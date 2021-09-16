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Пронько показал стратегию удара: "Зачем вы решили уничтожить Россию?"

16 сентября 2021, 08:45  •  101 • Политика
Злокачественная урбанизация уничтожает нашу страну и народ. Нам говорят, что без агломераций, в которых должны в "человейниках" жить десятки миллионов людей и в которые необходимо завезти более 5 млн гастарбайтеров, невозможно совершить "экономическое чудо и прорыв". Моё глубокое убеждение: если эти планы станут реальностью, то наша цивилизация будет уничтожена.
Чиновники и бизнесмены создали в России экономику на дешёвой – как местной, так и привозной – рабсиле: не повышение фонда оплаты труда, не использование новых технологий, а примитивные методы, которые позволяют небольшой группе иметь сверхприбыль при нищете и бедности основной массы населения. Нам говорят, что агломерации и "человейники" – это синергетический стимул в развитии отечественной экономики, а без мигрантов его никак не достичь.
Речь идёт о стратегии так называемого "агрессивного развития инфраструктуры", которую лоббирует вице-премьер Марат Хуслуллин.
Если внимательно проанализировать документ, то на 37-й странице можно увидеть ужасающую карту нашей с вами страны, где большая часть территории – безлюдная пустыня. Особенно это заметно по Сибири, Дальнему Востоку, Русскому Северу.
В этом, на мой взгляд, крайне опасном документе чёрным по белому написано, что "агломерации – основной драйвер жилищного строительства". 70% жилья, возводимого в стране, – это "человейники", построенные в этих многомиллионных гетто.
Нельзя не понимать, что создание "человейников" – это огромный бизнес-проект с привлечением, прежде всего, мигрантов, поскольку строиться будет огромное количество новых зданий, – говорит обозреватель телеканала Царьград Владимир Хомяков. – Знаете, в консервной банке не плодятся даже крысы, даже мыши. Люди тем более не будут плодиться в агломерациях. Это вымирание коренного населения и замена его теми самыми мигрантами, которые будут приезжать и получать активно гражданство. И тогда мы получим уже на протяжении одного поколения Россию совершенно этнически другую, совершенно культурно другую и религиозно другую тоже. Но, очевидно, господина Хуснуллина и всех иже с ним строительных монстров такие мелочи не интересуют. Тем более что их семьи, они живут в основном, как правило, за границей и с проблемами мигрантов они не сталкиваются. По крайней мере, с проблемами наших мигрантов.
Строительные дельцы и их покровители во власти уже изуродовали Россию, превратили её в "многоэтажные тюрьмы", гетто и фавелы. Ещё до реализации хуснуллинской стратегии, уже сейчас наблюдается концентрация населения в двух столицах и на юге страны. На Урале, в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке идёт сокращение коренного населения. Только в прошлом году нас стало на полмиллиона меньше. В этом году темпы убыли станут рекордными за последние десятилетия. В каждом третьем регионе смертность превышает рождаемость в 1,5–2 раза.
И в этой ситуации идёт активное лоббирование ввоза мигрантов в Россию. Вице-премьером Хуснуллиным названа даже контрольная цифра – более 5 миллионов мигрантов, которых надо ввезти в нашу страну. И у этой идеи есть сторонники. Так, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов в интервью Forbes обещает разработать программу, стимулирующую приток рабочей силы в страну.
С этим надо работать либо на федеральном уровне, либо на муниципальном. Надо, во-первых, организовать дешёвые чартеры для прилёта мигрантов в Россию, во-вторых, обеспечить их доступным недорогим жильём, общежитием. И самое главное, наверное, город должен гарантировать, что если будет новая волна [коронавируса], они будут находиться на каком-то обеспечении.
Меня поражают наши бизнесмены. Дешёвые чартеры? Недорогое доступное жильё? Взять на гарантированное обеспечение иностранных граждан за счёт госбюджета? Однако очень щедрые нынче бизнесмены за счёт налогоплательщиков.
Меня поражает близорукость чиновников и бизнесменов. То ли они имеют вторые паспорта и в любой момент могут свалить из России. То ли считают, что их не коснутся с каждым днём возрастающие проблемы, потому что сами живут не в "человейниках", а в своих домах с высокими заборами и передвигаются на личном авто, а не в общественном транспорте. Так вот эта публика нам говорит, что надо привлечь 5 миллионов мигрантов дополнительно, потому что "стране нужен экономический прорыв". Извините, нужны новые технологии, новые формы организации труда, а не новая многомиллионная "армия рабов". Лично для меня очевидно, что если будут реализованы эти якобы "прорывные" планы, то это будет началом конца нашей цивилизации. Господа чиновники и бизнесмены, зачем вы решили уничтожить Россию?

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