенсионеров и инвалидов положенной индексации, осталось в силе. Колоссальный дефицит кадров и недофинансирование, однако чиновники Минфина идут своим путём.

"185 миллиардов рублей, заложенных в новый бюджет в качестве премий для чиновников, являются, конечно, горькой иллюстрацией того, что и чиновникам не находят средства для того, чтобы на низовом уровне просто повысить зарплаты, – подчеркнул экономист Василий Колташов. – Им просто кидают премию и не находят средства для того, чтобы индексировать пенсии пенсионерам. И самым важным, наверное, сейчас было бы поднять оплату труда бюджетников в тех сферах, которые мы привыкли называть социальными, – это образование и здравоохранение, область, в которой наблюдается тяжелейшая ситуация, где в регионах не хватает врачей, медсестёр, где люди получают очень маленькую зарплату. Ясно, что туда нужно направлять деньги. Профицит федерального бюджета, о чём нам очень часто говорят в Минфине, мог бы быть и меньше. Мы могли бы оставить просто схематический, какой-то небольшой профицит – сказать, знаете, у нас бюджет всё-таки с профицитом, он небольшой, но мы можем направить средства на то, чтобы дать пенсионерам больше денег, индексировать пенсии, в том числе индексировать пенсии работающим пенсионерам".

В Минфине готовы направить деньги на премии чиновникам, но не на поддержку пенсионеров. Фото: Miriam82 / Shutterstock.com

Помните, как глава бюджетного комитета Андрей Макаров с гордостью рассказывал, что уровень бедности в России сократился с 12,3% до 12,1%, несмотря на кризис и эпидемию коронавируса? Успех в зоне статпогрешности. Эти люди не в бедности, а в самой настоящей нищете. Бюджетная политика Минфина требует серьёзных изменений. А чиновников премируют…

Вот это поощрение за что? Что должно стать целью, которую они должны выполнить? Мы как простое население этого не видим, не ощущаем и не понимаем, – подчеркнул в беседе с Царьградом глава комитета по налогам Московского отделения "Опоры России" Сергей Зеленов. – В этом случае, конечно, я понимаю, почему все говорят, что у нас падает уровень бедности, как и социальная напряжённость. Проблема в том, что это неправда, все мы прекрасно понимаем, что это неправда. Люди действительно беднеют, люди действительно теряют рабочие места, люди не получали денег в пандемию, несмотря на все указания сверху. На фоне происходящего все эти премии в 180 миллиардов выглядят как реальное издевательство. И полностью показывают отрыв управленческого аппарата от того, чем он управляет.

Что с того?

По разным экспертным оценкам, бедных в России как минимум больше половины населения, им хватает доходов только на самое необходимое. И в подобной ситуации выписывать премии чиновникам на 185 млрд, на мой взгляд, верх цинизма.

В Минфине утверждают, что деньги нужны, чтобы повышать их мотивацию работать эффективно. Может быть, они вообще, хотя бы минимально, начнут работать на благо страны и её народа? Я не утверждаю, что среди чиновников одни раздолбаи и коррупционеры, знаю массу людей, которые пашут во благо России. Однако и не замечать таких решений, как строка госбюджета по премиям, недопустимо. Делайте это открыто, представляйте доказательную базу, будьте ближе к народу. И народ, возможно, но не факт, согласится с вашими доводами. Пока же чиновники и депутаты пытаются замять разразившийся скандал.

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