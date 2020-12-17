|
Пронько предложил вопрос для Путина поинтереснее Навального: "30 лет продавали русское небо"
17 декабря 2020, 15:25 • 224 • Политика
Юрий Пронько предложил вопрос для Владимира Путина поинтереснее "отравления" Алексея Навального. Он выразил недоумение в связи с тем, что многих интересуют лишь хайповые темы, в то время как есть то, что действительно касается каждого. Притом как проблемы, так и достижения. Ведущий заметил, что в России на днях совершили первые полёты два новых самолёта с отечественными двигателями: "Это гигантское достижение. 30 лет продавали русское небо…"
Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в прямом эфире канала Царьград, за несколько минут до начала большой пресс-конференции Владимира Путина, обсудил с политологом, руководителем Центра развития региональной политики Ильёй Гращенковым, какие именно вопросы будут задавать президенту РФ.
Собеседник "Первого русского", в частности, упомянул ситуацию с "отравлением" блогера Алексея Навального, которое, по его мнению, может стать одной из ключевых тем.
Ведущий Царьграда выразил недоумение в связи с острым интересом граждан к этой истории и многим другим хайповым темам. Он заметил, что логичнее было бы интересоваться в первую очередь тем, что непосредственно касается каждого.
При этом речь идёт как о проблемах, так и о достижениях. Например, мы начинаем возвращать себе русское небо, заметил Пронько. Так, на днях впервые взлетел МС-21-300 с отечественным двигателем, а затем Ил-114-300.
224
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 декабря 2020, 18:05
|
14 декабря 2020, 12:15
|
14 декабря 2020, 00:20
|
11 декабря 2020, 01:45
|
13 декабря 2020, 18:50
|
11 декабря 2020, 01:45
|
13 декабря 2020, 13:20