Пронько: "Англичанка гадит – это нормально, но когда русские предают – это подлость"

Политическая воля у России есть. События этих суток – яркое тому подтверждение. Однако с экономикой не всё так гладко. Обрушение рубля ведёт к росту цен, падению покупательной способности, обнищанию населения. На Западе открыто заявляют, что через санкции хотели бы довести Россию до всенародного бунта. Чем ответит власть на подобные провокации? Сможет ли страна выйти из этой ситуации, реализовав свои беспрецедентные возможности? Останутся ли на своих постах те чиновники, которые все минувшие годы подыгрывали МВФ, Всемирному банку, ВТО? Вопросы, которые жёстко стоят в российской повестке дня.

Запад не скрывает своё желание "подложить свинью" России.

Из сегодняшней редакционной статьи The Times: необходимо ввести против России серьёзные санкции, что должно привести к обнищанию миллионов людей. Цитата: "Да, это трагично, но это единственный способ для мирового сообщества оказать давление" на Москву. Обнищание приведёт к народным бунтам.

Вот так, цинично и откровенно. Поразительно, но в России находятся люди, которые поддерживают данный тезис. Чем хуже, тем лучше – это их принцип. Однако вменяемый человек, который любит и дорожит своей Родиной, который имеет один паспорт и связывает свою судьбу, судьбу своих детей и внуков с Россией, не может ей подобного желать.

Англичанка гадит – это нормально, но когда русские предают – это подлость. И ведь не только западные партнёры желают России полного краха. Российский гламурятник, многочисленные персонажи с голубого экрана, которые каждый день нас учат, как Родину любить, явно или латентно готовы смешать страну с грязью. Главное для них, чтобы впустили в "заветную Европу из проклятой Рашки". Эти персонажи сидят в госбанках, госкорпорациях, в министерствах, а может, и в ЦБ? Существуют на деньги налогоплательщиков, пилят бюджет, рассказывая в кабаках, как тяжело нынче им здесь живётся. Органика она и есть органика, хоть и считает себя элитой.

На мой же взгляд, ответом на все антироссийские санкции и выступления, на обвал рубля и рост цен должен быть полный перезапуск социально-экономической политики. Министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, другие деятели из когорты "системных либералов" должны оказаться на обочине истории. Пора с ними распрощаться раз и навсегда.

Что с того?

России необходима новая индустриализация, полная свобода предпринимательства. Существенное снижение фискальной нагрузки как на граждан, так и на бизнес. Стимулирование производства и мощное развитие инфраструктуры. Рубль должен стать валютой сбережений, а не спекуляций. Наивно? Нет, была бы воля, как она проявилась за эти сутки по другому принципиальному вопросу. Кто-то скажет, что это невозможно. Возможно, потому что за самые безнадёжные дела и надо бороться. Луше бороться за свою Родину, чем жевать сопли и получить бунт, о котором так мечтают в Лондоне. У России беспрецедентные возможности и ресурсы. Пришло время России, но для этого необходимо полностью перезапустить финансово-экономическую политику в стране.

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