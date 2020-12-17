Пронько предложил вопрос для Путина поинтереснее Навального: "30 лет продавали русское небо"

Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в прямом эфире канала Царьград, за несколько минут до начала большой пресс-конференции Владимира Путина, обсудил с политологом, руководителем Центра развития региональной политики Ильёй Гращенковым, какие именно вопросы будут задавать президенту РФ.

Собеседник "Первого русского", в частности, упомянул ситуацию с "отравлением" блогера Алексея Навального, которое, по его мнению, может стать одной из ключевых тем.

Ведущий Царьграда выразил недоумение в связи с острым интересом граждан к этой истории и многим другим хайповым темам. Он заметил, что логичнее было бы интересоваться в первую очередь тем, что непосредственно касается каждого.

При этом речь идёт как о проблемах, так и о достижениях. Например, мы начинаем возвращать себе русское небо, заметил Пронько. Так, на днях впервые взлетел МС-21-300 с отечественным двигателем, а затем Ил-114-300.