Пронько потерял голос в прямом эфире из-за слов депутата о Донбассе: "Я в шоке"

Юрий Пронько потерял голос в прямом эфире из-за слов депутата Николая Арефьева о якобы возможных последствиях признания Донбасса: "Я в шоке".

По мнению редакции The Times, против России необходимо ввести серьёзные санкции. В статье отмечается, что это приведёт к обнищанию миллионов людей, что печально, однако другого способа надавить на Москву у Запада нет, передал в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.

Кроме того, британское издание пообещало нашей стране масштабные народные бунты, которые могут вспыхнуть на волне экономического кризиса, спровоцированного новыми ограничениями со стороны США и ЕС.

Впрочем, с отдельными внутренними оппонентами не нужно и внешних, добавил ведущий "Первого русского". Так, он привёл провокационное заявление депутата Госдумы от фракции КПРФ Николая Арефьева.

Парламентарий считает, что правительство якобы может наложить арест на вклады граждан, если Запад заблокирует все государственные средства, находящиеся за рубежом, в рамках санкций за признание Донбасса.

Согласно его данным, речь идёт о сумме в 60 трлн рублей. Однако к тому времени, как власти вернут долг населению, эти сбережения уже будто бы съест инфляция, убеждён депутат.

Пронько признался, что его взяла оторопь после того, как он ознакомился с этим странным предупреждением Арефьева. Он выразил недоумение, задавшись вопросом, на основе чего вообще мог возникнуть такой вброс.

Обозреватель Царьграда был настолько удивлён словами парламентария, что в какой-то момент у него даже начал срываться голос от возмущения: